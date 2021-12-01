滿山綠意盡收眼簾！北投登中正山　竹子湖竟曾是台灣蓬萊米的勝地　

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竹子湖美麗的海芋田是陽明山知名景點，但是你可知道過去竹子湖曾經是稻田？甚至還成功種植出台灣的「蓬萊米」？還有蓬萊米其實也並不是台灣原生種？這一天我從北投登上中正山，然後再沿山徑造訪竹子湖，且讓我來講述台灣蓬萊米的故事，並探究這個孕育台灣米的勝地。

中正山的主要登山口有四個，我選擇從北投區「登山路」143號起登，就從一家「立祥商店」旁邊的巷子進入，這裡舊地名又稱為「十八份」，因為在清朝拓墾時，其合資開墾股份共分為十八份而得名，如果開車可將車子停在登山路旁的白線上。

中正山步道一開始就是陡上的山路，不過因為全程都已經鋪設石階，路況大致都很完善，兩旁的樹木也相當茂密，從十八份登山口登上中正山大概只有1.5公里左右，不過要陡上三百多公尺。

過去山上曾經種植大量的相思樹，因為相思樹幹非常堅硬，很適合做為木炭的材料，所以以前先民的木炭，絕大部分都是所謂的「相思炭」，中正山也不例外，早期製炭產業甚為發達，在步道途中還可以看到一個百年木炭窯，經市政府整修後開放給登山民眾參觀。

中正山海拔646公尺，舊名為「彌陀山」或又稱為「十八份山」，有一顆土地調查圖根點和一顆北市編號10三角點，山頂蓋了一座三層樓的觀景台，觀景台的視野十分廣闊，除了可以觀賞陽明山諸山峰外，整個台北盆地也是一覽無遺。

這張照片是山頂觀景台的景色，往西邊可以遠眺八里的觀音山，還有山腳下逶迤的淡水河流經台北盆地，從河口流向大海，另外一個角度還可以看到大屯山、七星山和紗帽山等，滿山的綠痕映入眼簾，風景相當令人感到心曠神怡。

從中正山頂再往竹子湖路的「第一登山口」前進，途中行經一個「大屯山南峰」的指標，選擇左轉進入這條叉路，先陡上一段原始山路，再經過一片難行的芒草，到達海拔876公尺的「小屯山」，然後接上一段茂密的森林山路，即可到達第一登山口。照片為山徑林隙間所看到七星山的丰姿。

在竹子湖路的「第一登山口」馬路對面，是「頂湖山」(或稱泉源山)登山口，可以走回十八份形成一個Ｏ形，這一條完全鋪設石階的路徑，也歸屬中正山步道的分支，不過一路上有很多古蹟，包括廢棄石屋、駁坎和百年石棚土地公等，經我對照1904年臺灣堡圖，確認這是一條百年古道，或可稱為「十八份古道」。

竹子湖是位於大屯山、小觀音山和七星山中間的谷地，遠古時代曾經是一個堰塞湖，因湖水退去後遍植竹林而得名。竹子湖目前是一個休閒農業區，尤其是美麗的海芋田更是馳名，但你可能不知道，其實竹子湖以前是飄滿稻香的農田？而且還在這裡培育出我們常吃的「蓬萊米」？且讓我來告訴你這個台灣米的故事。

這個故事要從1912年說起，有一位日本年輕人名叫「磯永吉」，剛從日本東北帝國大學農科分校(今北海道大學)畢業後，就被派到台灣工作，任職於台北農業試驗場擔任「技手」，那時候台灣種的米是從大陸所引進的品種，稱為「在來米」，由於較不具黏性，口感較差，所以日本領台初期想引進日本米在台栽種，但是因為台灣溫度較日本高，所以一直無法栽種成功。圖為那一年磯永吉任用的公文。

磯永吉的工作就是負責研究稻米的改良，有一天他在閱讀「臺灣農事報」時，讀到一篇有關稻作改良作法的文章，作者是一位嘉義農業試驗所技手「末永仁」，讀完後磯永吉覺得非常欣賞這位年輕人，於是想辦法將他延攬過來一起共事，二人志趣相投所以一拍即合，就共同攜手進行稻米的研發和改良。

當時口感較佳的日本米，因為氣候關係一直無法在台灣種植成功，到了1921年，在台北州擔任農務主任的「平澤龜一郎」發現海拔600多公尺的竹子湖，氣候很類似日本的九州，便推薦給磯永吉試著種植看看，沒想到在運用末永仁所發明的稻作方法下，竟然就在竹子湖栽種成功臺灣的第一株日本米。圖為當年的竹子湖稻田。

日本米種植成功後，在台灣獲得很大的轟動，也受到台灣總督府的高度肯定，於是1926年5月在「臺灣鐵道飯店」舉辦的「第19回大日本米穀大會」中，由當時的臺灣總督「伊澤多喜男」正式命名為「蓬萊米」，取其生長自號稱「蓬萊仙島」的臺灣之意，臺灣鐵道飯店是當時台灣最高級的飯店，戰時被空襲炸毀，戰後改建為台北車站前的希爾頓大飯店。

在竹子湖栽種蓬萊米成功後，磯永吉還想要進一步推廣到平地，可是還是無法獲得很好的效果，於是他們繼續將日本米進行配種實驗，前後嘗試超過三百多稻種，終於運用「神力」與「龜治」二種日本米雜交後，獲得可以抗「稻熱病」的稻種，圖為當時竹子湖稻田。

新的稻種雖然抗病，但是一年還是只能收穫一次，導致產能仍然有限，有一年末永仁在台中農場育種稻苗，附近農田剛好也在栽種山地原住民的「陸稻」，花粉不慎飄到育種田上，「玷汙」了正在育種的稻作，沒想到這個被汙染的品種，竟然解決了十幾年無解的問題，成為有史以來最佳的蓬萊米，不但具有抗病力，而且一年可以收穫二次，照片右方白衣坐者為磯永吉、左方黑衣坐者為末永仁。

這個有史以來最佳品種的蓬萊米，竟源自於意外的「日原雜交」，在1929年正式命名為「臺中65號」，並且立刻受到農民和民眾廣泛的好評，全台灣的農民紛紛改種，以1934年為例，有高達75萬噸的蓬萊米高價賣往日本，農民也因此變得富裕起來。一直到現代的臺灣米，也幾乎都是台中65號的後代，可見這個劃時代品種的優良。圖為當時台中州的海報，用以向農民宣導栽種新的優良稻種。

二戰之後，磯永吉因為對台灣的農業貢獻卓著，是極少數還被台灣政府留下來的日本人，他繼續在台灣大學做研究並且作育英才，培育無數台灣的農業專家，一直到1957年才以71歲高齡退休，全台灣為他舉辦盛大的歡送會，感謝他用47年的時間，貢獻在台灣的這塊土地上，孕育出可口並且高價值的稻米。

他在台灣大學農學院的研究室，現在還靜靜地屹立在校園中一個恬靜角落，這一棟台大農場旁的日式平房，被暱稱為「磯小屋」，就是當年他的「種子實驗室」，磯永吉退休後又給其學生繼續使用，但是他的研究文件、手稿和實驗紀錄等，有很多竟然是在2003年才在小屋暗房內被發現，目前均已經被特別珍藏起來，小屋也被台北市指定為古蹟予以妥善保存。

退休回到日本後，磯永吉都還一直吃著他育種的米，台灣省議會為了感念他，還決議每年寄送1200公斤蓬萊米到他日本老家，一直到1972年他過世為止。常有人說：「我是吃台灣米、喝台灣水長大的臺灣人」，如果以這樣的定義，花大半輩子都貢獻在台灣，更吃了一輩子臺灣米的磯永吉，應該更可以稱得上一個正港的臺灣人吧？

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