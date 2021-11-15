3大驚喜美景全收！挑戰「奇萊北壁」大門牙　最美日出、杜鵑花海也好拍

國內疫情肆虐前，剛好奇萊的杜鵑花節盛開。揪了幾位好友，一起挑戰一日奇萊北峰+大門牙。

3點半埔里出發，準備5點松雪樓起登，正值杜鵑花季，幸運找到一個停車位，據說今年花況不錯，半個月前也有到石門山賞玉山杜鵑，確實開的不錯。

從松雪樓走到登山口，一邊欣賞欣賞日出，忘了第幾次在這等日出了，但這次是最美的一次。這次5位成員，由我當領隊，平安為第一優先。

隊員有：麗姐、杉媽、小敏、明杰，各個都是體能很優秀，平時以跑步為訓練。

但這次有三位只住埔里，卻沒到過小奇萊，反正路過多個20公尺而已，花個時間來拍拍照。

到黑水塘山屋前，沿路都能欣賞紅毛杜鵑，遠處也能看見一整片（此時合歡東峰、小奇萊山玉山杜鵑已經凋謝）

8點來到成功山屋，親切的莊主歡迎我們進入，平日週二的關係，裏面沒有山友。

大家水都還夠，那就開始往上爬吧。這些坡度對幾位隊員，我都很有信心，甚至一直再刷卡其他山友，邊走邊閒聊，很快就到主北三岔路。

由於目標只想北峰加個大門牙，於是直接往北峰方向前進。但沒多久，意外的發現，這裡的玉山杜鵑居然還沒凋謝，而且開的好美啊。

（可以是因為地形的關係，這裡日照時間較少，所以花沒有這麼快凋謝）

一趟紅毛杜鵑、玉山杜鵑同時欣賞，且開的比半個月前，石門山那邊的還漂亮，我猜是日照關係。

在邊走邊玩的同時，也慢慢走到陵線這邊了，時間大概9點左右而已。

照片拍了夠多，再來就往奇萊北峰前進（有十峻之一的稱號）

明杰跟杉媽都有懼高的壓力，我曾經也有，但試著面對它慢慢克服，有好很多了。

但這兩位絲毫沒有影響團隊的進度，很快10點10分就抵達北峰了，比我預計的時間快了1小時…

時間充足是好事，大家多點休息，順便提早吃中餐。自己也帶了罐玻璃瓶裝的18天啤酒來試試（當然帶什麼東西上山，都要有責任帶下山，包含果皮）

在確認照片都拍的滿意後，停留了也快50分鐘，再繼續前進。

接下來的路，我也算新手了，但手裡有離線地圖，加上非冷門路線，對我們也不算太困難。

經過北峰岩壁洞穴後，又有一片美的冒泡的玉山杜鵑，連我這陽剛男都喜歡上了，時間夠，繼續放任拍照。

然後有一段，網路上寫著「死亡小陵線」，這段明杰就徹底卡關了，但一旁就是大門牙，於是在我細心照料下，終於一步一腳印，還是一起來到大門牙。

這裡真的好特別啊，當然陵線風勢不小，真的任何動作都需要很注意安全。

大夥開心拍完照片後，再鑽過神秘洞穴，看一下往屏風山的方向長怎樣，然後再從門牙縫鑽回來。算今日第三大驚喜「日出、杜鵑、大門牙」

接著開始往回程走，回到北峰已經是下午2點30分。不過夏日太陽較晚下山，所以照進度看了看隊員，都沒太大問題。

下北峰時，明杰一度不相信，他是從這條路上來的「堅信一定有別條」，在即將快被放鳥時，還是克服恐懼，一次比一厲害，希望爬過十峻之一後，別再說自己有懼高了。

下午4點，回到成功山後，在休息片刻，補充體力後，面對即將回程的大上坡。發現隊員速度有快有慢了，但還不至於走很慢，我刻意走在中間，前後的隊員都要在我視線內，超過就停下來休息一下。

到了小奇萊，我刻意在爬上去看一下，此時正好太陽西下，好美，也很開心自己充分運用了這一天的整個行程，大家都應該有很滿意的回憶吧。

約晚上七點抵達登山口，還好還不算一片漆黑。

奇萊北峰後記心得：奇萊主北算我很喜歡的路線，每年都來也很願意。陵線也注意容易曝曬，要做好防曬。如果單爬奇萊北峰，要在成功山屋補好水，不然還要繞到陵線山屋取水。多加大門牙的話，時間不輸奇萊主北峰，要注意。總時間：14小時