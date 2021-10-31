山友又愛又怕！北部郊山之王「劍龍稜」 不斷拉繩上攀、走陡坡
劍龍稜，北部郊山之王，從濱海公路水湳洞停車場到南雅這段，會看到有一座山尖上出現許多刺棘，猶如一隻劍龍俯臥，顯出不凡氣勢的山，就是劍龍稜。山友痴迷它的美，但畏於它的險，這兩年經過許多網紅的推波助瀾，許多人沒準備充分就冒然上山，也讓劍龍稜成為發生事故最多的郊山。 為了登上劍龍稜，這兩年我不斷的收集資訊，訓練體力，這是自己該準備的。但外部因素，如天氣，步道路況，交通等，只能碰運氣，並隨機應變。 9/26，上午8：30抵達南雅南新宮前停車場，整理好裝備，立馬往南子吝步道前進。
從停車場走濱海公路下方的涵洞，直走就通南子吝步道。
8：47走到南子吝山的八芒星，每個角標示著附近山稜的方向，劍龍稜就在前方。背包裝了6瓶的原萃紅茶，2瓶寶礦力，2瓶燕麥飲，因為裝得不平衡，重新整理一次，調整左右比重。山友來劍龍稜都說是曬肉乾，但今天天氣超棒，完全不熱，非常適合走劍龍稜。 步道就在旁邊，但芒草長得比人高，若沒注意看就錯過了。
在原始步道上上下下走，因為都是土路，部分的落差大，極易滑倒，必須有拉繩輔助加看好踩點，慢慢下切。
聽到潺潺溪水聲，以為快到了，結果還要下切一大片岩壁，有點滑。
看到指標，往劍龍稜。事實上往左，往右都可以，都要過溪。我往左走，過溪再往回繞，馬上看到一片陡峭的大石壁，這裏就是往劍龍稜的起點。
休息5分鐘，拍照，順便觀察地形，找好踩點，出發。從南雅起走到這裏，花了一個小時，時間9：30。
繼續往上攀。 這段雖不輕鬆，但還是游刃有餘。
這段攀岩的盡頭到了，接一條小步道，查了地圖才知道是小錐麓古道。渾身濕透，但爬得很爽。
步道很輕鬆，走的很高興，但劍龍怎麼越來越遠，再次地圖確認，發覺往錯了，趕緊再往回走。
從小錐麓古道可以看到保羅尖和大鬼瀑布。保羅尖是中間那座尖尖的山。
回首看小錐麓古道。
真正踏入劍龍的尾巴，往後看，後面有一群年輕人也在爬劍龍。
真正的挑戰要開始了，在這邊休息，喝水，補充塩分。
令山友又愛又怕的劍龍稜，充滿挑戰。
每一步都要仔細看，小心走。
慢慢欣賞劍龍附近的風景。後面的年輕山友體能不錯，追得上我的腳步。
劍龍稜有很多網美點，但我覺得都有點危險，我是在爬山，不是玩命，還是拍風景留念就好，人不要入鏡。
繼續走到第一個撤退點，381峰，但山友表示，這邊的拉繩已被剪掉，不能下撤。
原本風景非常的好，但遠處山嵐來了。中間尖尖的山就是茶壺山，也是今天的目的地。
中午12：30準時抵達555峰，休息，吃午餐。
休息20分鐘繼續出發，霧氣更濃，能見度只剩眼前的步道，附近的山都籠罩在霧氣之中，一片白牆。
不斷的拉繩上攀，上稜線，走陡坡，穿越芒草堆和岩石陣，每一步都要小心走。
13：44分，抵達下切點，往茶壺山，此時霧氣襲身，能見度更不佳，踩點更不好抓。
終於走到平路區，一直走就是茶壺山，太過興奮，摔了一跤。
今天的軌跡，完成劍龍稜挑戰，走到黃金博物館坐856公車到南雅開車。
有成就感。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言