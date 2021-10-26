新手友善百岳！「玉山主峰單攻」詳細攻略　行前準備、實際路線全包辦

大家都說，登玉山不難，難的是抽中排雲山莊！但抽中兩次又被取消兩次，應該是特別特別幸運吧?還好，單攻，讓我們這些百岳登山新手，省去這個煩惱。如果，你想用一個比較熱血的方式，完成台灣人必做的三件事之一，或者，試著給自己一個全力以赴的機會，完成像Joeman一樣的勵志單攻，又或者，無法擠出這麼多假，但又想看看臺灣到底可以有多美，何不認真考慮一下玉山主峰單攻?

玉山主峯的Winnie / PC: 張綜桁

如果平常有規律的運動習慣、行前也清楚自己的健康狀況、對風險也做足充分準備加上玉山主峰單攻僅需要帶足飲水、食物、保暖衣物、急救物品，不需要背負10kg以上重物經過適當訓練與準備下，有極高的機會可以順利、平安地完成玉山主峰單攻雖然聽起來不難，但登山仍是一個風險性、危險性相對高的活動在平常睡覺的半夜就開始爬山、短時間內上升下降超過1,300m、行走超過12個小時甚至15個小時以上一個閃神沒踩穩、排汗保暖沒做好、遇上大霧暴雨、失溫、高山症發作等，都會使自己暴露於極高的危險之中

玉山主峰的玉山岩鷚 / PC:張綜桁玉山主峰，是我的第一座百岳，甚至是用單攻完成的原本可以很輕鬆地入住東埔以及排雲，卻被疫情取消了兩次，因此開始思考單攻的可能性(不過上山前一個禮拜，9/10排雲突然宣布有限度開放，已經來不及了ㄚㄚㄚ）在沒有嚮導帶路、從頭開始準備的過程中，獲得板上許多文章的實質幫忙，所以想把準備的過程做個小整理。此外，在規劃時，我發現目前網路上對「新手」，或者是「第一次來單攻」者所關注的時間、行程安排、行前一些不容易注意到的細節資訊較為零散，再加上又得考慮每個人的體能，還有想晚一點開爬，但又有下山時間壓力下，或許你可以在這找到你要的！另外，在單攻申請時我與同伴有額外申請「玉山北峰」，原本想去拍一張千元鈔票，雖然最後在排雲時考量同伴身體狀況、時間後決定不去，但如果對玉山主北單攻有興趣，或是要順遊西峰，這篇文章或許也可為你省去一些繞路的時間。

玉山北峰與氣象站 / PC:張綜桁

本文章將分成下列五大項目進行介紹，如果你只關心路線申請、主峰單攻實際行程，可以直接跳至C、D

A.交通

B.玉山主群峰線步道介紹(組成、難度、高差、官方估計時間、重要設施)

C.主北單攻行前準備(計畫擬定、入園入山手續、體能、裝備與攜帶物品)

D.主峰單攻實際路程與時間

E.其他注意事項(以下正文開始)

A.交通可以順利地到達、離開上東埔停車場，就算是完成單攻中最困難的事情了 (笑

1.自行開車(本次選擇)

嘉義高鐵租車 ➜(台18，2.5小時) ➜ 阿里山(夜宿) ➜(台18，40分鐘) ➜ 上東埔停車場 ➜(2.5小時) ➜嘉義高鐵站

由於同行者由台北搭台鐵、高鐵往返嘉義，開爬前一晚我們選擇住在阿里山適應高度，加上我有家人陪同，可接送我們上下山，因此我們選擇在嘉義高鐵站租車。好處是彈性方便，不過須注意還車時間與下山後的精神狀況，以及是否還能開車下山。我們最後因為比預計時間晚下山，又得趕還車時間與高鐵末班車，有點辛苦...感謝家人

南投(台21) ➜上東埔停車場 ➜南投、嘉義

超過17:30是不能由南投方向上來的 ， 別被Google Map誤導哦 !!! 像YouTuber 有的山友會選擇從南投水里、信義方向(台21)來到上東埔，需注意目前「 110~145K處每日下午17時30分至隔日7時止進行夜間封閉管制 」，需於16:30前通過110K管制點，17:30通過145K柵門。!!! 像YouTuber

麻糬

被擋住，因此上山時無法入住東埔山莊，荷包失血又沒睡到QQ

2.大眾運輸

由於行經上東埔停車場的公車只有員林客運6739(阿里山-日月潭)，而且一天只有2班車車次，因此在行程安排上須先確定車次與時間，也建議事先聯繫員林客運or線上預約。上山:阿里山上山，6739(往日月潭)末班車14:00，約14:30抵達上東埔，可夜宿東埔山莊南投上山，6739(往阿里山)末班車09:00，約11:30抵達上東埔，可夜宿東埔山莊下山:往阿里山，超過11:30後無車，只能叫車，須注意阿里山往嘉義高鐵末班車為16:40、阿里山往嘉義火車站末班車為17:10往南投，6739(往日月潭)末班車為14:00，約於14:30抵達上東埔，可至日月潭改搭6670至台中高鐵站公車客運資訊

3.包車 在原本的兩天一夜行程中，我們原本選擇由台北包車。市面上可以搜尋蠻多相關的套裝行程。B.玉山主群峰線步道介紹(含難度介紹) 1.組成及難度介紹 玉山主群峰線步道，主要由玉山前五峰、玉山後四峰及其他著名山岳構成。前五峰、後四峰加上玉山北北峰、東小南山又稱為玉山十一連峰。過去岳界、內政部營建署各國家公園管理處(如雪管處)曾對百岳進行難度分級(官方版台灣百岳分級表)，由簡單到難分別是A、B、C、C+ (尚有雪季的分級)。前五峰以及後四峰均為百岳，故可查詢對應級別。以下是玉山主群峰線步道及其對應難度

⟜前五峰 : 玉山前峰(A級)、玉山西峰(A級)、玉山主峰(A級)、玉山北峰(B級)、玉山東峰(C+級)，

⟜後四峰 : 玉山南峰(C+級)、南玉山(C級)、鹿山(C級)、東小南山(C級)

⟜其他 : 玉山北北峰、東小南山、南峰三岔峰...2021年起，內政部營建署將國家公園步道系統分級，從易至難以0至6級區分，可由「臺灣登山申請一站式服務網」查詢。而玉山主峰單攻，也就是「玉山線單日往返(塔塔加 - 玉山線 - 塔塔加)」，在難度等級被列為第三級，建議「使用者應衡量自身體能、具備初步地圖判讀、負重行進、風險評估及應變能力」。譯成白話文加上筆者註解，可理解為身理上具基本體能，前一天充分休息，可應付長時間、長距離(21.6 km ↑)行走心態上嚴肅面對時間管理、具有風險意識，隨時掌握自己身體狀況，且不勉強自己並在工具、裝備上準備齊全(e.g., 氣象app、GPX、保暖與急救物品...)萬一發生意外也能夠做出緊急處置、對外聯繫求助這些提醒看似廢話但若你有讀過雪羊那篇驚心動魄的文章，「墜落卑南南，等待旋翼的42小時」你就會知道這些東西到底有多重要

天微亮下的6K前小峭壁 / PC:張綜桁

2.前五峰高差以及官方估計行走時間

資料來源:玉山國家公園-玉山群主峰地圖

上圖為玉山國家公園所提供前五峰高差示意圖，以及官方所估計行走時間。玉山主峰單攻，通常自上東埔停車場起登，踢2.8K林道後抵達玉山(塔塔加)登山口後，正式進入玉山主群峰線步道，途經排雲山莊抵達玉山主峰，並折返下山至塔塔加登山口，搭乘接駁車返回上東埔停車場。?接駁車:上東埔停車場到塔塔加登山口這段禁止外車進入，只能徒步或搭乘接駁車。接駁車自上午6:30開始提供接駁服務直到下午17:00，車滿就發，每人100元。17:00後接駁車為加班次，電話向東埔山莊預約即可，每人150元。如果你是第一次來或新手，強烈建議一開始上孟祿亭前別急著催速度啊!對於有經驗者來說，4個小時可以由登山口到排雲，但走4.5到5.5小時的山友也多的是。將呼吸調勻、步伐踩穩慢慢走，別太過用力跨大步，否則一連串小上坡會讓人氣喘吁吁ㄛ，更會讓自己緊張是不是高山症...(只需要注意上午10：00以前抵達排雲山莊即可)好的呼吸帶你上排雲，不好的呼吸讓你單攻只是云云 XD

資料來源:臺灣國家公園入園入山線上申請服務網-玉山群峰線 3.重要設施 ⟜廁所:沿途有廁所的地方為上東埔停車場公廁、大鐵杉公廁、1.7K孟祿亭(生態)、5K白木林(生態)、8.5K排雲山莊皆有提供垃圾桶，若遇上生理需求或生理期也可以丟衛生紙、更換衛生棉(條)不過無痕山林的號召下，更推薦可以準備一個深色塑膠袋或夾鏈袋，裡面撒點小蘇打粉、痱子粉防止異味散出，自己的垃圾，自己帶下山!!洗手的話，公廁、排雲的洗手槽都只有冷水可以洗手。山上水資源珍貴且不穩定，也可自備濕紙巾!

⟜熱飲用水:排雲山莊供應熱開水時間為早上1:30-2:30、上午7:00-9:00，及下午2時至5時，供登山遊客現場飲用，記得攜帶自己的保溫杯。

⟜可簡易炊煮地點: 白木林觀景平台 、 玉山主峰山頂... 僅能在排雲山莊，以簡易器具燒開水、沖泡即食品、泡茶、咖啡其餘指定之簡易炊煮地點可參照玉山國家公園區域內指定之簡易炊煮地點

⟜紮營:玉山園區宿營地，可見玉山園區宿營地承載量一覽表。如有違反最高可處新臺幣3000元之罰鍰。玉山線上的宿營地，僅圓峰山屋營地可供紮營(位於山屋前50公尺處停機坪附近) 白木林觀景台 、 停機坪 、 圓峰營地登山口... ，上述這些，都不能紮營! 尤其是白木林觀景台夜半無人，寬敞平坦，旁邊又有廁所，真的很吸引人，但真的不是合法紮營地哦，也會讓半夜啟程來休息的人蠻尷尬的 (汗C.主北單攻行前準備 1.計畫擬定

Source:作者自行整理繪製*註: 排雲山莊到玉山主峰國家公園官網說是2.4km，但實際路標指示只有2.3km，會不會是某種激勵登山者的方法? (笑以下是本次單攻申請的路線與時間安排

?規劃小幫手如果決定長期入坑，Hikingbook Pro路線規劃助手功能蠻厲害的，大家可以多找找教學。

2.入園入山手續

入園入山手續，是上山的第一步。過去被申請者認為是件眉角很多的事情，加上政策更新，有些文章不再具參考性。在山林解禁政策上路後，以使用者為本的登山申請一站式服務網推出，應該可以為茫然的申請者省去不少時間。傳統的入園入山申請，使用者、方法介紹眾多、出錯率極低，如果不嫌麻煩者也可以參考。?不管是一站式申請或是一般申請方式，玉山線單日往返(塔塔加 - 玉山線 - 塔塔加)表面上只能就主峰、西峰擇一申請。如果想要順訪西峰、北峰或東峰，可以先申請主峰路線就好，並在收到主峰的入園通知後，到入園信箱辦理入園資料異動，寄送登山計畫書(詳列時間地點)，就可以下載新的入園入山證囉。有任何問題都可以致電玉管處詢問。a.上山當天流程:先向塔塔加小隊信箱丟入「入山許可證」與「入山人員名冊」、去旁邊的排雲登山服務中心(辦理入園報到方式)外掃描身分證完成入園報到，最後到排雲山莊時向查核人員繳交紙本「入園許可證」即可，就不需要再刷身分證。建議這三份重要文件都要存電子檔在手機，以備不時之需。b.申請方法:【方法一】一站式申請⟜臺灣登山申請一站式服務網在該網站可一站式的申請入園、入山、及山屋營地。不過國家公園路線，於每日23：00至隔日07：00暫停受理申請。在完成填寫確認送出後，會先在網站上看到「登山一站式案件編號」、「國家公園案件編號」，也會收到email的確認信。隨後，警政署入山系統則會自動來信告知「入山證申辦序號」。有申請山屋者也會獲得「山屋抽籤序號」。透過申請進度查詢，可以直接下載入山許可證。入園證過去沒有整合，需要再去臺灣國家公園入園入山線上申請服務網申請(傻眼ฅ•ω•ฅ)，現在應該也可以查詢下載了(待求證)。不過因為申請進度查詢都需要輸入申請人證件號碼，不知道若是隊員(非申請人)想代為下載相關檔案的話，能否成功?

由於這次上山我們並沒有採用這個申請方式，有興趣者可以閱讀以下超優質推薦閱讀參考資料:

法蘭怎麼玩-臺灣登山申請一站式服務網介紹(2021)、Alan 阿倫-臺灣登山申請一站式網站教學(2019)、

Hikingbook「臺灣登山申請一站式服務網」新上線！功能介紹＆使用教學(2019)網站建置過程也蠻酷的，可以參考PDIS的文章，了解公私協作如何將理念落實的過程!莊秉倫-我們如何為登山申請打造一站式服務系統(PDIS)(2020)

【方法二】一般申請方式(本次申請採用)⟜入園申請:在預定出發日期前的30天至兩個月間提出申請(臺灣國家公園入園入山線上申請服務網)。申請完成後會先收到玉管處的「申請案收件通知」email，接著就等玉管處的「入園許可通知」email，確定核准入園。⟜入山申請:在收到入園許可通知後，比較快的方法是到「進度查詢與許可證列印」申請代送，每個隊員都會先收到玉管處「已代為申請入山許可」的email。傳統方法則是上「內政部警政署入山許可證申請」申請，玉管處入園許可通知裡也是附這個連結。最後，還有臨櫃申請這個方法。申請次日，申請者(其他隊員不會)就會收到警政署入山申辦系統以email寄發「入山許可證」及「入山人員名冊」，隊員倒是可以去「進度查詢與許可證列印」幫忙下載列印。入山入園申請一般申請小整理

申請 使用時機 入園證 臺灣國家公園入園入山線上申請服務網 入園許可證，於 入園日(含)前5日內始可列印 可到「進度查詢與許可證列印」列印入園證實際上山時，領隊需繳交一份紙本給排雲工作人員 入山證 入園代送入山在收到確定入園通知後，進到「進度查詢與許可證列印」，可點選「立即申請入山證」。 內政部警政署入山許可證申請 入山證，須於入山日前 3日至124日內提出申請實際上山時，領隊需投遞入山證紙本以及人員名單至塔塔加小隊信箱

c.玉山北峰、西峰申請:玉山北峰單攻、玉山主北單攻、玉山主西單攻，是無法直接在入園入山網站上選擇的，必須得先申請完玉山主峰，收到玉山的入園許可通知後，再進入【入園信箱】辦理入園資料異動，寄送登山計畫書。在收到玉管處的email回函，確認路線沒問題後，再回到「進度查詢與許可證列印」，確認路線已更新、新的入山證辦妥，就可以列印新的入園、入山證囉。健行筆記上，前輩優優的這篇玉山北峰單攻(線上入園、入山申請)，是我當初參考的重要文章。

3.體能

⟜實際體能:就我而言，玉山主峰單攻整趟24.4公里的路程，約走了4萬4千步，下山回到登山口，我的體能大概還剩3~4成，只不過因為登山前一晚睡不到1小時(家人擔心死)，會有一點想睡，前一晚一定要盡量睡飽再爬，會更舒服安全!⟜體能訓練:對單攻來說，比較累的是一天內要走20幾公里的路，對平常不習慣常走路的人來說會稍有負擔，更何況平均會背5公斤左右的裝備爬升。在登山的體能訓練上，網路上有非常多的訓練菜單以及教學，大多著重在心肺、腿部肌肉的訓練。快走、慢跑、負重走路、騎腳踏車、游泳、爬樓梯、居家徒手健身等都是很好的鍛鍊方法，不過要注意行前別受傷了。

⟜About me:就我而言，我平常的運動習慣，是每天平均步行約1萬步、基本棒式與伏地挺身，每週盡量慢跑3次，每次5公里(25~30分鐘)，平均一、兩個禮拜會爬一次郊山，還有一週打兩次羽球，疫情時在家會跟著YouTube做20分鐘居家徒手訓練，沒有特別健身。比較特別的是去年底跑過人生第一次半馬、今年有走過阿朗壹古道、一整天30多公里的媽祖遶境。行前有特別訓練的，只有把登山包裝到5公斤後到家附近走走。⟜小提醒:善用登山杖、練習上下坡的步行技巧(健行筆記步行技巧專區)，既可以用對的肌群省力，也可以保護膝蓋關節!不過上下玉山主峰因為雙手需要騰出來抓鐵鍊，用登山杖反而會有點麻煩。上主峰前將登山杖、大包包放置在鐵籠區附近藏好就可以了。

下主峰的碎石坡 / PC:張綜桁

4. 裝備與攜帶物品 ?玉管處有提供登山裝備檢查與健康評估摺頁，供大家參考對登山新手而言，買齊登山用品要花一筆不少錢，再加上不確定未來還要不要繼續爬下去，預算有限下，有很多人推薦迪OO，但也非常推薦可以搜尋相關的登山裝備出租商店，可以租到很多美觀、CP值又高的包包、鞋子、衣物、外套...，也許還能獲得老闆的經驗分享^^。不過正式上山前，若能事先租借到郊山走走熟悉裝備，會是比較安全的選項哦! 我做了一個夢，夢到同伴用1.5張藍色小朋友，借四天三夜的「登山鞋、登山包、登山杖、頭燈、雨衣」 ^_ -一般登山裝備大致可分為下列幾項系統背負系統、行進系統、服裝系統、炊事飲水、睡眠系統、照明系統、定位系統、醫療、其他小物、常用app下面是我帶的裝備清單，或是大家常會準備的。而且我們在行前幾天，燦樹颱風才剛離開，天氣不太穩定，因此有多準備雨具。但無論有無下雨，山上天氣變化快速，因此不管如何還是建議準備雨備。實際上山時，在10度氣溫起登，正中午約16度，微風無雨天亮後有太陽攜帶清單:

背負 行進 服裝 飲食 睡眠 照明 定位 醫療 小物 app 登山包 登山鞋 底層 適量水 260lm頭燈 手機 急救物品 濕紙巾 Windy 背包雨套 登山襪 中層 正餐 離線地圖 丹木斯 袖珍包衛生紙 健行筆記 登山杖 外套 行動糧 肌樂 護唇膏 Hikingbook 手套 羽絨 能量果凍 小護士 (防曬) PeakVisor 綁腿 雨衣 Redbull KIP PYROL 塑膠袋 台灣大地羅盤 圓盤帽(建議也帶毛帽) BCAA 鹽巴 雨傘

【背負】

登山大背包:Osprey 48 L (含雨套)(包包內則用防水大塑膠袋隔絕，東西裝在塑膠袋內，避免下雨滲入弄濕)

攻頂包(optional)

【行進】

登山鞋:中筒防水登山鞋or雨鞋 (我是只有登山鞋XD)

登山襪:羊毛襪 x 2 (一雙備用)

登山杖:快扣登山杖x 2 (雙杖的話上坡輕鬆、下坡保護膝蓋)

手套:為了拉繩與防曬，我買的是3M的工作手套，缺點是微薄清晨時會冷，滑手機堪用但沒有到很靈敏

綁腿:雨具類，防止雨水滑入鞋子，也可以用來防蚊蟲

【服裝】

要搞懂登山服裝可真是一門大學問，尤其外套又有防水係數(mmH2O)、透濕係數

(g/ m2 ‧24hrs)、水蒸氣阻力Ret

底層:排汗運動衣

中層:刷毛中層衣、羽絨外套(放包包備用)

外層(防風防雨層):GORE-TEX外套，有的人也會帶風雨衣

雨衣:Mont-bell兩件式雨衣褲(雨具)(放包包備用)(租借) ➜ 輕便雨衣碰到樹枝容易勾破。萬一破掉後衣物濕了，容易造成失溫

帽子:圓盤帽+毛帽(結果我因為沒帶到毛帽...大休拍照時被風一直吹頭，真的會頭痛...)

、膨脹係數(FP+)等名詞來攪和，不過核心思想不外乎 底層防臭、排汗涼感快乾，中層保暖，外層防風防雨。記得洋蔥式穿法的原則，別帶單穿又熱又重、脫掉冷死人不償命的大外套About me:我一開始穿著底層排汗、刷毛中層、外加一件外套，到排雲後將中層脫掉只留底層排汗與外套。

?名詞解釋:

防水係數:抗水壓超過10,000mmH2O/cm 2 (防水係數達10,000mm)，被認為是具有防水功能 透氣度( g/ m 2 ‧24hrs) :表示1平方公尺的布料，24小時內有多少水蒸氣透出。數值愈大，透氣能力愈佳。一般在10,000( g/ m 2 ‧24hrs)以上，就算很不錯了。

水蒸氣阻力Ret ( m 2 /Pa‧W): Ret數值愈小，代表水蒸氣穿透的阻力愈小，表示透氣能力愈佳。一般認為Ret<6算是具有很好的透氣能力。

/Pa‧W): Ret數值愈小，代表水蒸氣穿透的阻力愈小，表示透氣能力愈佳。一般認為Ret<6算是具有很好的透氣能力。 膨脹係數(FP+):衡量羽絨外套、睡袋的蓬鬆度。800FP左右就可以應付0度左右的氣溫了

【炊事飲水】

項目 內容 水 蠻多人會用水袋的，有缺點是說不知道裡面還剩多少、也不能裝熱水，我就沒入手惹><我帶了2000cc的冷水（其中700cc用TR55水壺裝）、一瓶600cc寶特瓶備用水沿路上休息就小喝TR55裡的幾口水，但水很冰不會想喝太多，到排雲才喝了400cc左右。直到排雲，確定真的有熱水可喝，加上當下只會想喝熱水，因此把700cc這瓶裝滿。排雲上主峰我只帶了這700cc的溫水和備用水，其餘放在排雲。再讓我帶一次，或許一開始我就會少帶500cc左右的水，然後帶上茶包、咖啡包嗚嗚嗚。 正餐 單攻碰到早、午餐，簡單方便就準備了麵包、中秋前家裡爆量的月餅 行動糧 anything u like，行進間隨時可以補充的優先我帶了能量果凍、堅果、能量棒、巧克力派、酸梅...早上沒食慾時，吸能量果凍超讚有些大包裝的，可以多多利用夾鏈袋分裝，尤其是洋芋片、Doritos 運動補給 Red Bull x 1 、BCAA膠囊 x 2小包或是胺基酸能量飲(amnioVITAL)、乳清蛋白...

【睡眠系統】

沒有使用

【照明】

頭燈需要注意的有亮度(流明)與防水(IPX)，以及若是使用電池，要確定還有電，並攜帶備用電池。建議攜帶至少200流明以上的頭燈，具一定防水能力的頭燈，我攜帶的是260流明IPX4的頭燈。

【定位】

手機定位是收人工衛星的，沒開網路也有!!基本上一定要確保手機有電，然後下載好GPX製作離線地圖幾個大家常用的離線地圖:健行筆記 / Hikingbook / Gaia GPS / 綠野仙蹤 / Maps.me...

【醫療】

項目 內容 備註 急救物品 止痛藥、優碘、生理食鹽水(隨身小瓶 x3)、棉花棒、紗布、膠布、止血帶… 只怕要用時你沒有，不怕你用到 有的人會準備鹽巴(拉麵店有的那一小包><) 常備用藥 肌樂、小護士、KIP PYROL 預防高山症用藥 丹木斯(Diamox) 一定要詢問過醫(藥)師，並在平地試吃過! 雖然過去曾去過蠻多次武嶺，都沒有高山症反應，但為了保險起見，我在上山前36小時共吃了一錠半，間隔12小時，每次半錠(125mg)。每次吃完都有點副作用，腳尖會有點麻麻的。

【其他小物】

項目 內容 身理、清潔 無酒精無香料濕紙巾、袖珍包衛生紙、口噴(口香糖)、衛生棉(條)... 保養物 防曬乳液、護手霜、蘆薈水、卸妝棉... bag 夾鏈袋(裝食物or生理用品)、深色塑膠袋、登山包內防水大塑膠袋 3C 行動電源(必備!!山上氣溫低手機會掉電快)、攝影器材... 萬用工具人 摺疊雨傘(防曬、擋雨、上廁所....)

YouTube上有超多人分享的，感恩大家分享，我也受惠很多

【常用app】

項目 內容 氣象 Windy 定位 台灣大地羅盤(報案用)、健行筆記, Hikingbook, Gaia GPS, 綠野仙蹤, Maps.me... 找山頭 PeakVisor, PeakFinder

D.實際路程與時間

上東埔停車場 ➜塔塔加登山口➜ 排雲山莊 ➜

玉山主峰

➜

排雲山莊

➜塔塔加登山口 ➜(接駁車)➜上東埔停車場

Source:作者自行整理繪製

⟜徒步:24.4 km = 2.8+8.5+(2.1+0.2)+(0.2+2.1)+8.5 ⟜耗時:17小時整 (含大休2.5小時:上山排雲大休45分鐘、主峰大休75分鐘、下山排雲大休30分鐘)

【Day 0】嘉義高鐵站租車，夜宿阿里山神木賓館【Day 1】00:15 出阿里山遊樂區售票口00:55 抵達上東埔停車場上東埔停車場➜登山口 (踢2.8km柏油路，共耗時50分鐘)01:10 上東埔停車場起登01:20 塔塔加小隊信箱投入「入山證」、排雲登山服務中心外刷身分證(約步行1.4K後遇到大鐵杉三岔路，旁邊的廁所是排雲前最後一個有燈光的廁所)(過大鐵杉後幾乎一路下坡至登山口)登山口➜排雲山莊 (8.5km，沿路拍照休息共耗時5小時15分鐘)(呼吸調勻、體能佳者走約4至4.5小時)02:00 玉山登山口(0K處)(H2,610m)02:45 孟祿亭(1.7K處)(H2,792m)(往前走幾步就有生態廁所?)[休息5分鐘]03:20 前峰登山口(2.7K處)(H2,877m)[休息5分鐘]04:50 白木林觀景平台(5K處)(H3,042m)(快到觀景平台前有生態廁所指標?)[休息10分鐘]06:00 大峭壁(6.7K處)(H3,187m)[休息5分鐘]07:15 排雲山莊(8.5K處)(H3,402m)(有高級廁所?)(一抵達排雲不需要刷身分證，只需向管理員繳交「入園證」)(換鞋子後可進到排雲使用桌椅，盛裝熱水!!)[吃早餐大休: 45分鐘](考量同行者體能身體狀況與時間，決定不去北峰)排雲➜主北岔路➜主峰(2.1km + 0.2km，共耗時2小時45分鐘)08:00 排雲山莊啟登(0K處)(H3,402m)(不需要用到的裝備、食物飲水強烈建議暫放排雲，輕裝起登即可)08:45 主南岔口(0.7K處)(H3,550m)10:10 主北岔口(2.1K處)(H3,864m)(上主峰者，鐵柵區可放置大包包、登山杖，都用不到)[拍照休息10分鐘]10:45 抵達玉山主峰(H3,952m)(2.3K處)[休息、拍照、午餐: 1小時15分鐘]主峰➜主北岔路➜排雲(0.2km + 2.1km，共耗時1小時40分鐘)12:00 離開玉山主峰(2.3K處)(H3,952m)12:15 主北岔口(2.1K處)(H3,864m)13:05 主南岔口(0.7K處)(H3,550m)13:40 排雲山莊(0K處)(H3,402m)[休息30分鐘]排雲➜登山口(8.5km，共耗時4小時)14:10 排雲山莊出發(8.5K處)(H3,402m)(?)15:40 白木林觀景平台(5K處)(H3,042m)(?)[休息15分鐘]16:45 前峰登山口(2.7K處)(H2,877m)17:20 孟祿亭(1.7K處)(H2,792m)(?)18:10 玉山登山口(0K處)(H2,610m)下山後記得填報「出園回報」? 回程接駁車，17:00前車滿就發車，車資100元/人。若超過17:00，下山時可打電話向東埔山莊預約接駁車(至多8人/車)，加開車資150元/人!!!

楠溪林道上的長鬃山羊 / PC: 家人

E.其他注意事項