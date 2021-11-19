台北必訪步道人氣TOP1！七星山主、東峰登山步道　滿山芒花最壯觀

七星山主峰高1120公尺，台北市的最高峰，每年秋季滿山遍野的芒花甚是壯觀，是熱門的登山路線之一，山頂有一顆一等三角點，可以360度的全覽北市、北海岸等地，列名台灣小百岳編號2。健行筆記於2019年票選「台灣百大必訪步道」，「七星山主、東峰登山步道」入選為台北市第一高票，也是全台前20名，可見是相當熱門且有名氣的路線，健行筆記也因而推出「台灣百大必訪步道」的寶石任務，藉此推廣這些被地方鄉親們認可的人氣步道。

路線：小油坑遊客服務站→七星山主峰→七星山東峰→冷水坑遊客服務站，登山口可以選擇小油坑或冷水坑，我選擇由小油坑出發，下冷水坑前，再加碼到冷水坑附近的七星公園及夢幻湖。今日的主要目的是收集「台灣百大必訪步道」的寶石，所以行前要在健行筆記APP下載這條路線的離線任務，雖然到達線上寶石埋設處，手機會自動抓取寶石，不過建議事先瞭解寶石大概的位置，到達時再注意是否有正確抓取寶石。

這天的天氣真的變化多端，到小油坑時是近中午的11點，這時是大霧瀰漫，一直走到過了七星山主峰，才逐漸變成秋高氣爽的好天氣，也真的運氣好，快要到泠水坑這段步道秋芒開滿山坡，這樣的好天氣才拍得到，花芒還有一點陽光的反射，真是很漂亮！

由小油坑出發，沿途大霧瀰漫，到了有濃濃硫磺味的地熱口，已經分不清楚是霧氣還是噴出的地熱。

來到七星山主峰，一等三角點，還有必拍的地標七星山木柱。就連非假日，山頂也有近廿位山友，真是熱門，在此趁雲霧稍微散開時享受「登七星山而小台北」的感覺。

往七星山東峰前行時，雲霧逐漸散開了，又是一番景緻！

七星山東峰，海拔1,108公尺，三等三角點1104號。

離開東峰，沿途走走拍拍。

下方一塊綠地的地方是七星公園。

由上方遠眺夢幻湖。

步道二側芒花開始多了！

先到七星公園走走，這裏有涼亭及公廁，微風徐徐，不少遊客在涼亭下休息，真是舒服。

還遇見一小群的台灣竹雞家族。

轉往夢幻湖，湖邊步道有樹木遮蔭，比起之前大太陽下行走，舒服多！民國74年陽明山國家公園成立，將夢幻湖劃為生態保護區，湖中生長著一種極為稀有、已瀕臨絕種的水生蕨類-台灣水韭，是台灣唯一一種水韭屬物種，為臺灣特有種的稀有植物。

往夢幻湖的產業道路也開了一些芒花。

回到叉路，由雙層涼亭(已損毀封閉)往下走往冷水坑。

回望七星山東峰。

這段往冷水坑的石階步道，芒花開始多了，回望花芒時還可以看到陽光的反射，真的漂亮，算是此行的美好Ending！