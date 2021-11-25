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全斗煥死前一擊？欺騙正義的「南韓最後獨裁者」

台東7學生騎車出遊東海岸 雙載機車自撞1命危1傷

單日往返「南湖大山看日出」　計畫超前的小驚喜

健行筆記 / 健行筆記翔

接觸爬山後，也沒有什麼太大的目標，只是希望能到過台灣的五嶽。所以當聽到朋友有開南湖大山一日團時，馬上加1。因為生活的方式，所以我只能選擇當日往返的行程，單日往返不是想證明自己有多厲害，而是想在自己能運用的時間範圍內，一樣體驗山林的美好。

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但我該大休息、拍拍照也都是要有，全程頂多有幾段快走而已，不是愛跑山，要跑山平常訓練體能時跑跑就好。除非回程感覺快摸黑時，才會小跑一下。（因為此時爬山目的已達成，萬一扭傷或跌倒，至少離登山口近）

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這次南湖大山隊員有：添哥、小白、俊源、我，都算同溫層中的老面孔。由另一隊良神統一幫我們申請。

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出發前怕午後有機會下雨，所以又把時間提早。6點埔里出發，由小白擔任駕駛，在車上我觀看了一部電影「玩命關頭之梨山甩尾」精彩到我雙眼都不敢合。含中途休息拍銀河、吃晚餐、換裝備，準時晚上10點起登。

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從勝光登山口出發，印象中只有感覺經過一段高麗菜園，然後就一片漆黑，雙眼只能盯著頭燈下的樹根前進。

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23:50分抵達多加屯山岔路口，說好等白天在來看你。凌晨1點抵達雲稜山屋，還滿多帳篷的，怕吵到山友，安靜的補完水，吃點東西，速速離開。

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02:50分抵達審馬陣山，此時已經有一陣子感到很愛睏，可能燈光照得我眼睛出現疲累，前後跟小白要了三片薑片，怕辣的我吃點辣提神。添哥說目前進度很超前，原計劃可能北峰看日出，都可能會變成南湖大山看日出。

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經過黑漆漆的審馬陣大草原後，準備摸黑渡過五岩峰，沒有我想像中的危險，還是因為此時太黑，我看不出來有萬丈深淵。

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過了五岩峰後，終於追上提早我們三小時的文良了，打聽到石大哥沒有跟上來，有點可惜。05:00分來到南湖山屋，在補足一下水，準備到山頂看日出。

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看住帳篷的都沒出來準備，難道今天沒日出，還是日出根本沒什麼。不過這一刻，看日出已經成為我的新目標，恨不得趕快衝上去。

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05:40分，日出準備從雲層中跳出來了，大家也決定放下腳步，在山頂前，靜靜的欣賞這美麗的日出啊，要做到不住宿，用一日的行程，欣賞南湖日出，還真不是件容易的事。

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我也把我眼前的這一群好友跟這片美景，一起鎖在記憶腦海中。休息約30分鐘，準備在往山頂出發。

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習慣搶在前頭帶路的我，撞見一隻年幼的長鬃山羊，對眼相望許久，我才想起拿手機要來拍照。

4550eec05575c4a5f5cf85ddcfa02466.jpg或許山羊也是來看日出的，然後發現我們是糧食不充足的單攻客，悻然的準備離去，不過山羊與中央尖的合影，告訴我五嶽之後的目標了。

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06:40分大夥陸續抵達「南湖主峰」三角點，算今天第一組過客，感謝南湖大山給我們一個很棒的天氣，熬夜的疲憊感也跟著煙消雲散。

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這次山頂休息又更久了，大約50分鐘，直到有下一組山友到訪，我們才準備下山往東峰前進。

f6df43ae7c65c9e19f20343069e7185f.jpg走往東峰的路上，會經過一顆有像女王頭的名樹，被添哥叫住後，我們可能走過頭，於是我也看一下離線地圖，果然過頭。（原來離線定位還沒成功，確實會飄）

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於是又撤回女王頭，直接從那上切到主峰，還好路線不至於太困難，只是又多揮霍了20分鐘。

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08:40大家在「南湖東峰」休息，順便望著眼前陶塞峰，看著有些雲霧已經準備飄上來了，怕走過去白牆也不好，萬一午後雷陣雨更不妙（氣象預報午後降雨機率60）

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於是把不去陶塞峰可能會動用的2小時，拿來等等回程繼續慢慢揮霍，目標天黑前下山即可。下東峰時改走有活水源的溪谷，到南湖山屋，在請熱情的山友幫合影。

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要離開圈谷時，看每位都是走幾步就回頭望一下圈谷，能看幾眼算幾眼，最後在北峰多凝視許久，才甘願離開。（這裡也是觀望圈谷最棒的角度）

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回程路過五岩峰，還是沒有我想像中的險峻，繩索都架的很安全，看來一直都是自己嚇自己….

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再來撿個過路百岳「南湖北山」，上頭有顆石頭，看起來沒多重，使勁吃奶力氣，還是抬不動，最後跟小白合力才完成，還真是吃飽太閒。

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經過審馬陣草原，然後拐個彎進來撿「審馬陣山」這個小彎大家居然開始喊累了，此時13:00分。

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到了雲稜山屋後，用濾水壺補個水，充分好好休息一下，反正不趕進度了，甚至有點想進山屋瞇一下。

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往多加屯的方向，終於又追上文良，此時正在整理他的裝備，絲毫看不出來像已經爬了超過20小時以上的人，說話依然很有精神。

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閒聊休息片刻後決定，我也要振作起來。摸完多加屯三角點後，幾乎都是下坡的。稍微快走一下，後面三名成員依然緊跟在後，於是備感壓力情況下。

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四個笨蛋就都互不相讓，用極快的速度踩下山，原來大家都還留有一手麻。剛好在18:00前準時下山，結束這爬山以來，單日行走最長的時間與爬升。

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辛苦小白還要接著開車載我們回家，據說下山開的更快了，環山部落到埔里2小時多。（還好我上車就睡死，沒被嚇到，我屬於開車龜速型選手）

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也謝謝添哥幫我們擬定爬山行程表，爬過5天4夜的南湖大山度假行程，居然還願意來跟我們這種一日，真的是動靜皆宜的男人。

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還有植物達人俊源，所有照片幾乎出自於他的手機，真的很會找角度。反而我是成員裡最沒功能性的，負責拉爆大家。

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南湖大山後記心得：此次因為避免午後雷陣雨，所以把行程提早。摸黑行走時間長達8小時，加上埔里出發近4小時車程，導致體能疲勞負荷不如以往。不然此行程，我有信心全員能16小時內順利走完。

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不過幸運的，天氣狀況很好，沿路也遇上長鬃山羊、水鹿和一對帝雉，都還滿不怕人的。

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登山 美景

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