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台中太平小仙境！「蝙蝠洞登山步道」原始自然風貌靜謐優美

健行筆記 / 健行筆記Elin Lin

蝙蝠洞，孩童時期郊遊、烤肉的熱門地點；之後似消聲匿跡般。看到這則新聞：台中太平蝙蝠洞延伸步道啟用，沿途還有新建的兩座「仙氣繩橋」…。童年的回憶如翻騰的海浪湧上心懷～再次來到蝙蝠洞，感覺是全然陌生的地方。景物不再依舊，人事也已非！

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於百蝙吊橋前停車，走過跨頭汴坑溪的百蝠橋。

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平緩的路徑，滿山蓊鬱蔭翳的樹木，洋溢自然原始風貌的蝙蝠洞延伸步道。

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在這蔭鬱樹林的荒僻山嶺坐擁青山綠水，聆聽蟬鳴鳥叫，好不愜意

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走在二座麻繩吊橋上，果然仙氣逼人。仙氣繩橋嘛！

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山間小溪的潺潺水聲陪伴下，輕輕鬆鬆走完短短880公尺的步道。

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步道出口旁為蝙蝠洞的入口。

烏漆麻黑、深邃、僅容1人的小洞穴，可真有點恐怖！同行的友人都不想進去。號稱：林大膽，豈可入寶洞而空回？旁一位小男生在洞口猶豫著。我開手機手電筒，想進去跟著我。就這樣我一馬當先，走在前。

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裡面四通八達，走一小段會看到前方洞口的光線。

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轉個彎，又是另一條小徑。怎後面一直有窸窸窣窣聲音？莫非..，莫非…？原來洞穴太小，人不只要彎著腰行走，還僅能容納較瘦的人，後面較壯的小男生背包一直擦碰洞穴所發出的聲音。而有些路段還頗為濕滑，甚至要涉水、拉繩而過；頗有冒險的感覺！

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走過昏暗、狹窄、潮濕、有高低差的穴道，來到一處較為寬敞、稍加明亮處。真的有蝙蝠耶！令人驚喜、興奮。

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終於從昏暗、潮濕、沒有光的洞穴走出。回首來時路，可真一處山水並蓄，且充滿驚喜與驚嘆的休閒、遊憩景點。

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步道 吊橋

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