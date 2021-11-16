聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭公車到象鼻岩！一篇教你如何更快抵達景點　愜意賞海景

健行筆記 / 健行筆記Peter Focus

[影片] 象鼻岩交通介紹

↘象鼻岩目前因安全原因，在懸崖邊緣拉出一條封鎖線，但不影響拍照，用手機或相機廣角都能輕鬆拍攝。

23bdb6df4a75b6fd795241a8445ac730.png

↘這裡的海景、岩石都很美麗，我最喜歡峰窩岩了，外型很像猴頭菇。

84e50088e9fbc3b9a057f608f2d332f8.png

↘酋長岩依舊如昔。

7ba867b440643f4220df72b6538097da.png

交通方式：

  1.  捷運北門站2號出口上來，左邊一看就有公車亭，即可坐上965公車。

    19e90f8dbdb439cdcc1fe7b3bae6b7c4.png

  2. 「瑞芳火車站區民廣場」下車，走到火車站。

    2ae4fc46e6398fbd4a33374b214c7aba.png

  3. 換乘「八斗子」方向的火車，在「八斗子火車站」終點站下車。

    3da8bc6392852ebcafc1386383f03c2d.png

  4. 一出月台，可見月台二側都有出口，向右方走。

    8db5a72f5843ce3c8d4fcfb765bd3c09.png

  5. 走出月台。即可看到「自行車站」，在自行車站下方就有一個藍白色的公車站牌，可搭791或1051到「深澳發電廠」下車。

    9e52a5380ad54ea4fbaa5f9507362197.png

  6.  「深澳發電廠」下車後，過馬路到對面的便利商店再向左走一下，即可看到「咖啡色的路牌」，上面寫著「蕃仔澳漁港」從這條路走入。

    e8bc9309d66e61a5ce5979d013a1f6a2.png

  7. 約莫15~20分即可到達一個施工中的建築，那裡有Ｙ字交叉口，向左可走入「酋長岩」，向右可走到「象鼻岩」。

    13bbfc4daf4ee61c528e299b9ed2412c.png

  8. 向右走到「象鼻岩停車場」，這裏有公廁。

    267fbcc5d3a22a718b8868961c0052bc.png

  9. 再向停車場左前方續走一下就能看到入口。

    dde342ae0a605841a9f3d20756468de6.png

  10. 剛走進岩石區時，要小心腳下，慢慢走。

    d9394eb4e51b22145add1ef0f6645498.png

  11. 走到先人墓碑，會看到Y字叉路，向左走去象鼻岩比較陡峭，不太建議；向右走會比較平坦安全。

    f3b6c3ed013aaef0804f1984253260b3.png

[影片] 象鼻岩停車場~觀海處 (上、下)

這次介紹公車路線和我們以前介紹的，由基隆火車站坐上791不太一樣，因為我發現這樣的方式比較快，尤其是平常日或假日早晨出發，就能更快抵達象鼻岩。

當然，你也可以在八斗子火車站作出許多決定： 

  1. 如果續坐791公車，除了能去深澳發電廠看象鼻岩，也能到南雅南新宮看看南雅奇石，甚至到鼻頭角看看更高的海景。 
  2. 如果由火車站月台左方出口出去，花個5分鐘走到望海巷也不錯。
  3. 如果不想離開火車站月台，甚至可以再坐上火車，退回到隔壁的海科館火車站，再走到望幽谷，也是不錯的選擇；當然這平溪線都是四通八達，也能坐到猴硐看貓咪、到十分看瀑布等等，也滿適合像我這種出門猶豫不決的人。

瀑布 咖啡 基隆

延伸閱讀

中風夫沒搭上同台車獨留捷運月台 妻心急如焚隔窗望

影／釣客闖象鼻岩禁區釣魚1死6獲救 最高罰15萬元

影／象鼻岩6釣客受困礁石 拋繩索吊掛全驚險救出

影／象鼻岩6名釣客困外礁待救援 1釣客落海無生命跡象

相關新聞

搭公車到象鼻岩！一篇教你如何更快抵達景點　愜意賞海景

[影片] 象鼻岩交通介紹 ↘象鼻岩目前因安全原因，在懸崖邊緣拉出一條封鎖線，但不影響拍照，用手機或相機廣角都能輕鬆拍攝。 ↘這裡的海景、岩石都很美麗，我最喜歡峰窩岩了，外型很像猴頭菇。

3大驚喜美景全收！挑戰「奇萊北壁」大門牙　最美日出、杜鵑花海也好拍

國內疫情肆虐前，剛好奇萊的杜鵑花節盛開。揪了幾位好友，一起挑戰一日奇萊北峰+大門牙。 3點半埔里出發，準備5點松雪樓起登，正值杜鵑花季，幸運找到一個停車位，據說今年花況不錯，半個月前也有到石門山

奇萊稜線很美！ 「一日奇萊」一關接一關 風雨過後的彩虹更加絢麗

奇萊稜線很美，但需要有一定的體力訓練，才能餘力欣賞眼前美景。 從登山口至黑水塘是一路下切，黑水塘至成功山屋開始陡上，尤其以成功山屋後的一路陡上令人印象深刻。樹根坡後碎石坡，一關接一關。

來爬汐止冷門步道！新山夢湖O型　陡上原始步道考驗體力

因為時間有限，所以只能挑離家比較近，而且有把握走完的山。今天挑汐止新山夢湖，除了執行冷門步道任務，另外是找野牛基石。車子開到汐止夢湖路已經是15：00，這條路部分很窄，所以會車時要很小心，路的盡頭就是

漫步綠光森林！ 新竹關西「馬武督探索森林」 老樹、瀑布、高CP值步道景觀超豐富

講到【綠光森林】現在應該是沒有共鳴了，但在那愛與勇氣的時代(?)，馬武督探索森林當時爆紅了好一陣子，也讓不少文青妹們來此朝聖拍照、PO文。而且開始健行後，做了不少功課，發現這裡不只是單純的打卡點，有5

湖畔風景美得失神！六順山、七彩湖納入囊中　東進西出的山岳行

路線：六順七彩(東進西出)時間：20210902-20210908人員：6男1女(中間有拆隊4:3)前言朋友幾年前看了甘耀明老師的《邦查女孩》之後一直想去書中場景的七彩湖，今年終於約成。考量孫海橋水位

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。