包場宜蘭礁溪「抹茶山」！夜宿抹茶山攻略　避開人潮打卡、賞夕＆百萬夜景

抹茶山位在宜蘭礁溪，在kitty還是登山菜鳥時，是人稱聖母山莊步道為人所知，會來爬聖母山莊步道的人也寥寥可數但近年因為日本攝影師，把聖母山莊滿山翠綠的山景形容「抹茶冰淇淋山 」 而爆紅後 ， 讓大批登山客和遊客趨之若鶩現在一到假日便是菜市場人潮 ， 登頂拍照要等30分鐘以上!!真是驚呆了~為了避開洶湧人潮 ， 不用app濾鏡就可以看到濃郁抹茶山景色 、 浪漫金黃夕陽百萬蘭陽夜景 、 薄霧晨光中享用美麗早餐 ， 一定要看這篇夜宿抹茶山攻略分享喔!!

如何去自行開車-導航五峰旗瀑布停車場 停車費 50/次大眾交通-礁溪火車站或客運轉運站 ， 搭乘台灣好行-礁溪線(綠11) 到五峰旗風景區站下車 ， 步行至登山口注意事項抹茶山山屋-聖母山莊免費住宿 ， 需要先加入FB聖母登山步道資訊站(山屋X諮詢)社團中 ， 以發文方式告知住宿日期及人數 ， 並由臉書管理員審核 ， 安排通過後才算申請成功喔需自備睡墊睡袋 ， 保持山屋裡環境整潔垃圾(包含廁所使用過的衛生紙)都要自行帶下山今天計畫夜宿抹茶山，所以下午2點才從五峰旗停車場出發過夜需要帶睡墊 、 睡袋及晚餐 、 早餐 ， 所以背包有點大

走20分鐘就會抵達聖母朝聖地 ， 有公廁和飲水機可以在這稍微休息並補充水分附設販賣部，有簡單飲料和小點心零食

從聖母朝聖地出發3.7公里路程皆是碎石路 ，路程有遮蔭上坡平緩不難走 ， 大約一個半小時抵通天橋 ， 也就是聖母山莊登山口

通天橋的經典路標和涼亭 ， 有廁所及乾淨水源可以在這涼亭休息 ， 吃些小點心補充體力為接下來的辛苦的上坡路段 ， 做好體力準備

通天橋的經典路標和涼亭 ， 有廁所及乾淨水源可以在這涼亭休息 ， 吃些小點心補充體力為接下來的辛苦的上坡路段 ， 做好體力準備

下午4點30分 ， 抵達上山前最後一個涼亭這時陽光斜射穿透樹林 ， 光線好美喔

過了涼亭後沒多久便走出森林區 ， 視野變非常遼闊可以遠眺蘭陽平原

這段1.5K也是登頂前的魔王關 ， 要一直上坡也沒遮蔭若是烈日下走這段會非常痛苦 ， 要注意防曬和補充水分一直走到紅色箭頭處 ， 就抵達抹茶山了喔

下午5點20分抵達聖母山莊小屋前的水池原本人聲鼎沸吵雜如菜市場的 ， 這個時候完全清場!!!!太棒了

趕緊跑上觀景台 ， 看到金黃色陽光照耀在翠綠山谷間 ， 顏色非常漂亮的抹茶山(現場原色kitty沒有修圖喔)

原本人潮眾多最經典的拍照點 ， 要排30分鐘以上現在完全~沒人跟我們搶這拍照點!!太~棒~了

在觀景台上 ， 可以輕鬆悠閒的欣賞夕陽落日

看著蘭陽平原逐漸披上 ， 黑色絲絨外衣一顆顆璀璨燈光 ， 如明珠般閃耀點亮非常美麗的夜景

晚上回到聖母山莊小木屋休憩山屋裡是通鋪無隔間 ， 採先到先選位 ， 無法指定位置晚上屋內燈光無法關閉 ， 睡覺最好戴眼罩和耳塞 ， 因為會有打呼聲XD(這張是白天下山前拍攝)

早上5點20分醒來因為山友們都很早起 ， 此起彼落的腳步聲和說話聲讓人無法睡久今天的早餐雖然是簡單麵包咖啡 ， 也要有美美的儀式感在晨曦薄霧中享用早餐後 ， 要出發三角崙山了

早晨的抹茶山更是翠綠宇治抹茶口味，好想拿湯匙挖一口抹茶冰淇淋喔XD

往三角崙山的登山步道就在廁所旁邊的小徑

爬上一段階梯回頭看向山屋 ， 這時才早上7點呢!!已經有山友走上山了為了避開人潮 ， 也會選擇半夜摸黑開始爬山

若有預計要爬到三角崙山在登頂的三角點前會有一段要拉繩 ， 最好準備手套比較安全

抵達三角崙山三角點這裡是聖母山莊步道最高點，可以看到遠處的龜山島喔!!也有漂亮的雲海視野很好，開心的與隊友拍張登頂紀念照

抹茶山是一座規劃完整適合親子同遊的路線 ， 無須專業的登山裝備 ， 新手也可以挑戰的路線但也不能掉以輕心 ， 不要為了拍美照穿著不適合的衣物和鞋子 ， 而讓自己陷入受傷滑倒的危險喔!!喜歡kitty的文章請拍手或關注我喔想知道更多獨特景點歡迎

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