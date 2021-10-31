快訊

東京電車縱火致17傷 嫌犯萬聖夜扮「小丑」留現場等警抓

全運會學生選手撞婦人致重昏迷 校方：當下對方婉拒就醫

山友又愛又怕！北部郊山之王「劍龍稜」　不斷拉繩上攀、走陡坡

健行筆記 / 健行筆記土司

    劍龍稜，北部郊山之王，從濱海公路水湳洞停車場到南雅這段，會看到有一座山尖上出現許多刺棘，猶如一隻劍龍俯臥，顯出不凡氣勢的山，就是劍龍稜。山友痴迷它的美，但畏於它的險，這兩年經過許多網紅的推波助瀾，許多人沒準備充分就冒然上山，也讓劍龍稜成為發生事故最多的郊山。    為了登上劍龍稜，這兩年我不斷的收集資訊，訓練體力，這是自己該準備的。但外部因素，如天氣，步道路況，交通等，只能碰運氣，並隨機應變。    9/26，上午8：30抵達南雅南新宮前停車場，整理好裝備，立馬往南子吝步道前進。

1a76ce9a854851c16214c7bd87360177.jpg 

從停車場走濱海公路下方的涵洞，直走就通南子吝步道。

243498967fe2ebdda0087c265e8feb17.jpg

1aa31c3e42d1685529358c5efc655b67.jpg

8：47走到南子吝山的八芒星，每個角標示著附近山稜的方向，劍龍稜就在前方。背包裝了6瓶的原萃紅茶，2瓶寶礦力，2瓶燕麥飲，因為裝得不平衡，重新整理一次，調整左右比重。山友來劍龍稜都說是曬肉乾，但今天天氣超棒，完全不熱，非常適合走劍龍稜。    步道就在旁邊，但芒草長得比人高，若沒注意看就錯過了。

278da6c24b169cb6ff49442c31906499.jpg 

在原始步道上上下下走，因為都是土路，部分的落差大，極易滑倒，必須有拉繩輔助加看好踩點，慢慢下切。

658479bf0ab47abef1d7fe45f741161f.jpg

56b06914cccf4171a2b088a56e9b6928.jpg

聽到潺潺溪水聲，以為快到了，結果還要下切一大片岩壁，有點滑。

065a95f2424603fc5ccd5f15abb97ca3.jpg

看到指標，往劍龍稜。事實上往左，往右都可以，都要過溪。我往左走，過溪再往回繞，馬上看到一片陡峭的大石壁，這裏就是往劍龍稜的起點。

c1bb238bd986ac20f007a98f5b25e0b8.jpg

4c99b3ba8fc292f5ac8aa48769941228.jpg

休息5分鐘，拍照，順便觀察地形，找好踩點，出發。從南雅起走到這裏，花了一個小時，時間9：30。

11aa3ab6ebc619ca114315e8d7cd3fd3.jpg

繼續往上攀。 這段雖不輕鬆，但還是游刃有餘。

d12a0ef824fa5308a8f1f2976aa9a2b8.jpg 

這段攀岩的盡頭到了，接一條小步道，查了地圖才知道是小錐麓古道。渾身濕透，但爬得很爽。

3d22048f60a582fa15cd91b7ea9cd398.jpg 

步道很輕鬆，走的很高興，但劍龍怎麼越來越遠，再次地圖確認，發覺往錯了，趕緊再往回走。

cc1a0cecc2cd2cbe366cf9a79a6e266c.jpg

從小錐麓古道可以看到保羅尖和大鬼瀑布。保羅尖是中間那座尖尖的山。

a793958edb4bdb980760bbf793a503a8.jpg

回首看小錐麓古道。

b2c6b9d6e56c9b9e243c24741fd4b581.jpg 

真正踏入劍龍的尾巴，往後看，後面有一群年輕人也在爬劍龍。

dbb14e027a2f9fd82e6fc448caa338ca.jpg 

真正的挑戰要開始了，在這邊休息，喝水，補充塩分。

4ee2594921c71800eb41a152204448a8.jpg 

令山友又愛又怕的劍龍稜，充滿挑戰。

627bd8bd3853f3e82e7ee28968483d84.jpg 

每一步都要仔細看，小心走。

dfe2d8c0be9daa136ab0bd17b12f1f0d.jpg

4e98bd775fcd002c2621cfaaf07759d7.jpg

慢慢欣賞劍龍附近的風景。後面的年輕山友體能不錯，追得上我的腳步。

5c27024c9fab8534f51cf30a86c3a962.jpg

劍龍稜有很多網美點，但我覺得都有點危險，我是在爬山，不是玩命，還是拍風景留念就好，人不要入鏡。

2ead6763e116098874d2ab38a5449240.jpg

繼續走到第一個撤退點，381峰，但山友表示，這邊的拉繩已被剪掉，不能下撤。

e51e524a95a951eea034e38ed9674ac9.jpg

原本風景非常的好，但遠處山嵐來了。中間尖尖的山就是茶壺山，也是今天的目的地。

ba0f5081a697633feb86bf604ab27f25.jpg

8fdf6543d95b53717f94158f88e1f6d0.jpg

中午12：30準時抵達555峰，休息，吃午餐。

06c98e0d7506647a712207584777e2d3.jpg 

休息20分鐘繼續出發，霧氣更濃，能見度只剩眼前的步道，附近的山都籠罩在霧氣之中，一片白牆。

45604d459950ea8f09a456e0eba2d360.jpg

7c45177f9da2600c5fcbb0222e65618c.jpg

89735d40139b923ccc359d7df9243b13.jpg

fb2cb1d90dfbe0d214e9fa67152e676a.jpg

不斷的拉繩上攀，上稜線，走陡坡，穿越芒草堆和岩石陣，每一步都要小心走。

325dee49746985f2ea7d6a2c1363e8d0.jpg

13：44分，抵達下切點，往茶壺山，此時霧氣襲身，能見度更不佳，踩點更不好抓。

0dde1356cfd8fa9269db352fb3b36742.jpg

終於走到平路區，一直走就是茶壺山，太過興奮，摔了一跤。

afba38f4b41d1a2ad01d33a6b085eae6.png

今天的軌跡，完成劍龍稜挑戰，走到黃金博物館坐856公車到南雅開車。

f3762462e604f5775ae7ec6d4aca9057.jpg

有成就感。      

步道 古道 公路

延伸閱讀

白姑大山搜尋失蹤者全紀錄 「跑山獸」哽咽籲走失別這麼做

全台唯一洞穴溫泉！花蓮「萬榮溫泉」位於崖壁上　包場秘境超療癒

海景＋雲海雙重奏！站在龍脊上最高處　完登「劍龍稜、鋸齒稜」

「郊山之王」劍龍稜何去何從？一段繩與人的故事

相關新聞

山友又愛又怕！北部郊山之王「劍龍稜」　不斷拉繩上攀、走陡坡

劍龍稜，北部郊山之王，從濱海公路水湳洞停車場到南雅這段，會看到有一座山尖上出現許多刺棘，猶如一隻劍龍俯臥，顯出不凡氣勢的山，就是劍龍稜。山友痴迷它的美，但畏於它的險，這兩年經過許多網紅的推波助瀾，許多

新北中和親民步道！皇帝山系最東「南勢角山」　能在忘憂亭瞭望台北101

烘爐地山 ， 為皇帝山系最東的一座山峰 位於新北市中和區與新店區的交界處海拔302公尺， 又名 南勢角山山頂有一顆三等三角點#654號 南勢角山 相簿 同樣是我的二訪， 【新北。中和】登山拜

無盡綠意版「伯朗大道」！花蓮大農大富平地森林園區　有花海還有茅草亭

旅遊日期:103.08.13 天氣:晴天這條道路叫做「大農路」，穿過一片綠地直達對面的大山下，入口左邊有棵樹，除了兩邊不是稻田外，倒也有點像台東的伯朗大道(或稱金城武大道)。從台9線往台東方向，在台

冷門路線筆記起來！太魯閣「得卡倫步道」走一圈　遊走在芬多精

過年期間來到花蓮，原本打算早起要去太魯閣，卻因為早上7:00有管制，車子不能進入（吃完早餐抵達入口時已經7:30），要進入太魯閣就要到新城車站坐接駁車，疫情期間當然是直接放棄。中秋連假怕又有管制，這次

沿線爬瑞芳四秀！龍潭山展望遼闊，還有瑞芳山、秀崎山、白象山360度視野

旅遊日期:110.09.05 天氣:晴天瑞芳三小山(秀崎山、瑞芳山、龍潭山)，是瑞芳三座視野極佳的郊山，登山界稱為「瑞芳三雄」。最近從岳王路秀崎山門對面到白象山登山路徑被開出來，沿線多了一座極佳視野

13小時「合歡群峰」走一圈！眺望無敵美景，合歡溪步道天然度不輸太魯閣

如果有機會，爬上合歡主峰或北峰之時，可以望著眼前的群山想像，曾有人願意花著13小時，把它走一圈。 閒暇滑看地圖時，發現了此路線。從松雪樓出發，走合歡西綾，在梅松山的岔路口時，往合歡溪步道前進，最

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。