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山友認證的最美「百岳日出」！合歡北峰景色超高CP值　捕捉夢幻粉色日出

聯合新聞網 / 橘子貓TTtrips

跟著橘編的腳步，大家應該對台灣幾座熱門的山岳不陌生了吧！不只能更接近天空和群峰，其中的「日出」更是美到讓人落淚讚歎；這次橘編和專業嚮導再走了一趟合歡山北峰，捕捉山友間相傳最美的百岳日出！

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關於合歡山北峰

海拔高度：3421公尺 ｜ 全長約2.4公里

難易度：●●●○○ ｜ 來回約4小時

合歡群峰是由七座山峰串連而成，是許多登山好手的「必登行程」。這次要介紹的是位於太魯閣國家公園西界的合歡北峰，在百岳排行34，更是合歡群峰裡的最高峰。路線的前段1K上升較快，建議放慢登山的速度，避免高山反應發生；後段路線相對較平緩好走。而每年五、六月是紅毛杜鵑的花季，這段時間除了爬山看日出以外，還可以順便賞花！

交通方式

自行開車者，請導航前往「小風口停車場」，再步行750公尺至合歡北峰登山口。

離合歡北峰登山口最近的是「小風口第二停車場」，距離廁所以及販賣部(8-18營業)走路只需3-5分鐘。

停車場位置：導航前往

行前準備

1. 抓地力好的登山鞋。

2. 禦寒衣物：依季節不同，可能需要穿風衣、褲襪、毛帽、圍脖、厚襪子等衣物。

3. 簡易隨身後背包：用後背式的包包行動較靈活。

4. 登山杖：沿途有下切及陡升路段，有登山杖輔助較穩固。

5. 頭燈：必帶！看日出的話需摸黑出發。

6. 防曬、防雨用品：雨衣比雨傘好，較不推薦輕便雨衣，較易破而且會變成山裡的垃圾。

7. 水：建議至少準備2000CC 。

8. 行動糧：可攜帶不易腐敗且方便食用的食品。

9. 確認天氣：交通部中央氣象局點我

10. 保持運動習慣：建議大家養成每日至少30分鐘的運動習慣，讓身體記住運動的狀態，爬山能事半功倍唷！

11. 充足的睡眠：出發前一定要睡好睡飽，專注力才夠，因為日出團凌晨就要起床了！

登山路線

凌晨摸黑出發

因為我們這次要看的是日出，所以一定得摸黑上山。但凌晨視野較差，如果想要慢慢走的話，最晚03:00就要起登。起登後馬上面對的難關是「爬升」，約前段1K，是合歡北峰特別需要注意的路段，因為步道狹窄，且坡度較陡，加上摸黑行走讓難度大大提升，所以真心建議大家，可以的話就提早出發，將步伐放慢走穩，也藉由這過程讓身體可以慢慢適應高山環境。

爬高山時的小技巧

1. 感覺到喘甚至頭暈時，將腳步放慢、步伐縮小，可以才走得更遠唷。

2. 多用鼻子呼吸，避免肺部吸入太多冷空氣，一方面也減少水份流失。

「最美日出」升起

一路從登山口爬升至1.3K處，天色漸漸亮了、視野一片遼闊，遠處可以看見北峰的知名地標「電波反射板」，橘編先恭喜你！已經撐過登合歡北峰最艱難的路段啦！

在走向反射板的路上，我們遇見了傳說中百岳上最美的日出，指的是太陽還沒完全升起時、呈現粉色的夢幻景色，此時山友們非常有默契一起停下腳步、放下登山杖，站在稜線上面向著日出，享受這座百岳帶給我們的衝擊和感動。

抵達電波反射板

雖然標榜是日出團，但不是看完日出就閃人啊，都來到這裡了，當然要一起拿下這座百岳呀！太陽緩緩升起，伴隨著我們攻頂的腳步，向合歡北峰步道的知名地標「電波反射板」走去。到達反射板時太陽已經完全露臉了。

可遇不可求的耶穌光！

離開反射板後往三角點前進，竟然讓我們拍到可遇不可求的「耶穌光」，剛剛升起的太陽從穿過雲霧隙縫透射出來，照亮空氣中的霧氣，形成一束束從天而降的光柱。

攻下合歡北峰峰頂

三角點離反射板約200公尺路程，沒想到只有多走200公尺，看到的景色又完全不一樣了，居高臨下一望，群峰稜線清晰出現在眼前，不愧「合歡最高峰」的稱號；而且只走了約2個小時的路程，就能看到這樣的景色，難怪很多人都說這座百岳不只適合新手當入門，就連愛山成痴的老手們也很愛，因為CP值超高的！

下山不忘捕捉北峰名樹＆鷹尖石

攻頂後依照原路下切，回程時間還早，有人提議去找合歡北峰非常熱門的拍照景點、位於0.9K的「鷹尖石」和「北峰名樹」，兩個景點之間的距離步行約20分鐘，建議大家可評估下山時間是否充裕再決定是否前往，因為你一定不會想錯過山頂上的日出，而這兩個景點在天色亮時比較好拍！

橘編貼心建議

合歡北峰已屬高海拔高山，從出發地到山上溫差很大，特別要注意保暖；天氣好的時候，更要做好防曬及補充水份，因為一路稜線上沒有樹蔭遮蔽，長時間步行易曬傷。總結合歡北峰雖然是入門百岳，但還是有一定的難度，如果初登百岳或是沒有太多登山經驗，歡迎報名由專業嚮導帶領的日出團行程唷！

延伸閱讀： 超入門百岳「合歡東峰」，攻下人生第一座百岳！ 　

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