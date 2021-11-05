聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆經典玩法不怕雷！忘憂谷＆望幽谷 遼闊海岸一掃憂愁
［影片：交通介紹］
(拍攝時間：2021/4/25)
基隆市的望幽谷擁有視野遼闊的海岸地形，常見漁船隨海浪起伏，浪潮不斷翻騰，伴隨著海風陣陣，讓人短暫忘卻憂愁。 交通方式
- 捷運忠孝新生站７號出口上來，左轉過馬路到島狀公車亭，坐上1551公車約半小時可到基隆海洋廣場。
- 基隆海洋廣場下車後，走到仁祥診所、全家便利商店的公車亭，坐上791往福隆方向的公車。
- 在「八斗子」公車站牌下來，步行走入「八斗街」，大約20分鐘左右可走到「望幽谷」。
↘望幽谷雖有步道，但有些地方仍是沙土路線，需要小心行走，懸崖設有欄桿以提升安全性。
↘哨所上有很多人，這裡算是比較高的地方。
↘波濤拍打著海岸線，可遠眺基隆嶼。
↘基隆嶼附近有快艇的樣子。
↘往回看來時的路，漁港很多船隻停泊。
↘這裡的海浪很美，因為礁石能激起更多浪花，再由礁石的表面紋理凹縫流下，這整個過程十分迷人。
［影片：浪花讓人想一拍再拍］
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言