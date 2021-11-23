爬山練膽量！一天蒐集「孝子山、慈母峰、中央尖O型」
去年去慈母峰，還在摸索使用離線地圖，但因還不太熟悉，加上走錯路，差點在山裏找不到路出來，到底怎麼走的，我都搞不清楚，所以心裏一直不是滋味，一定要再找時間去走。 前一晚和Ying說要去孝子山，她說要跟，所以就去接她一起前往。車子經深坑，很快就達到平溪，直接開到孝子山前的停車場，停好換裝就走了。
從這個停車場上孝子山是最快的，平日車位也好停，步道指引算是非常清楚。我的習慣是先拍照，如果不慎迷路，就可看手機地圖，確實自己在何處。
一開始就是石頭階梯，但非常好走。
不過步道不寬，加上有點濕滑，還是要小心走。
由於步道都有鑿痕，所以是人工鑿出來的，越走越窄，真的佩服當初鑿步道的人。
孝子山是一座獨立山峰，所以有山友架了個鐵梯，鐵梯下面懸空，十足考驗膽量。
鐵梯旁還放置佛像，希望山友平安上山下山。
孝子山頂很小，頂多容納5個人就滿了，後面是慈母峰，與孝子山相望。
這時就能體會什麼叫上山容易，下山恐懼。
在下面的步道往上看孝子山，真的是一座非常小的獨立山峰。
下山走另一條腰繞步道，經過這個小平台，竟然還有信箱，不知道能不能寄信。
繼續往慈母峰前進，走的也是人工鑿出來的步道。
等一下會去的步道。
繼續往上走。
沒多久就看到慈母峰頂的不鏽鋼基石。
從慈母峰看孝子山。
看看風景，走直線下慈母峰。
步道旁很漂亮的蕨類植物。
走到山底看到網狀步道，走過去不知通哪裡。
遇到一片大山壁。
再攀樹根而上，結果，竟回到慈母峰頂，傻眼，竟然繞慈母峰一圈。
這次不直走，改走旁邊步道下慈母峰，接石階步道，先往下到岔路口，走左邊步道再往上。
又是人工開鑿的步道，太厲害了。
我們的目標是中央尖。
繼續走在原始步道中。
看到指示樁，路線對了。
走，走，走走走，我們小手拉小手，結果遇到快80度的崖壁。
上到崖壁後，往左就是中央尖，時間13：32。拍個照，往回走稜線。
稜線不知通哪裡，繼續走。
稜線沒很長，走到最後就是一直陡下，而且路有點滑。接著就是在一片綠中找路走，原因是因為草有點長。
步道旁就是小溪，一路走，經過小水潭。
經過廢棄礦坑口。
廢棄的舊礦場辦公室。這邊以前也有礦產，規模不小，應該非常熱鬧。但廢礦後，人事已非，只剩一堆舊建築被綠草蔓藤淹沒。
休息一下。
沿著舊運煤車道一直走，可接到慈母峰登山口。這條步道非常好走，若仔細找還可發現鐵軌痕跡。
回到往慈母峰的階梯口，走去停車場開車。依軌跡圖看，順時鐘走一圈。
孝子山，慈母峰，中央尖，O型完成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言