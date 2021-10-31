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新北中和親民步道！皇帝山系最東「南勢角山」　能在忘憂亭瞭望台北101

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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烘爐地山 ， 為皇帝山系最東的一座山峰 位於新北市中和區與新店區的交界處海拔302公尺， 又名 南勢角山山頂有一顆三等三角點#654號

南勢角山 相簿

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同樣是我的二訪，

【新北。中和】登山拜佛。 編號16小百岳南勢角山302 M

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山腰處的南山福德宮，廟前一座30多公尺的土地公神像，為全省最高的土地公神像

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導航南勢角山， 可以直達停車場，假日的南山福德宮， 上山朝拜的人絡繹不絕因此周邊規劃了不少停車位， 還有乾淨的洗手間， 對於登山山友來說， 相當便利

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停好車， 整理裝備， 沿著後方的階梯， 開始前行

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直上階梯不少根據參考資料，  從山腳下登高至正殿，總共有一千兩百多個階梯....不知有沒有山友或朝拜者， 認真細數過

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空曠處， 展望大台北地區

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繞過土地公廟後， 接續的階梯上， 有登山步道的指標

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步道上也有防疫規範的指示說明

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路旁的標示牌， 看起來很新， 繼續青春步道前進

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土地公廟旁為數不少的階梯， 再接上直上的曲折木棧道， 第一站就有了噴汗的運動量

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一段階梯後， 再來便是和緩的石階路

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石階路的岔路口， 右邊前去三角點， 左邊是銜接到華夏工專的方向

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這段的碎石階梯， 間距不大， 走來算輕鬆

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腳程相當的eva和我， 出發後不到半小時便來到山頂

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趁還沒有很多人的時候， 先將重要的任務(拍任證照) 完成

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接著到後方的木製忘憂亭， 停歇一下， 亭外有不錯的展望， 還能瞭望台北101大樓簡單補個水， 隨即下山， 這天有不少的任務待執行

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回到土地公廟側邊的階梯處， 陸續有些山友錯身而過

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傳統的廟宇建築， 在一片的綠樹襯托下， 更顯莊嚴靈氣

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我們也不免俗地進入廟宇參觀

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南山福德宮， 主祀神明是宅心仁厚、樂善好施的土地公~福德正神是台灣民間信奉最普遍又最隨和的神明

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正殿， 財神殿，  太歲殿 ， 則有 主祀 副祀 的神明

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本為茶農所祭祀的小廟，自 1971年後逐步擴大增建包含: 活動中心、停車場、餐廳等的規模後擴展成了香火興盛的大廟因為 有求必應的傳聞就，外地香客也愈來愈多山頭上建置的巨型土地公像， 更是中和區的顯著地標

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步道沿途種植不少的植物， 最為吸睛的則是每年的櫻花綻放季節， 平緩山行後再到殿內禮佛， 若是時間允許， 還能在山腰上欣賞到大台北地區的迷人夜景，  一舉數得^.^

城市漫遊。 gina

文章出處:

步道 登山 廟宇

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