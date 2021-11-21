竹林秘境！輕鬆攻下雲林「嘉南雲峰＋石壁山」 吸收滿滿芬多精
登石壁山與嘉南雲峰的朋友，建議可將車輛停放在九芎林停車場，停車場旁設有一公共衛生間與休憩設施，提供山友們下山時簡單梳理使用。另外九芎神木旁小販所販售的手作蕃薯包與草仔粿很有水準，喜愛傳統味的朋友們，建議可買一些來作為登山午餐。停車場旁有一座貼心土地公廟，廟旁儲櫃有提供一些碗麵，供下山的朋友肚子餓時簡單泡碗麵吃了再走，記得不忘回饋土地公公，讓愛延續。九芎神木旁停車場入口
停車場旁公共設施
貼心土地公廟
吃方便，方便吃。往石壁山登山口
中登山口至休息平台路程約2000階，均緩步竹林間，溫度適中很舒服。
步道旁建設許多椅子供山友短暫休息
中場休息平台，此平台能見度好的時候，可展望阿里山與玉山山脈群峰。
平台北側上行約600米可抵達石壁山三角點，遵循指標續行可抵好望角。
循指標續行嘉南雲峰
嘉南雲峰步道狀況幾處地方有一些損毀，行走時請多加注意⚠️
怎會有一隻動感超人站在這勒！！！
走過稜線，嘉南雲峰就在不遠處，輕鬆。
看著妳快樂的表情就代表這顆百岳是幸福的，感恩自然給予我的這一切^^。
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