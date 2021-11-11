不枉路途遙遠！「合歡溪步道」山脈景色、溪流河谷讓人流連忘返

上回小妹去福壽山露營，因隔天颱風來襲讓她沒機會去合歡溪走走。想不到事隔兩週她又想去圓夢，這回她記得揪我一同前往。同樣地，第一天去福壽山露營區過夜，下午約1點多抵達福壽山，登山用的帳篷一下子就搭好了。

隨後兩人前往福壽山遊客中心看花海，滿滿的波斯菊與背景的藍天白雲搭配，美的像幅畫。

福壽山的波斯菊比平地的大。

第二天早上6點起床，約0730出發，0800抵達步道口。一入步道就有美景可取，陽光灑在林木間，一副世外桃源樣。

合歡溪步道路程不長，單趟約4.2K，沿途古木參天。

綠意盎然

加上當天的天氣配合，怎麼拍都美。

遠山美景，合歡西峰雖看來近在咫尺，但要攀升1000公尺以上可不容易啊。

陽光照在林木上，西峰當背景

合歡溪終點，清澈的水質，櫻花鉤吻鮭樂活地在水中游著。

終點這邊步道與溪流幾乎沒高低差，但往前300公尺，溪谷立馬差個100公尺。

涔涔水流，兩旁山脈刻劃出溪流河谷，讓人流連忘返。

沿著繩索到對岸，就是攀爬合歡西峰的入口。

像翠池一樣的美

這條步道邊走邊拍照，全程沒有太大的爬升，適合親子同遊，全程來回約3小時。

GPS路線：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=582396