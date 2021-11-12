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一人獨闖帝王之山！「南湖馬比杉山」壯闊山容、日出與雲海　令人想回訪

健行筆記 / 健行筆記Lin Hsien Chih

28年前南湖中央尖8座百岳之行獨留馬比杉山一個遺憾，心裡忽然想著要完成她，也因此從7月就開始申請入園證，受到疫情影響，太魯閣國家公園從封園到逐步開放山屋1/3床位，一週前也終於拿到了入園證，雖然沒有搶到床位要重裝背帳，但還是決定出發了。前一晚從台中開了4個小時的車先在勝光登山口旁車宿。

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第一天凌晨3點54分從勝光菜園產業道路登山口起登

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經過勝光山，沒看到三角點，回程再找看看

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接上710林道後右轉

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5點46分天色漸亮，日出的陽光將雪山主峰染成金黃一片

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來到里程6.8K處，從這離開林道開始陡升

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來到松風嶺，坡度變得稍緩

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接近多加屯前峰時回頭一望，雪山山脈橫亙眼前

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聖稜線

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武陵四秀

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經過多加屯雨量計

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來到海拔2723公尺的多加屯前峰，三角點就在路上

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續往前行，俯瞰蘭陽溪谷

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來到里程9.3K處，山徑左方有登山條

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鑽行箭竹林約1分鐘就來到海拔2795公尺的多加屯山三角點

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之後陡降至木杆鞍部（這段路也是回程的大魔王），前方可看見南湖北山，五岩峰及南湖大山，高聳的稜線也是即將要走的路

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來到木杆鞍部，直行往新雲稜山莊

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爬升一小段就來到里程11.7K處的新雲稜山莊，大多數的人去回程都會在此入住一晚，因為一日從勝光登山口到南湖圈谷真的很遠

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在新雲稜山莊停留近半小時後續行，經過與舊雲稜山莊的叉路口

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之後一路在樹根盤結的山徑陡升

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來到里程15.8K處審馬陣山叉路口

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左行不到1分鐘就登頂此行第一座百岳~ 海拔3141公尺審馬陣山

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接著沿著審馬陣草原緩升，這段路天氣好時可一路看著南湖中央尖，不過此時山區有點起霧了

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來到16.4K處審馬陣山屋叉路口，取左上

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俯瞰審馬陣山屋

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續往前行，前方可見南湖北山，五岩峰及南湖北峰

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下午3點半多來到南湖北山叉路口，由於時間已晚決定回程再上

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之後通過危而不險的五岩峰

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過了五岩峰便是南湖北峰，開始下切圈谷

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沿著碎石坡陡下

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不久雲霧漸開，被南湖群峰夾峙的上下圈谷也清晰可見

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接近圈谷時欣賞南湖壯闊的山容

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來到南湖山屋

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搭好帳篷後已近晚上6點，第一天走了快14小時，真的有夠累的。

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第二天凌晨4點25分從圈谷帳篷出發，算好時間打算上東峰看日出

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全部的人都往南湖主峰走去，只有我一人往東峰先從下圈谷來到上圈谷，再沿著碎石坡爬往南湖東峰，深夜裡行走照明一定要夠亮好辨別路徑

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上到東峰稜線時5點40分，剛好來的及日出

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看著火紅太陽從遠端雲海升起，心裡也激動不已

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旭日映照下的南湖成了金色山脈

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中央尖山

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遠眺雪山聖稜線

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南湖東峰日出

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在海拔3632公尺的南湖東峰近觀南湖中央尖及遠眺雪山聖稜線，讓人讚嘆南湖之美

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南湖東峰日出

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日出後欣賞群峰美景

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離開東峰後往此行最重要的目標馬比杉山前進

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來到馬比杉山與南湖主峰叉路口取直

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俯瞰大濁水南溪溪谷

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大濁水南溪盡頭這片碎石坡也是爬完馬比杉山後回程的路線

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回望南湖東峰，主峰及中央尖山

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前方為陶賽峰

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來到陶賽峰巨岩底下山徑之後會從面向陶賽峰右側巨岩底下腰繞而過，隨即進入箭竹林裡，這裡要特別留意路條，也一定要下載離線地圖，若要登陶賽峰要繞到背部再登頂，因為上回有去這次就沒上去

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回望陶賽峰

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前方是另一座很有特色的山頭南湖東南峰，與陶賽峰不同的是山徑會從山頂通過

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來到南湖東南峰第一座岩峰山頭，需攀岩而上

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攀上去後回望陶賽峰

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南湖大山與南湖東峰

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中央尖山

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前方佈滿白色石灰巨岩的山頭就是南湖東南峰從這座岩峰到南湖東南峰途中會穿越巨石陣，需在大石頭上上下下，一個人攀爬更要格外小心，深怕掉到石縫裡沒人知

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仰望南湖東南峰7b16b1994df80c1b4332c565c414eda6.jpg

最上方的巨岩就是南湖東南峰最高點

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登頂海拔3462公尺的南湖東南峰，從巨岩上觀南湖大山與南湖東峰

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離開南湖東南峰後，前方就是馬比杉山了

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陡下往馬比杉山前進

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來到馬比杉山與大濁水南溪三叉路口，從這裡到馬比杉山單程1.7K，來回約3小時

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沿途會穿越比人高的箭竹林，讓人滿身濕

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近11點登頂海拔3211公尺的馬比杉山，也是我的第58座百岳，終於完成此行的任務

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之後原路回三叉路口後，便左下往大濁水南溪方向行

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約50分鐘來到大濁水南溪溪谷

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來到石洞獵寮叉路口

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先往石洞獵寮走去看看

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這不知是否就是石洞獵寮?

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仰望南湖東南峰

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仰望陶賽峰

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原路回叉路口後便往大濁水南溪上游行，乾涸的溪谷配著草原，兩旁還有高聳的岩石山脈，讓人有置身歐洲阿爾卑斯山區之感

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溯乾溪而上來到石壁水源

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水源位於大石壁左方

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之後沿著溪谷右側山壁陡升

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回望大濁水南溪溪谷

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陶賽峰及南湖東南峰，也是一早走過的稜線

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經過廢棄的陶賽木屋

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重新接回溪谷

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涉溪而上，途中還是有乾淨的水源

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最後沿著碎石坡上切到南湖主東鞍部

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來到主東鞍部後已過午後4點，接著左轉往南湖大山方向行 (指示牌沒往南湖大山指標)

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穿越鞍部凍原往南湖大山行

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來到從南湖山屋上來的山徑後左轉

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綿延至南湖東峰的凍原

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中央尖山

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南湖圈谷

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前方就是主峰了

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下午5點17分登頂海拔3742公尺的南湖大山，山頂只剩我一人獨享，此時已近夕陽餘暉，也完成了南湖東峰看日出，主峰看日落的計劃12922c2dc3b0593b2b47f1a9616c0d8a.jpg

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主峰頂一覽群山美景

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日落南湖大山

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回到圈谷時已是晚上6點40多分，第二天又走了14小時多，也是爆累。

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第三天一早5點30分就起床和南湖打招呼

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5點47分日出了

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近6點40分才從圈谷出發下山，一開始先爬陡峭的碎石坡回南湖北峰

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回望圈谷

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來到南湖北峰

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南湖北峰看上下圈谷

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南湖北峰看聖稜線

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再次經過五岩峰，天氣好連玉山也看的見

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前為南湖北山

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來到南湖北山三叉路口，輕裝前往南湖北山

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登頂海拔3536公尺的南湖北山

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回想上次來是28年前，山永遠不會變，倒是人終究會變老，昔日的鮮肉如今已成了爌肉

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南湖北山看南湖中央尖

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南湖北山看雪山山脈

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回北山三叉路口後，往新雲稜山莊方向行

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審馬陣草原

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南湖中央尖

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經過審馬陣山屋

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帝王之座~ 南湖大山

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新雲稜山莊

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木杆鞍部

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之後是回程最大的考驗多加屯山，一連串的上坡讓人精疲力盡

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思源啞口雲海

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過了多加屯山前峰後開始往下

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回到710林道里程6.8K處

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710林道

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里程4.8K處左上往勝光登山口

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再次經過勝光山，還是沒看到三角點

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回到勝光登山口已是午後5點40分，剛好走了11小時，比我預估的還久之後又開了4小時的車經梨山大禹嶺翻越合歡山才回到台中，也完成了3日南湖馬比杉山的夢想。感謝老天爺給我3天的好天氣，山神的保佑及朋友的祝福，南湖真的很美，不愧她帝王之山的稱號，儘管路途遙遠，卻值得一爬再爬啊！

全程航跡圖 南湖馬比衫山3日行 (圈谷兩晚)

登山 美景 國家公園

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