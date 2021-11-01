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「五星級森林步道」超療癒！新竹尖石高島縱走　中級山一日健行

健行筆記 / 健行筆記吳逢

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9/19（日） 高島縱走 ⛰️ 五星級的森林療癒步道從第一登山口起登，沿途經過高台山、小島田山、中島田山、大島田山，最後腰繞回來完成P型縱走的路線。 

▎海拔高台山 1,510公尺小島田山 1,670公尺中島田山 1,800公尺大島田山 1,824公尺▎往返來回約9K，花費時間約8小時20分含拍照休息

▎時間點紀錄?06：48 第一登山口起登 →08：00 高台山（休15分）→10：25 中島田山 →11：18 大島田山（休50分）→12：08 回程下山（腰繞）→14：05 高台山 →15：10 第一登山口

▎備註Google導航設定「高台山露營區」，沿著指示往上開，道路不太好開&會車，建議是開底盤高的車前往。────────────────

中秋連假第二天，久違了！我的隊友們? 上次3個人一起爬山是去年12月的奇萊北峰～男友一直說想跟他們兩個爬，不過因為後來疫情嚴峻因此未能成行。高台山的登山口有三個，分別為第一、第二與第三登山口；第二、第三登山口起登的話可以省下第一登山口一開始的陡上，但產業道路路況不是很好，車並不是很好開，第三登山口是私人營區，因此未開放一般民眾停放。今天我們一行人總共5位，車停在第一登山口，一早已經停了好幾台車??～從第一登山口起登一路一直上、上、上，還好走在林道間還算涼爽??

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約8點的時候我們抵達第一座山 —高台山，在這邊遇到幾位大哥，休息一下聊個天互相拍完團體照後各自前行～

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高島縱走沿途並無廁所及水源，記得攜帶足夠飲用水，時而平緩時而陡上，沿路有指示牌與登山條，但岔路眾多，建議備好離線地圖；多是泥土、樹根交錯的路徑，滿滑的～下雨天可能較不適合來走，過高島景觀台後會有較多的攀繩跟陡上，可以準備手套！

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約9點50分走到肚子有點餓了，停下來坐在一倒木上補充糧食，我們中途停下休息的時間比較多，因此整趟行程完成時間稍微長了一點。

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中途看地圖想說小島田山快到了要休息一下，結果三位大哥坐在那邊聊天，說要讓位給我們，我們還說不用快到了，結果那邊是小島田山啊！！直接錯過哈哈哈哈? 後來到中島田山發現另一群也錯過⋯。

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中島田山拍照休息完後繼續前行，因為往中島田山有較多的跨距與拉繩，男友跨步可能過大，所以大腿抽筋，這段之後背包換我背，讓他減輕一些不適感。

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11點18分抵達大島田山啦～～今天經過營地看到滿多帳的，我們抵達大島田山不久後，露營的人也輕裝上山了，非常熱鬧！我們在這邊休息50分，吃午餐、泡咖啡喝?

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12點08分休息完畢回程下山，途中我們後面遇到一位穿休閒服+皮革涼鞋的大哥，我們跟他說他好厲害～結果大哥回說“這平面山而已啊！”  然後我們就讓他先過了，我們這群年輕人果然還是太菜了??回程時已經起霧，抵達柳杉林區又遇到幾位大哥，他們很熱情說要幫我們拍照，這片森林真的好美！只可惜沒有看到陽光灑落的模樣。

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高島縱走屬於有點難度的中級山行程，抵達大島田山後，回程建議選擇腰繞路線返回，腰繞路線相對平緩好走許多，因有部分需要拉繩或手扶攀爬的路段，若是下雨過後，路線會變得非常濕滑、泥濘，不建議前往。以上為個人高島縱走單日健行行程心得簡易分享，如有錯誤或需要更正之處敬請告知，祝 上山平安。

登山 新竹旅遊

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