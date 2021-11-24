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獨／高覆蓋率？分子分母藏魔鬼 台大醫：沒人這樣算的

到山裡森呼吸！苗栗南庄「向天湖山」筆直杉林木＋整片翠綠，還有巨石必拍

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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向天湖山位在苗栗縣南庄鄉峰頂1225公尺山頂有顆 山字森林三角點

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這天約了eva來到向天湖山， eva的首爬我的第二訪， 倒是向天湖來了好幾次....

【苗栗。南庄】優美山林綠意盎然。 三角湖山855M x編號32小百岳~向天湖山 1225M

依著導航， 來到廣場的停車場， 隨著疫情微解封， 但..人還不多早上8點多， 山上空氣自然是好耳邊也僅僅是當地居民的耳語聲登山口的方向就在停車場後方， 這裡有個明顯的紅色指引牌

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沿著民宅前的水泥路前進登山口很安靜的村莊， 抬頭的杉林， 高可遮蔽...

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道路的岔路口， 循右側即為登山口， 沒錯， 雖然標示著~光天高山，別懷疑，兩座山是同一處入口 

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一小段的碎石路

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右側有光天光山登山口藍色指標

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山徑路上有些泥濘

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右側樹上有向天湖山的指標還有為數不少的登山旗

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一路緩上的原始山徑加上沒有日曬， 路徑就會顯得濕滑

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編號1救援樁， 到山頂共有6處救援樁

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路徑幾乎很清楚， 就連左側的遊客止步都很明顯， 若配合離線地圖， 應該很安全

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2號救援樁， 一路緩上之外， 也要小心因為濕滑路徑上的樹藤

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2號救援樁後來到顯著地標， 這裡有塊巨石， 雖然下方用了樹枝不知是因為視覺， 還是真的可以到支撐的作用呈現微傾倒狀， 總之， 是不少山友， 拍照的地標

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部分路段， 還是有間距較大的山徑， 上下坡都得小心

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陽光穿透杉林木， 光影很美...

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3號救援樁

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平山界碑

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像八爪魚般的樹根， 

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筆直的杉林木及開滿整片的綠色蕨類， 即使相關的植物開在不同的山中。 就有不同的美感

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4號救援樁

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來到分岔路口， 左側為從三角湖山來的方向， 右側前去向天湖山

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跟著高掛的布旗走就對了

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岔路口開始， 路徑的間距就更大了一路的陡上， 不太輕鬆， 加上路徑又較為濕滑而且來的這天還沒下雨， 若遇上下雨， 就更辛苦了

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來到5號救援樁了， 再堅持一下

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5號救援樁後， 路徑分岔了路， 右側往光天光山， 左側前進山頂，爬完山後， 我們還有其他的行程，還是無緣光天光山 

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來到6號救援樁， 山頂到囉， 整段前進的山徑中， 只有我和eva  自從結伴認證小百岳後從一開始就2人的時候， 心中總是忐忑不已， 到現在也漸漸習慣距離長短， 或難或易， 也能調適步伐行進中， 欣賞山林的美， 聊著我們的工作生活日常歲月流逝中， 找到了屬於釋壓的好方法

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這天山頂， 特別涼爽， 風吹著還有些涼意呢拍了照， 補充些食物後， 原路返程， 下山途中， 才又遇上3組人數不等的山友。 原以為下山會快些， 但路徑濕滑泥濘， 山下山的時間似乎差不多

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來到民房的竹屋， 雖然有山友表示可以從這裡起登，但看看附近也是民家，路也不是很寬敞， 多少還是會妨礙居民的出入， 請考量IMG_20210911_115758.jpg

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eva沒來過向天湖， 礙於時間， 僅在湖邊木棧道欣賞一下

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整建後的向天湖山，有了好走的木棧道，遠方有山， 湖水倒映， 靜坐一旁的餐廳， 也頗有悠閒的感覺 

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回到停車場， 雖然車子多了些， 但還是與往日， 熱鬧景象， 相距甚多

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明明就沒有下雨， 鞋子褲子沾了不少泥土， 下雨天後千萬別來

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第一次， 從 啦魯姆萬文化生態步道 - 三角湖山 -向天湖山， 距離遠一些

【苗栗。南庄】優美山林綠意盎然。 三角湖山855M x編號32小百岳~向天湖山 1225M

這回 ， 我和eva採原路來回.....(光天高山登山口)喜歡山城裡的悠靜，  呼吸著山林的芬多精， 高挺柳杉釋放的清新， 我和eva頻率接近的步履..... 山林的迷人處， 在於每一回即使有小小的疲憊， 下山後便開始計畫下一趟的山行^.^

城市漫遊。 gina文章出處:

登山 步道

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