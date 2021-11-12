攀岩手的聖地！新北「龍洞攀岩場」拉繩上峭壁　能眺望海灣＆鼻頭角

旅遊日期:110.09.26 天氣:晴天旅遊路線圖:龍洞灣岬步道口停車場14:00→和美國小14:07→第一個攀岩場14:15→第二個攀岩場14:37→回和美國小15:00→回龍洞灣岬步道口停車場15:15

14:00今日已過午，想找一條簡單有景可看的步道走走，就想到鼻頭角步道。到鼻頭漁港人潮眾多無法找到停車位，於是就轉到龍洞灣岬步道入口停車場。最後決定往下和美國小去看看龍洞攀岩場。

停車場往外走一小段車道，右邊休息區有石階步道下往和美國小海邊。

很悠閒的石階步道，有些遮蔭但回來就有一點陡。

步道上眺望龍洞灣海面。

才5分鐘就下抵和美國小後面。步道沿途還設有石椅休息區。

和美國小旁的七里香隧道。

7分鐘下到和美國小海邊，來此浮潛玩水的遊客眾多，另一些遊客是沿海岸進入攀岩場攀岩。

14:07左側是和美國小校區。

步道下來右轉沿著海堤進入。海堤邊築有幾塊養殖場。

步上海堤有塊敬告遊客:從事攀岩及水域活動......！

眺望左側海灣對岸的鼻頭角及燈塔。

在海崖上的鼻頭國小。

眺望鼻頭角山及雷達站。

跳踏海岸大石前進，滿是漂流木，遊客帶著小孩進入要游泳。

沒有明顯的路徑，但有簡單的箭頭指標。

有遊客從前面的林投叢走出來，一旁的警告牌被噴上紅字「入口」字樣。

林投叢間被走出或闢出一條通道。

出林投叢跳越在大石上前進，眼前已看見陡峭的岩山，這就是攀岩手的聖地。

滿山遍野的綠色野林投樹。

來到這處攀岩山下，岩山下滿是來攀岩的攀岩手。

陡峭的岩壁上已有蜘蛛人在峭壁上攀爬，底下還有人在拉繩索。

一位小小蜘蛛人。

望向更裡面的一處岩山，因在更裡面比較難到達似乎沒有人在攀岩。幾年前曾看過攀岩守在這座岩山攀岩。

跳過大石或尋覓大時間的路徑前往裡面的岩山。

鋪排在前面的一塊塊像豆腐的豆腐岩，在豆腐岩上找跨點前進！

左邊岩台上有許多泳客及潛水客。岩台跟右側岩山隔著一條大海溝，要提前爬上右側的岩台才能到岩山下。

從右邊淺溝跨上，到前面就要爬岩壁了！

右邊都林投無法通過，只有從左邊的岩面小心通過。

瘦岩上小心攀爬下面是幾層樓高的海溝。

其實岩面寬度不小，只是左側臨海溝無屏障走起來有恐懼感！

終於爬上岩台上，前面就是另一個攀岩場，無人在攀爬。

眼前還隔著一條海溝，十幾年前曾過去還貼著臨海面岩壁走一小段，後面太危險而返回。今天到此就好，坐下來看看眼前的景觀。

前面的岩壁上又有蜘蛛人爬上去了！

回程跳過海溝看似可怕但走起來還好。

回到第一個攀岩場下，換不同蜘蛛人上場！

回程林投小徑。

和美國小旁步道口，很多潛水客已上岸。

七里香小徑。

很好很優質的一段爬坡步道，設有休息區。

爬累了坐在石階上小小休息一下。

爬回車道步道入口。

15:15回到龍洞灣岬步道口停車場。