新北中和親民步道！皇帝山系最東「南勢角山」　能在忘憂亭瞭望台北101

烘爐地山 ， 為皇帝山系最東的一座山峰 位於新北市中和區與新店區的交界處海拔302公尺， 又名 南勢角山山頂有一顆三等三角點#654號

南勢角山 相簿

同樣是我的二訪，

山腰處的南山福德宮，廟前一座30多公尺的土地公神像，為全省最高的土地公神像

導航南勢角山， 可以直達停車場，假日的南山福德宮， 上山朝拜的人絡繹不絕因此周邊規劃了不少停車位， 還有乾淨的洗手間， 對於登山山友來說， 相當便利

停好車， 整理裝備， 沿著後方的階梯， 開始前行

直上階梯不少根據參考資料， 從山腳下登高至正殿，總共有一千兩百多個階梯....不知有沒有山友或朝拜者， 認真細數過

空曠處， 展望大台北地區

繞過土地公廟後， 接續的階梯上， 有登山步道的指標

步道上也有防疫規範的指示說明

路旁的標示牌， 看起來很新， 繼續青春步道前進

土地公廟旁為數不少的階梯， 再接上直上的曲折木棧道， 第一站就有了噴汗的運動量

一段階梯後， 再來便是和緩的石階路

石階路的岔路口， 右邊前去三角點， 左邊是銜接到華夏工專的方向

這段的碎石階梯， 間距不大， 走來算輕鬆

腳程相當的eva和我， 出發後不到半小時便來到山頂

趁還沒有很多人的時候， 先將重要的任務(拍任證照) 完成

接著到後方的木製忘憂亭， 停歇一下， 亭外有不錯的展望， 還能瞭望台北101大樓簡單補個水， 隨即下山， 這天有不少的任務待執行

回到土地公廟側邊的階梯處， 陸續有些山友錯身而過

傳統的廟宇建築， 在一片的綠樹襯托下， 更顯莊嚴靈氣

我們也不免俗地進入廟宇參觀

南山福德宮， 主祀神明是宅心仁厚、樂善好施的土地公~福德正神是台灣民間信奉最普遍又最隨和的神明

正殿， 財神殿， 太歲殿 ， 則有 主祀 副祀 的神明

本為茶農所祭祀的小廟，自 1971年後逐步擴大增建包含: 活動中心、停車場、餐廳等的規模後擴展成了香火興盛的大廟因為 有求必應的傳聞就，外地香客也愈來愈多山頭上建置的巨型土地公像， 更是中和區的顯著地標

步道沿途種植不少的植物， 最為吸睛的則是每年的櫻花綻放季節， 平緩山行後再到殿內禮佛， 若是時間允許， 還能在山腰上欣賞到大台北地區的迷人夜景， 一舉數得^.^

城市漫遊。 gina

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