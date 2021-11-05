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基隆經典玩法不怕雷！忘憂谷＆望幽谷　遼闊海岸一掃憂愁

健行筆記 / 健行筆記Peter Focus

［影片：交通介紹］

(拍攝時間：2021/4/25)

基隆市的望幽谷擁有視野遼闊的海岸地形，常見漁船隨海浪起伏，浪潮不斷翻騰，伴隨著海風陣陣，讓人短暫忘卻憂愁。 交通方式

  1. 捷運忠孝新生站７號出口上來，左轉過馬路到島狀公車亭，坐上1551公車約半小時可到基隆海洋廣場。
  2. 基隆海洋廣場下車後，走到仁祥診所、全家便利商店的公車亭，坐上791往福隆方向的公車。
  3. 在「八斗子」公車站牌下來，步行走入「八斗街」，大約20分鐘左右可走到「望幽谷」。

↘望幽谷雖有步道，但有些地方仍是沙土路線，需要小心行走，懸崖設有欄桿以提升安全性。

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↘哨所上有很多人，這裡算是比較高的地方。

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↘波濤拍打著海岸線，可遠眺基隆嶼。

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↘基隆嶼附近有快艇的樣子。

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↘往回看來時的路，漁港很多船隻停泊。

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↘這裡的海浪很美，因為礁石能激起更多浪花，再由礁石的表面紋理凹縫流下，這整個過程十分迷人。

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［影片：浪花讓人想一拍再拍］

基隆 步道 福隆

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