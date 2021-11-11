羅馬縱走2.0版虐度極高！挑戰「羅馬勝O形」　越野跑攻下全程

一般的羅馬縱走，就是從寂寞派出所出發，經羅葉尾山走到馬武佐野郡山，然後設法回到寂寞派出所，或是兩地接駁、或是搭便車、或是踢馬路，就結束。加強版的羅馬縱走，就把勝光山加進來，成為一個O形走法，全程總上升超過1400公尺，里程數達到18km，真是自虐到了極點。找了一下google，還真有人這麽走…。那…就來唄!!把這樣的走法，稱為羅馬勝O形，對於一些有O形強迫症(完美的繞完一圈，絕不接駁搭車)的山友，可以考慮看看!!

路線圖如下:

高度圖如下:

這次一起探訪的隊友，大有來頭，大家的全程馬拉松個人最佳紀錄都在3小時、女子百傑-音速 也抽空參與，因此，此趟羅馬勝O形，為了款待大家，是用跑的完成...。事後也證明羅馬勝O形可跑性，值得推薦給喜歡越野跑的山友。

0741 出發，就是從老地方，羅葉尾溪潺潺流水，可以輕鬆便越過。透徹的溪水，在朝陽下閃閃發光，像極了冰涼的啤酒，等待我們結束時，好好暢飲一番。

越溪後，便是不斷的陡上，快速超越很多領先隊伍後，停下來拍照。

在防火巷中，第二次休息。

0926 抵達羅葉池，這是位於羅葉尾山三角點前50公尺的岔路，前次拜訪時忽略此景點，一直放在心上，今日特別謹記一定要來，算是一了心願。

0916 抵達羅葉尾山三角點，基點上人聲鼎沸，我們算是比較晚到的隊伍。

轉身望向中央尖山，中央尖山敞開雙手，召喚著羅葉尾山上的山友，每個人心中，都埋下一粒種子，上中央尖山去。

繼續在林間騁馳，"臥虎藏龍"中，李慕白不也是這樣施展著輕功，在樹稍飛越。沒有了沉重的背包與登山鞋，我們快速穿越，是一種無拘無束的輕盈，與大地、森林融為一體。

巨木讓我們像極了小蒼蠅，人聲漸漸遠離，我們已超越所有隊伍，繼續前進。

1022 距離出發約2.5小時，抵達羅馬神木。粗壯的神木震懾了我們，心臟幾乎要從嘴裡蹦出來。

穿過馬武佐野群山路牌。

穿過橫倒木，陽光灑在青苔上，充滿了生命力。橫倒木只是倒下，森林依舊生生不息。

1100 抵達馬武佐野郡山三角點，烈日當下，不斷的肌肉運動，需要一些腦力運動來平衡一下，就把馬武佐野郡山唸十遍，在倒過來唸十遍吧!! 馬....武.....佐.....野.....郡......山.....，滿山都是我們的朗讀聲了。

穿越草原，幾株燒黑的枯木依舊矗立，不斷提醒著，那場人為大火造成的環境災難。此時戴著口罩，不是為了防疫，而是為了防曬。

離開草原，就是陡下的開始，考驗著越野跑者的腿力與眼力。尋找正確的踏點，並且運用腿力去平衡衝擊力，轉換為下坡的動力，是一門學問，需要經常練習與體驗。1139 抵達有勝溪，由於踏點不足，直接就拖下鞋越溪，不囉嗦。

越溪後，坐在溪邊，休息一下，把腳晾乾，羅馬縱走就快接近尾聲，後面還有一座勝光山等著我們，鞋子最好不要溼掉，跑起來比較舒服。

1151 抵達羅馬縱走終點-馬路圍欄，很訝異一個美麗的故事，結局卻是如此低調與平淡，像極了人生，再怎麼風起雲湧的人生，最終也只留下一紙墓誌銘。

開始一小段小跑，跑向勝光休息站。

1202 抵達勝光休息站，拜訪南湖大山的登山口，此時最需要的，是一瓶啤酒。

兄弟們，喝完......真的要再上了，勝光山，我來了!!

1253 出發後5小時，抵達最後一座山，勝光山。完成傳統羅馬縱走後，再從南湖大山勝光登山口上勝光山，這座連三角點都沒有的勝光山，搖身一變，成了大魔王，不斷考驗我的筋肉，哀號聲處處可聞，遇見幾位剛完成南湖大山下山的山友，山友很不解地看著我們，勝光山真的很辣嗎?

離開勝光山，後段在710林道奔馳，林道安靜到幾乎聽到自己的心跳，路徑平坦，除了幾處坍方需要腰繞之外，非常適合越野跑，看了一下後來的紀錄，可以跑到六分速，因為跑太快、太過癮了，完全不想停下來拍照，所以非常抱歉...沒照片...，要看要自己來唷。1347 思源登山口出來，彷彿隔世。

但還沒結束，對於一個O形強迫症的人來說，必須再跑回起跑點，跑起來，加油!!

1351 抵達起跑點，總計約6小時10分，完成純正的羅馬勝O形。

接下來....就是快樂時光，接受羅葉尾溪的滋養，痛快地跳下羅葉尾溪，在超級冰冷的溪水中，洗滌身上的汗水，也冷卻暴熱的肌肉，溪水凍得好痛，但起身後的烈日，又給我無比溫暖。

羅馬勝O形，歡迎來挑戰。