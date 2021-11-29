嘉義「星級健行步道」6選！竹坑溪步道、石夢谷...沿途壯闊瀑布不可錯過

近幾年和志趣相投的朋友們會安排單日或多日的假期到各地山岳或郊山健行，攀登不同的山徑，至今累積一些口袋名單。這次想先介紹在嘉義縣山區幾條不錯的步道讓大家認識，程度從初級到挑戰級都有，歡迎安排遊玩。

圓潭生態園區、青年嶺步道 ( 千年蝙蝠洞、燕子崖 )

位於嘉義縣竹崎鄉和梅山鄉交接處，走嘉166縣道，瑞里一號橋旁邊，有停車場。園內有三座瀑布，分別是圓潭、向山、心湖，可以選擇在雨水多的季節來，水量更多；前半區是植物園區，有人工造景的小橋流水和植栽，當時接近二月中旬，沒什麼花卉，櫻花也差不多凋零，在春、夏季來感覺會不錯。森林木棧步道平坦好走，很適合親子老少步行，周圍樹林環繞，走起來輕鬆愜意。繞完也到午餐時間，飢腸轆轆，直接在園區內的餐廳用餐，氣溫稍冷，點一份火鍋暖身。

園區外附近有「青年嶺步道」，途中的著名景點是「千年蝙蝠洞」和「燕子崖」，全長2.5公里，有一千階以上，屬雙向入口，分別是瑞里國小和166縣道72.2K附近可進入，往返約1.5小時，我們從園區斜對面的圓潭步道銜接青年嶺步道，木棧階梯，沿途經燕子崖，終點是蝙蝠洞，再原路折返。階梯坡度陡，去程一路輕鬆往下，很快到達蝙蝠洞，有空地和兩張木頭椅提供休息，在這裡休息，看著整個壁面都是深淺、大小不一的密集坑洞，蠻壯觀的；回程則吃盡苦頭，體力差，爬個一小段就喘，同伴一直走在我前面，兩人的體力完全對比呈現，總之感想是「去程輕鬆走，回程雙腿抖」，先甘後苦。

瑞太古道

位於嘉義縣梅山鄉瑞里村，海拔1,000~1,500公尺，有兩處登山口：太和登山口與瑞里登山口。景點有：杉木林、忘憂林(竹林)、牛樟巨木、七步回音谷、英雄坡，主要想挑戰英雄坡。從166縣道經瑞里國小後往81.2k處的登山口進入，剛開始走進忘憂竹林，竹子隨著風輕擺搖曳，輕柔的沙沙聲迴盪，感到清幽，接下來的路程快樂地走過竹林、茶園、愛玉寮、七步回音谷、抹油坑，終於來到英雄坡。抬頭望著又陡又長好似無止盡的木棧階梯，原本想乾脆放棄，換走旁邊平緩的步道，結果公佈牌寫著暫時封閉，好吧，看來別無選擇。剛爬不久便喘吁吁，看著同伴用平均速率一路往上，人物越來越小，看起來輕鬆呀，還是那句內心話：唉，體力差好多，繼續努力，終於完成！

到達終點觀景亭，在這裡用餐，周圍都是樹林，沒有展望，旁邊有條路，走過去就有開闊的茶園風光。不一會兒氣候轉變，開始起風，白棉花糖般的山嵐飄來，茶園很快地被遮蓋，氣溫驟降，濕氣變重，冷風吹拂，變得很冷，回程看到聳立在樹林之中的巨無霸牛樟木，也觀察周遭植物，這趟健行在入秋時節感覺很棒。

塘湖古道 (又稱塘湖旱道/汗道)

位於嘉義縣竹崎鄉仁壽村，是竹崎鄉三大古道之一，全長近兩千個階梯，海拔落差六百公尺。早期是瑞里、水社寮、交力坪及塘湖等地居民挑運山產的小徑，由於路程陡峭又肩挑重擔，總是汗流浹背、氣喘吁吁，因此也稱為「旱道」（汗道），因為路途非常艱辛，也流傳著「爬上塘湖嶺、抹想厝某子」的俗諺。有名景點是「甕缸潭」，是由牛稠溪上游流通形成的三層瀑布，然後集水域很像水缸而得名，晴天水量多，潭面亮麗如玉，也有「玉湖潭」美稱，去的時候水量少，可惜。

塘湖古道是連續爬升的石階步道，從入口到甕缸潭是小O型路線，許多遊客會選擇此路線遊玩一圈。從甕缸潭繼續往上會通至166縣道，這段路途如同介紹所述，體能耗費大，環境生態多元。繼續爬，記得當時經過某個地方，聞到濃郁的龍眼花香，很香很好聞；繼續往上，走在林蔭底下好長時間，出現難得的小空曠平地，沒有遮蔽物，艷陽高照，視野好，有老鷹在空中盤旋，最高興莫過於看到椅子，立刻與它親近，在這裡休息一下。之後又是無限的連續上坡，加上天氣炎熱，走到兩眼發直快虛脫，遠看著同伴轉彎之後，多希望聽到一句「到了！」但沒有，印入眼簾的是無限的階梯，只記得越到後面，上氣不接下氣，腳抬起像個千斤頂，雙腳發抖、汗如雨下，真是見證這條古道的艱辛之處，想著古早時期根本沒有人工修築的石階，先人們還要挑運山產呢，真是讓人敬佩。

繼續痛苦的爬，聽到盼望已久的「到了！」卻也已經無力振奮，最後一段是趴著爬完成，完全無法說話，超級狼狽。返程先回到甕缸潭，再走另外一條沿河步道回入口，經過兩旁雜草叢生的路徑和乾涸的河流，再接回到入口，走完很有成就感，但應該也不想再去了，哈哈。

塘湖古道，古典雅致的名字，卻有著剛毅的個性，想鍛練身體，歡迎走全程，要輕鬆郊遊踏青，推薦在水量充沛的季節到來，都是不錯的行程。

竹坑溪步道，2018.07。(雷音瀑布、竹坑溪瀑布、生毛樹瀑布、龍宮瀑布)

位於嘉義縣梅山鄉瑞峰風景區，有兩個入口，162甲縣道上的29.4K及36.5K，堪稱「五星級步道」，全線經過十二座吊橋、一座經溪流侵蝕生成的圈谷和型態各有特色的四座瀑布，分別是雷音瀑布、竹坑溪瀑布、生毛樹瀑布和龍宮瀑布，其中龍宮瀑布為瀑布群之最，落差達一百公尺，夏季水量充沛。步道好走，人工修築的枕木或木棧階梯，有多座涼亭可休憩，沿途欣賞瀑布、溪谷和翠綠層巒。

在龍宮瀑布前有觀景台能遠處觀賞瀑布全貌及底部圈谷，步道是建立在岩壁鑿出的凹洞中，岩壁上方有植物垂吊，整體有點像太魯閣的砂卡噹步道，粗曠原始。步道終點前是最精彩的地方，要從瀑布後方的岩壁凹洞路徑彎腰通過才會到達尾端，近距離直接感受瀑布強烈的沖刷力道，以及連帶而起的豐沛水氣、氣流和轟隆巨響，氣勢磅礡、驚呼連連，水花四濺，雨傘無法抵擋水勢。過瀑布前有椅子，沒有其他遊客，只有水聲與風聲，很涼爽，靜靜用餐，不想離開。

這趟健行發生兩件插曲，第一個插曲，我們從36.5K進，經過一到七號橋，七號橋此處有分兩條路，左邊前往龍宮瀑布，右邊要先溯溪上岸，前往雷音瀑布、十至十二號橋及29.4k入口。從龍宮瀑布回程，溯溪去看雷音瀑布，到對岸，看到溪邊躺著一位山友，由另一位山友照顧，看上去好像是受傷，繼續走，又看到第二位山友躺著，從旁經過，看到他的頭部和路旁土上血跡斑斑，其他山友正在幫忙止血。盯著眼前景象，感到不對勁，但是當下沒問什麼繼續前行。當走幾步路把頭轉向前面抬起，看到前方路面有一塊大石，和零星的中小型石塊，警覺地立刻停下腳步，直覺聯想和那群人有關，調頭詢問狀況，果然該地不久前發生落石，砸傷兩位山友，導致一位腦震盪，一位跌落溪谷傷勢嚴重，知道情況，我們決定返程不逗留此地。第一次看到這種情形，有點緊張，算一算落石砸落的時間點，要不是我們從龍宮瀑布晚些離開，很可能就會碰上，後來這有上新聞報導。山中天氣變化快，原本晴朗天氣，回到停車場前開始轉陰下起毛毛雨，剛發車便下起大雨，好險提早離開，看雨勢，可能溪流暴漲而無法涉水回程，真的是幸運。 第二件插曲，溯溪回程，當我們走到生毛樹瀑布的涼亭，有一對夫妻檔，先生躺在椅子看起來狀態不好，上前關心，原來他們在前往龍宮瀑布的途中，有一條大蛇突然從旁竄出，從先生腳前快速溜過，他受到驚嚇，腎上腺素飆升，立刻以從未有過的速度轉頭奔跑，一路頭也不回地逃到涼亭才停下，大概是突然的激烈運動，超出身體負荷，頭昏眼花先躺著休息，龍宮瀑布也沒去成。聽完是莞爾一笑，一方面覺得這位先生平安就好，另一方面又覺得這樣的情形有趣。

這是親子老少咸宜的步道，記得選在水量充沛的季節來，筆者五顆星推薦！

雅吾瑪斯步道、大凍山步道，2018.10。

1. 雅吾瑪斯步道

雅吾瑪斯步道位於阿里山鄉的樂野村，鄒語的「雅吾瑪斯」意指悅耳迴盪的水聲，早期樂野居民會依照這條路徑下至曾文溪，再循河到附近部落。從登山口進入，會有大片茶園、有歷史性故事的鳥人石和戰功石，相傳戰功石是鄒族人在戰爭或出獵回歸後，會將功績刻於石頭砍出刀痕作紀念，有興趣可以拍照。 進入森林，旁有溪流潺潺，行經吊橋，一路都是好走寬大的石階，整體氛圍很不錯，適合慢步調感受。某個路段讓我印象深刻，當時轉個彎剛好站在步道高點，視覺由上往下，像小山谷，看著步道從這山頭起伏蜿蜒的的延展到前方的山徑，兩旁樹林不密集，帶有開闊感，看到咖啡樹、長滿香菇的樹幹和被雷擊燒毀的涼亭殘骸。步道長度聽說因為颱風災害關係有整修過變短，因此我們很快的走完。 這條步道景色屬於細緻優美，可以當作旅遊途中的一個行程。

2. 大凍山步道

完成雅吾瑪斯步道，時間還充裕，難得開車來到這裡，實在無法滿足我們的熱血，使用google地圖查詢到知名的大凍山步道，車程約一小時，決定前往。

位於阿里山鄉奮起湖，過奮起湖車站再更往上，台灣小百岳之一，海拔1,975公尺，林務局規劃的國家森林步道，有多處景點：樹石盟、大凍山觀景台、石獅象、七星石、翠竹坡、回頭嶺、流星崖、明月窟，然而流星崖和明月窟道路崩塌已封閉。步道由一條主線和三條支線串連，程度簡易到困難都有，能夠依照體能、時間選擇合適的路線。

車輛停放多林停車場，望向山林，雲霧覆蓋，氣溫涼；來到大凍山登山口，有左右兩條登山口，原本我們先進入右邊，不過當時還不確定路線，向一位迎面而來的山友詢問，對方建議改從左邊進入，因為這條不好走，有點危險，我們聽取建議，改從左入。有幾段山徑比較特別，地面鋪滿盤根錯節的樹根，步行要注意以免被絆倒；霧氣緩慢飄盪於樹林之間，空氣芬芳；到大凍山最高點的觀景平台，沒有三角點，風景整片白茫，如果天氣好，360度可眺望玉山群峰、塔山群峰、阿里山遊樂園區、草嶺、石壁山、嘉南雲峰。因為人算多，我們拍完照就離開平台，繼續行走來到一座休息亭，人比較少，在這裡用餐。

用餐完畢起程，發現一條叉路山徑通往霹靂山，冒險因子發作，怎能放過呢？一路往上，茂密竹林、柳杉林的枕木步道，霧越來越濃，看不清前方，環境亮度遞減、越來越隱密，沒有遇到其他山友，小緊張、小刺激、小害怕，內心興奮得像玉米粒在熱鍋內嗶啵跳躍，超有探險的感覺，棒透了！終於到達霹靂山阿里山補點#29三角點，海拔1,862公尺，有涼亭，正當以為沒人，突然就冒出一位阿伯，有點被嚇到，他很早就在這裡休息，吃、睡用具一應俱全，真不愧是專業的，內心期望自己也能像他一樣。我們在三角點拍照紀念，下山。

回程，也不記得路怎麼走的，看到前方有個大木牌寫著「回頭嶺」，覺得這名稱取得真好，大概就是要提醒我們回頭找路吧，不然過回頭嶺是可以到十八羅漢、流星崖和明月窟，但如果真要這樣走，依照目前時間和環境狀況會蠻危險，容易迷失，而且這段也已經封閉。我們回頭走另條路徑。路途變得更原始、崎嶇、難走，剛開始還懷疑這條路徑是否正確。一堆樹根、石頭、植物，高度落差大，路徑又窄又濕滑，時而手腳並用和蹲低前行，已經顧不得身邊如同水墨畫的霧景，只能專注的看著路面，可不想就此滑落腳邊的山谷底。終於回到出口，發現原來這條就是剛開始山友建議改道的那條，好險有聽取建議，不然覺得走完這段我就差不多了吧。不知不覺完成環狀路線，體力用盡，有點腳軟，卻很過癮。

有機會可以來走，選擇闔家歡的簡單路線，或是路徑較有挑戰性的路線，適合半日到一日遊。

石夢谷步道，2019.09。

位於嘉義縣阿里山鄉豐山村，海拔1,750公尺，它的名稱「石夢谷」三個字聽起來有夢幻般的意境，看網友拍攝的照片美，最主要想看「情人谷瀑布」，從半圓弧的岩石沖刷而下的中型瀑布，後方有岩壁大凹洞，看網友從內部向外拍攝，將岩壁與瀑布水流納入影像如同水濂洞，對此很有興趣。全程景點還有巨型壺穴、巨木、大石磐、松蘿原始森林，都想看。

前往石夢谷途中有個經典瀑布不可錯過，名為「蛟龍瀑布」，因斷層而形成的高度落差達695公尺，從近2,000公尺的海拔高度，分四層陡落至海拔約1,200公尺的溪谷，是台灣落差最大的瀑布，就在豐山村東南方的塔山尾稜岩壁上，從石鼓盤觀光大橋旁邊是最佳觀賞位置，通常在豪雨後才能有機會到它的壯觀現身。水量大時，會分兩層直衝而下，枯水期就是光禿禿的岩壁，剛好我們去的時候是枯水期，東找西望沒看著，可惜。

當日天氣晴朗，從停車處有兩條路線，取左往吊橋可至千人洞，取右則至石夢谷，走一段緩坡到石夢谷登山口。全程O型路線，從登山口到石夢谷單程3.5公里，往返7公里，繞O型約5-6小時完成。開始爬，行經1.2公里，爬升500公尺，踏過約一千多個陡坡階梯來到仙夢園，爬得有點喘。仙夢園昔日是一間山莊，後來轉為提供登山客休憩過夜；旁邊有涼亭，前方有棵楓樹，秋季整片轉紅，看網友的照片非常漂亮。

休息片刻繼續走，山徑變得比較緩和，林相是優美的森林步道，享受著翠林幽徑；來到三叉路口，左邊往石夢谷(經情人瀑布)，右邊往石夢谷(經巨木)，目標是瀑布，所以取左。走1.25公里，聽到水聲，轉個彎，瀑布出現在眼前，水量大，非常棒，整個精神都上來了，加速前行，下切攀爬石塊，來到最靠近瀑布的平坦岩石，是最佳欣賞位置，也可以到水潭玩水，在這裡休息用餐。很清爽、周圍都是岩壁植物環繞，瀑布後方的岩洞，因為水量較大，安全起見就不過去，能在瀑布底部享受悠閒安靜的時光已經滿足。過陣子有其他山友到來，瞬間變得熱鬧，時間也差不多，雲層好像逐漸變多，感覺會下雨，趕緊收拾啟程。

從情人瀑布到石夢谷0.7公里，這段爬升快、路程短、陡峭，有時攀爬的落差有點大，我的腳需要抬很高或蹬高，後來也是腳沒力，哀哀叫。中途有經過「狼嗥谷」的河谷平台，後方有巨型方形石，看起來很像骰子牛，溪流從兩旁石縫中傾瀉而出，流向前方的懸崖。有木橋和石柱底提供過溪，旁邊就是瀑布懸崖，要小心，滑下去是直接再見。

經過因潮濕，樹木長滿地衣，整個毛茸茸的松蘿森林，終於到最高點「石夢谷」，看到經典石磐，平坦岩床連綿數百公尺，就像蜿蜒流暢的天然滑水道，水流潺潺，經過歲月沖刷，切割穿鑿巨石成河道，真是山中奇景。從這裡轉下山，踏河道中間的大型圓形石階過溪，不過石階和石階之間間格比較大，石盤有水流無法直接踏地而過，只能拉長腿、抓好安全繩慢慢過，然後在河道旁駐足欣賞，第一次看到這樣的自然景觀，覺得奇趣，此時天空轉陰起霧、下起細細小雨。下山，身處白茫濃霧中，雨變大，水氣讓森林朦朧美，地面濕滑，專注行走，安全回到登山口。

實際走趟石夢谷，無怪名為「石夢谷」，剛毅的山谷、壯麗的瀑布、巨大的奇石、綿延的石盤河道，有時間、體力的話，選個適當的時間來瞧瞧吧！