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山友認證的最美「百岳日出」！合歡北峰景色超高CP值 捕捉夢幻粉色日出
2021-10-15 10:00
聯合新聞網 /
橘子貓TTtrips
步道
跟著橘編的腳步，大家應該對台灣幾座熱門的山岳不陌生了吧！不只能更接近天空和群峰，其中的「日出」更是美到讓人落淚讚歎；這次橘編和專業嚮導再走了一趟
合歡山
北峰，捕捉山友間相傳最美的百岳日出！
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