不枉路途遙遠！「合歡溪步道」山脈景色、溪流河谷讓人流連忘返
上回小妹去福壽山露營，因隔天颱風來襲讓她沒機會去合歡溪走走。想不到事隔兩週她又想去圓夢，這回她記得揪我一同前往。同樣地，第一天去福壽山露營區過夜，下午約1點多抵達福壽山，登山用的帳篷一下子就搭好了。
隨後兩人前往福壽山遊客中心看花海，滿滿的波斯菊與背景的藍天白雲搭配，美的像幅畫。
福壽山的波斯菊比平地的大。
第二天早上6點起床，約0730出發，0800抵達步道口。一入步道就有美景可取，陽光灑在林木間，一副世外桃源樣。
合歡溪步道路程不長，單趟約4.2K，沿途古木參天。
綠意盎然
加上當天的天氣配合，怎麼拍都美。
遠山美景，合歡西峰雖看來近在咫尺，但要攀升1000公尺以上可不容易啊。
陽光照在林木上，西峰當背景
合歡溪終點，清澈的水質，櫻花鉤吻鮭樂活地在水中游著。
終點這邊步道與溪流幾乎沒高低差，但往前300公尺，溪谷立馬差個100公尺。
涔涔水流，兩旁山脈刻劃出溪流河谷，讓人流連忘返。
沿著繩索到對岸，就是攀爬合歡西峰的入口。
像翠池一樣的美
這條步道邊走邊拍照，全程沒有太大的爬升，適合親子同遊，全程來回約3小時。
GPS路線：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=582396
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言