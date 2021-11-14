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來爬汐止冷門步道！新山夢湖O型　陡上原始步道考驗體力

健行筆記 / 健行筆記土司

    因為時間有限，所以只能挑離家比較近，而且有把握走完的山。今天挑汐止新山夢湖，除了執行冷門步道任務，另外是找野牛基石。車子開到汐止夢湖路已經是15：00，這條路部分很窄，所以會車時要很小心，路的盡頭就是新山夢湖步道登山口，現場大概有10輛車，找了個空位停好車就往新山夢湖步道去。

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新山夢湖是私人土地，地主無償讓山友進山爬山與欣賞美景，入口有間小商店，營業中，應該是地主開的。

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入口處地主的叮嚀，希望山友能配合，當然了，人家的地方，遵守地主的規定是一定要的。

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步道旁的指示柱，跟著步道走就對了。

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大概10分鐘就走到夢湖，可看到左，右兩條步道。據說左邊較陡，右邊較平，那就選左邊走（往夢湖方向）。

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經過夢湖，拍一下夢湖的網紅點，也算來過了。

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夢湖不大，但很美，經過光線的襯托，更顯夢幻，難怪叫夢湖。

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過了夢湖，就是陡上的原始步道，大概45度，要在土路和中，岩石和樹根中找踩點，算考驗體力，還好我有練過，難不倒。只是汗狂流，登山杖握把也全濕透，有點難抓。

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15：45，往上到達一塊大岩石，不知地名，忽然聽到不遠處有幾個妹妹的歡笑聲。

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下岩石，取左，大概再走5分鐘，上到另一塊大岩石上，看到隱藏在石縫中的野牛2號基石。

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第一次看到野牛基石，有點興奮。73年9月設立，海拔499公尺。

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展望非常好，最遠可以看到基隆山和基隆嶼。不過今天風有點大，天色也不早了，趕緊拍個照走人。

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開始下切，也是原始步道。不過跟來時的步道比較，算好走了。

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剛好看到三個女生下切中，在上面聽到的聲音，應該就是他們。 但我一下就把他們甩到後面去，這時聽到有妹妹說，“那人腳程怎麼那麼快”。是在說我吧。

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下到這塊大岩壁後，出現平緩步道和階梯，沿著步道一直走下山。

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平緩步道。

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4：27，回到入口處，結束任務，小商店已打烊，入口鐵門也拉起，只剩一個小縫供人通行，現場也只剩我一輛車，換好乾淨的衣服準備離開。

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完成冷門步道任務。正要踩油門時，忽然想到那3個妹妹怎麼下山？因為這一段都是山路，即使走到市區也要1個半小時，算了，等一下再離開。20分鐘後等到他們，問了一下，才知道他們正要叫uber上來，我認為他們有得等了。為了他們的安全，好人做到底，直接送到汐科車站坐火車。愉快的新山夢湖任務。              

步道 登山 基隆

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