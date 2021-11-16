聽新聞
test
0:00 / 0:00
搭公車到象鼻岩！一篇教你如何更快抵達景點 愜意賞海景
[影片] 象鼻岩交通介紹
↘象鼻岩目前因安全原因，在懸崖邊緣拉出一條封鎖線，但不影響拍照，用手機或相機廣角都能輕鬆拍攝。
↘這裡的海景、岩石都很美麗，我最喜歡峰窩岩了，外型很像猴頭菇。
↘酋長岩依舊如昔。
交通方式：
- 捷運北門站2號出口上來，左邊一看就有公車亭，即可坐上965公車。
「瑞芳火車站區民廣場」下車，走到火車站。
換乘「八斗子」方向的火車，在「八斗子火車站」終點站下車。
一出月台，可見月台二側都有出口，向右方走。
走出月台。即可看到「自行車站」，在自行車站下方就有一個藍白色的公車站牌，可搭791或1051到「深澳發電廠」下車。
- 「深澳發電廠」下車後，過馬路到對面的便利商店再向左走一下，即可看到「咖啡色的路牌」，上面寫著「蕃仔澳漁港」從這條路走入。
- 約莫15~20分即可到達一個施工中的建築，那裡有Ｙ字交叉口，向左可走入「酋長岩」，向右可走到「象鼻岩」。
向右走到「象鼻岩停車場」，這裏有公廁。
再向停車場左前方續走一下就能看到入口。
剛走進岩石區時，要小心腳下，慢慢走。
- 走到先人墓碑，會看到Y字叉路，向左走去象鼻岩比較陡峭，不太建議；向右走會比較平坦安全。
[影片] 象鼻岩停車場~觀海處 (上、下)
這次介紹公車路線和我們以前介紹的，由基隆火車站坐上791不太一樣，因為我發現這樣的方式比較快，尤其是平常日或假日早晨出發，就能更快抵達象鼻岩。
當然，你也可以在八斗子火車站作出許多決定：
- 如果續坐791公車，除了能去深澳發電廠看象鼻岩，也能到南雅南新宮看看南雅奇石，甚至到鼻頭角看看更高的海景。
- 如果由火車站月台左方出口出去，花個5分鐘走到望海巷也不錯。
- 如果不想離開火車站月台，甚至可以再坐上火車，退回到隔壁的海科館火車站，再走到望幽谷，也是不錯的選擇；當然這平溪線都是四通八達，也能坐到猴硐看貓咪、到十分看瀑布等等，也滿適合像我這種出門猶豫不決的人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言