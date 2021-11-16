搭公車到象鼻岩！一篇教你如何更快抵達景點　愜意賞海景

[影片] 象鼻岩交通介紹

↘象鼻岩目前因安全原因，在懸崖邊緣拉出一條封鎖線，但不影響拍照，用手機或相機廣角都能輕鬆拍攝。

↘這裡的海景、岩石都很美麗，我最喜歡峰窩岩了，外型很像猴頭菇。

↘酋長岩依舊如昔。

交通方式：

[影片] 象鼻岩停車場~觀海處 (上、下)

這次介紹公車路線和我們以前介紹的，由基隆火車站坐上791不太一樣，因為我發現這樣的方式比較快，尤其是平常日或假日早晨出發，就能更快抵達象鼻岩。

當然，你也可以在八斗子火車站作出許多決定：