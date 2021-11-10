北部最安全岩場！「石碇皇帝殿」西口到東口　走在稜線上感受樂趣

北部有所謂三大岩場，分別為石碇皇帝殿，三峽五寮尖和石碇筆架連峰。三條我都走過，如果以難易度區分，1.皇帝殿最簡單，2.筆架連峰，3.五寮尖最難。以體力消耗程度看，1.皇帝殿，2.五寮尖，3.筆架連峰最耗體力。以安全度看，皇帝殿最安全，五寮尖次之，筆架連峰最危險，因此如果有事故，筆架連峰最難救援。 今天就挑皇帝殿走走，散步一下。 2021.4.11早上10：00，車停在皇帝殿西口停車場，這裏平日車位多，停下面一點，原因是回程會從東口走106鄉道回來開車，就不用再往上走。但缺點是到登山口就是要往上走15分鐘左右，不過就是來散步的，無妨。

路邊會有溫馨告示牌。

這裏才是皇帝殿登山口。

一進山就是連綿不絕的階梯，基本上很考驗體力。現在改變很多，30年前來的時候，都還是原始步道，稜線也沒架設。

走完階梯換原始步道，然後就是上稜線。

如果不休息，大約60～70分鐘可以走到西峰，但如果加上休息時間就會比較久。我之前就曾看到山友體力不支，還狂吐。所以爬山不要看別人的速度，重點是自己能不能走完。

西峰海拔579公尺，並不算高。

步道旁可見雙扇蕨。

開始走稜線，接下來到東峰都是如此，要小心走。皇帝殿稜線現在大部分都有加護欄，安全度提高很多。

1號救援點。

走在稜線上是一種樂趣。

西峰到東峰大概是1500公尺。

在岩石堆爬上爬下

像我這麼胖，也是照爬，所以不要被這種地形嚇到了。

13：00走到皇帝殿東峰，已經有好多人排隊跟牌子拍照。東峰是一大片大石頭，有點陡，所以站的時候要小心，很多人是邊拍照邊尖叫。

記得，拍照要選好位置再拍。原路走回去，在中間的步道下切，可接小粗坑登山口，即東口，但在上面部分步道為原始步道，很滑，要小心，走到階梯就一路平安。

14：00走到小粗坑登山口，接106鄉道，慢慢走回西口。

14：24，走回西口，完成O型一畔圈。右邊較直的軌跡是皇帝殿步道，左邊彎曲的是106鄉道。

西口到東口，再回到西口，共8公里，花費時間共4：27。