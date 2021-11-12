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攀岩手的聖地！新北「龍洞攀岩場」拉繩上峭壁　能眺望海灣＆鼻頭角

健行筆記 / 健行筆記山影狐蹤Fuli

龍洞攀岩場 (1).JPG - 龍洞攀岩場

旅遊日期:110.09.26  天氣:晴天旅遊路線圖:龍洞灣岬步道口停車場14:00→和美國小14:07→第一個攀岩場14:15→第二個攀岩場14:37→回和美國小15:00→回龍洞灣岬步道口停車場15:15

龍洞攀岩場 (67).jpg - 龍洞攀岩場

14:00今日已過午，想找一條簡單有景可看的步道走走，就想到鼻頭角步道。到鼻頭漁港人潮眾多無法找到停車位，於是就轉到龍洞灣岬步道入口停車場。最後決定往下和美國小去看看龍洞攀岩場。

龍洞攀岩場 (2).JPG - 龍洞攀岩場

停車場往外走一小段車道，右邊休息區有石階步道下往和美國小海邊。

龍洞攀岩場 (3).JPG - 龍洞攀岩場

很悠閒的石階步道，有些遮蔭但回來就有一點陡。

龍洞攀岩場 (4).JPG - 龍洞攀岩場

步道上眺望龍洞灣海面。

龍洞攀岩場 (5).JPG - 龍洞攀岩場

才5分鐘就下抵和美國小後面。步道沿途還設有石椅休息區。

龍洞攀岩場 (6).JPG - 龍洞攀岩場

和美國小旁的七里香隧道。

龍洞攀岩場 (7).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (8).JPG - 龍洞攀岩場

7分鐘下到和美國小海邊，來此浮潛玩水的遊客眾多，另一些遊客是沿海岸進入攀岩場攀岩。

龍洞攀岩場 (9).JPG - 龍洞攀岩場

14:07左側是和美國小校區。

龍洞攀岩場 (10).JPG - 龍洞攀岩場

步道下來右轉沿著海堤進入。海堤邊築有幾塊養殖場。

龍洞攀岩場 (11).JPG - 龍洞攀岩場

步上海堤有塊敬告遊客:從事攀岩及水域活動......！

龍洞攀岩場 (12).JPG - 龍洞攀岩場

眺望左側海灣對岸的鼻頭角及燈塔。

龍洞攀岩場 (13).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (14).JPG - 龍洞攀岩場

在海崖上的鼻頭國小。

龍洞攀岩場 (15).JPG - 龍洞攀岩場

眺望鼻頭角山及雷達站。

龍洞攀岩場 (16).JPG - 龍洞攀岩場

跳踏海岸大石前進，滿是漂流木，遊客帶著小孩進入要游泳。

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沒有明顯的路徑，但有簡單的箭頭指標。

龍洞攀岩場 (18).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (19).JPG - 龍洞攀岩場

有遊客從前面的林投叢走出來，一旁的警告牌被噴上紅字「入口」字樣。

龍洞攀岩場 (20).JPG - 龍洞攀岩場

林投叢間被走出或闢出一條通道。

龍洞攀岩場 (21).JPG - 龍洞攀岩場

出林投叢跳越在大石上前進，眼前已看見陡峭的岩山，這就是攀岩手的聖地。

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滿山遍野的綠色野林投樹。

龍洞攀岩場 (23).JPG - 龍洞攀岩場

來到這處攀岩山下，岩山下滿是來攀岩的攀岩手。

龍洞攀岩場 (24).JPG - 龍洞攀岩場

陡峭的岩壁上已有蜘蛛人在峭壁上攀爬，底下還有人在拉繩索。

龍洞攀岩場 (25).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (26).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (30).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (31).JPG - 龍洞攀岩場

一位小小蜘蛛人。

龍洞攀岩場 (32).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (33).JPG - 龍洞攀岩場

望向更裡面的一處岩山，因在更裡面比較難到達似乎沒有人在攀岩。幾年前曾看過攀岩守在這座岩山攀岩。

龍洞攀岩場 (29).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (28).JPG - 龍洞攀岩場

跳過大石或尋覓大時間的路徑前往裡面的岩山。

龍洞攀岩場 (34).JPG - 龍洞攀岩場

鋪排在前面的一塊塊像豆腐的豆腐岩，在豆腐岩上找跨點前進！

龍洞攀岩場 (35).JPG - 龍洞攀岩場

左邊岩台上有許多泳客及潛水客。岩台跟右側岩山隔著一條大海溝，要提前爬上右側的岩台才能到岩山下。

龍洞攀岩場 (36).JPG - 龍洞攀岩場

從右邊淺溝跨上，到前面就要爬岩壁了！

龍洞攀岩場 (37).JPG - 龍洞攀岩場

右邊都林投無法通過，只有從左邊的岩面小心通過。

龍洞攀岩場 (38).JPG - 龍洞攀岩場

瘦岩上小心攀爬下面是幾層樓高的海溝。

龍洞攀岩場 (39).JPG - 龍洞攀岩場

其實岩面寬度不小，只是左側臨海溝無屏障走起來有恐懼感！龍洞攀岩場 (40).JPG - 龍洞攀岩場

終於爬上岩台上，前面就是另一個攀岩場，無人在攀爬。龍洞攀岩場 (41).JPG - 龍洞攀岩場

眼前還隔著一條海溝，十幾年前曾過去還貼著臨海面岩壁走一小段，後面太危險而返回。今天到此就好，坐下來看看眼前的景觀。

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龍洞攀岩場 (43).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (44).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (45).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (49).JPG - 龍洞攀岩場

前面的岩壁上又有蜘蛛人爬上去了！

龍洞攀岩場 (50).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (51).JPG - 龍洞攀岩場

回程跳過海溝看似可怕但走起來還好。

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龍洞攀岩場 (53).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (54).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (55).JPG - 龍洞攀岩場

龍洞攀岩場 (56).JPG - 龍洞攀岩場

回到第一個攀岩場下，換不同蜘蛛人上場！

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龍洞攀岩場 (58).JPG - 龍洞攀岩場

回程林投小徑。

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龍洞攀岩場 (60).JPG - 龍洞攀岩場

和美國小旁步道口，很多潛水客已上岸。

龍洞攀岩場 (61).JPG - 龍洞攀岩場

七里香小徑。

龍洞攀岩場 (62).JPG - 龍洞攀岩場

很好很優質的一段爬坡步道，設有休息區。

龍洞攀岩場 (63).JPG - 龍洞攀岩場

爬累了坐在石階上小小休息一下。

龍洞攀岩場 (64).JPG - 龍洞攀岩場

爬回車道步道入口。

龍洞攀岩場 (65).JPG - 龍洞攀岩場

15:15回到龍洞灣岬步道口停車場。

龍洞攀岩場 (66).JPG - 龍洞攀岩場

步道

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