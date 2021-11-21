快訊

中職／林智勝追平張泰山全壘打不夠 誓言幫兄弟拚下總冠軍

超商店員遭刺死 網友灌爆蔡總統臉書「別整天四個不同意」

竹林秘境！輕鬆攻下雲林「嘉南雲峰＋石壁山」　吸收滿滿芬多精　

健行筆記 / 健行筆記Pao Shih Chen

登石壁山與嘉南雲峰的朋友，建議可將車輛停放在九芎林停車場，停車場旁設有一公共衛生間與休憩設施，提供山友們下山時簡單梳理使用。另外九芎神木旁小販所販售的手作蕃薯包與草仔粿很有水準，喜愛傳統味的朋友們，建議可買一些來作為登山午餐。停車場旁有一座貼心土地公廟，廟旁儲櫃有提供一些碗麵，供下山的朋友肚子餓時簡單泡碗麵吃了再走，記得不忘回饋土地公公，讓愛延續。九芎神木旁停車場入口

73ad56c680f961a2d6b72739b7f6f607.jpg

停車場旁公共設施

7d9393e778ddfbc56deb22e8e828b68c.jpg

ef3e9d46525a85b7209511845d6802fe.jpg

貼心土地公廟

e865bac5f9e73e4d86a3390039390cd6.jpg

59ed53516c3e79fff74211097bb68bb4.jpg

吃方便，方便吃。往石壁山登山口

c33f7191f810a7105122a5ff60c39bbc.jpg

128cf3dfc12f7d2edd2f011bc5b3048e.jpg

cc70329c6a2d8de93c8900997ae5ab62.jpg

中登山口至休息平台路程約2000階，均緩步竹林間，溫度適中很舒服。

3afa535cc1467f56a3ceb512fdf99ec0.jpg

e9589762bdc5958501d86ec27ae4bca7.jpg

e17a9acfa633c82fc60e802cc60c8e10.jpg

步道旁建設許多椅子供山友短暫休息

1f5a257dbcbd21e8a6d52dbc51b79f98.jpg

4e2c85382286d6058b24413e8021a3bf.jpg

中場休息平台，此平台能見度好的時候，可展望阿里山與玉山山脈群峰。

64cb6fdea0dfd56933b4d5b99d2adc09.jpg

平台北側上行約600米可抵達石壁山三角點，遵循指標續行可抵好望角。

3eb9cb23c00b35adfc45d69af898bac4.jpg

dae9eae90ff86636acb3a442a7dd3097.jpg

ee2ae7dbda20a16fea74748e7dfd2c57.jpg

ae3b0313fb986a9fc05bbd76626f5390.jpg

循指標續行嘉南雲峰

043803b2240c608d2efe95bd8fa3b72c.jpg

ff5de57072a7c9e68c7f5b1893dafca4.jpg

a5e393a34b45d54bce05c9b9f43c8df9.jpg

嘉南雲峰步道狀況幾處地方有一些損毀，行走時請多加注意⚠️

702b99cac18c3f672c20c93348ef0c6c.jpg

怎會有一隻動感超人站在這勒！！！

98467fbc086be174181bb167f87003fb.jpg

走過稜線，嘉南雲峰就在不遠處，輕鬆。

3755c0c2adcbb3709ab2c994fd6d3acb.jpg

看著妳快樂的表情就代表這顆百岳是幸福的，感恩自然給予我的這一切^^。

登山 神木 步道

延伸閱讀

迎接國慶日 奧萬大雙十連假入園享半價優惠

國家級追楓路線！新竹「霞喀羅古道」平緩好走又夢幻

滿滿懷舊古意！ 新竹橫山「騎龍古道」 芬多精&清涼感滿載的溪水古道

透天厝緊鄰土地公廟 網勸退曝悲慘經驗

相關新聞

竹林秘境！輕鬆攻下雲林「嘉南雲峰＋石壁山」　吸收滿滿芬多精　

登石壁山與嘉南雲峰的朋友，建議可將車輛停放在九芎林停車場，停車場旁設有一公共衛生間與休憩設施，提供山友們下山時簡單梳理使用。另外九芎神木旁小販所販售的手作蕃薯包與草仔粿很有水準，喜愛傳統味的朋友們，建

臺灣百大必訪步道！ 從碧砂漁港登臺灣龍珠「基隆嶼步道」

* 2021/10/15 週五【基隆-臺灣百大必訪步道】碧砂漁港→臺灣龍珠基隆嶼步道行程：碧砂漁港→基隆嶼碼頭→日軍楠田上等兵殉職碑→基隆嶼8號休憩中心→停機坪→登山步道→基隆嶼登頂 H182m, 三

朝聖全球最美小路之一！「見晴懷古步道」起霧彷彿闖入迷霧森林

旅遊日期:105.10.25 天氣:晴天有雲「全球最美28條小路，只求此生與你一起走過」文章，文內一條小路僅註明「太平山小徑」，林務局羅東林管處查證為太平山裡人氣頗旺的「見晴懷古步道」，讓此條昔日的

無止盡的手腳並用！ 嘉義大埔「三腳南山」之攀爬回憶一次就夠了

三腳南山 位在嘉義大埔與台南南化的交界處海拔1187公尺山頂處有顆#1087二等三角點編號65小百岳之一三腳南山相簿 話說， 經過前一天又驚又喜的西阿里關山， 已打亂了原先排定的計畫

月形池、平安池、鐵線斷崖！「奇萊東稜」5天4夜　原來箭竹林是大魔王

「奇萊東稜」-四大障礙之不要約我走箭竹林#奇萊北峰#磐石山#太魯閣大山#立霧主山#帕托魯山 D1：仁愛國小→奇萊登山口→黑水塘山屋→成功山屋→主北叉路→奇萊北峰→月形池→磐石西峰→磐石西峰黑水塘營地

台北登山景點！「大屯群峰步道」連走5.8公里挑戰成功，攻頂西峰滿山芒草美翻

跟著 Claire 於 2021-11-07 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 8 個景點，其中包含 捷運劍潭站、鞍部、大屯山。 大屯山位於陽明山國家公園內，目前是台灣境內唯一的活火山喔！有許多步道及路線可以通往，每一條都可以看到大屯山不一樣的獨特風貌，非常推薦給大家來走走💪🏻 - 💕FB個人：https://www.facebook.com/iamclaireyoung/ 💕FB粉專： https://m.facebook.com/claireyoungpage/ 💕IG：https://www.instagram.com/_claireyoung/

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。