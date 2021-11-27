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山海視野毫無遮蔽！「淡蘭古道」燦光寮古徑　爬完山還能到九份老街耍廢

健行筆記 / 健行筆記草莓登山客

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13公里，含休約5.5小時(休息蠻久的~)------9:30 牡丹火車站10:15 貂山古道叉路口10:25 廢棄機房10:35 水壩舊址11:00 廢棄古厝11:10 燦光寮鋪跡碑11:40 柑仔店遺址12:15 燦寮山東稜下福安廟13:15 燦寮山(一等三角點)14:30 九份芋圓冰------

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▲ 本次的行程路線，牡丹車站->九份老街

淡蘭古道北路地圖

官方整理出的三條路徑：燦光寮古徑、楊廷理古徑、入蘭正道

這次是我第一次來牡丹，之前幾乎都是福隆下車，從那邊入山~之前聽人家講牡丹車站是招呼站、沒有售票員，今日卻發現有人量額溫、也恢復售票。好奇查了一下牡丹車站 - 維基百科，原來牡丹車站於2019/5/2等級升回簡易站、恢復派員售票(週二至六9:30～17:00)。會有這樣的改變，難道和淡蘭古道有關嗎？越來越多人爬山，投入山林，這是一件好事~

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▲ 牡丹車站出來，今天天氣很不錯~很大一團，卻只認識一個人。90%以上團員神秘農場背包。我的北臉越野跑包算是鶴立雞群了~神秘農場已大眾普及化，看來我家那顆全新未拆封的In and Out 22L鳶嘴豆，可以考慮賣掉了~該來尋找更潮的品牌了，可惜老人頭跟攀山鼠包幾乎都是攀岩專用，Trekking不太適合。

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▲ 10:15 貂山古道入口貂山古道沒去過，看起來不是官方的淡蘭古道系列，或許下次可以去走看看~

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▲ 10:25 廢棄機房，沒啥特別的，旁邊可以下切取溪水玩水。

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▲ 10:35 水壩舊址，景沒想像中漂亮，一片綠蔭

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11:00 廢棄古厝，去燦光寮鋪跡經過，之後會再回來裡面蠻多奇怪的東西，但去每一個古厝一定會有石磨，看來石磨對以前人真的是一個很重要的東西呢~

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▲ 經過古厝，取燦光寮鋪跡，其實也沒啥特別的，就這個碑而已

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▲ 回到原路，抵達柑仔店遺址，有椅子，休息的地方

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▲ 12:15 燦寮山東稜下福安廟吃午餐休息約30分鐘，今天天氣真的超爆好，萬里無雲，海很藍。話說雨傘真的是一個很重要且方便的東西，天氣熱可以遮陽，下雨天可以避雨；登山健行小神器。

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▲ 13:15 燦寮山(一等三角點)從土地公廟上燦寮山是這次行程最困難的一段，陡上拉繩，些微攀岩地形，增添不少樂趣。不得不說，這邊的視野極好，不愧是一等三角點。週圍完全沒有被遮蔽，看山是山，看海是海，底下城鎮一覽無遺，美不勝收。

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▲ 風霜歲月，飽受催慘，被乃娟說看起來老了很多歲的我。確實，近期身、心、靈狀態都處於歷史低位，我懷疑是打了AZ的關係，幹!

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▲ 拍照看起來很厲害的乃娟

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▲ 下到這邊基本上都是平路了，且看且走且聊天

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▲ 九份四號福德祠，可愛的咪咪，毛色很淡，可能是咪咪媽媽生到一半沒墨水了。

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▲ 邊緣人躲老地方，喝酒、吃滷味、耍廢每次到九份都會躲在這裡的老地方，喝酒~沒人沒遊客風很涼又可以看風景，真的是很舒服。這是我來這一帶山系爬山最期待的環節了，景物依舊、人事些微非。步入愛情殿堂的叔叔已非邊緣人團體QQ其他團友先行坐公車下山了，連認識都還沒認識~不過沒關係，有緣千里來相見、無緣對面不相識，總是有機會的~因為這次有攝影師在拍照，所以本人沒特別拍啥照片，但重點是我還沒拿到照片...且戰且走且更新，反正只是散步路線，不用太拘謹。

古道 九份 登山

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