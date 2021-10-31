山友又愛又怕！北部郊山之王「劍龍稜」　不斷拉繩上攀、走陡坡

劍龍稜，北部郊山之王，從濱海公路水湳洞停車場到南雅這段，會看到有一座山尖上出現許多刺棘，猶如一隻劍龍俯臥，顯出不凡氣勢的山，就是劍龍稜。山友痴迷它的美，但畏於它的險，這兩年經過許多網紅的推波助瀾，許多人沒準備充分就冒然上山，也讓劍龍稜成為發生事故最多的郊山。 為了登上劍龍稜，這兩年我不斷的收集資訊，訓練體力，這是自己該準備的。但外部因素，如天氣，步道路況，交通等，只能碰運氣，並隨機應變。 9/26，上午8：30抵達南雅南新宮前停車場，整理好裝備，立馬往南子吝步道前進。

從停車場走濱海公路下方的涵洞，直走就通南子吝步道。

8：47走到南子吝山的八芒星，每個角標示著附近山稜的方向，劍龍稜就在前方。背包裝了6瓶的原萃紅茶，2瓶寶礦力，2瓶燕麥飲，因為裝得不平衡，重新整理一次，調整左右比重。山友來劍龍稜都說是曬肉乾，但今天天氣超棒，完全不熱，非常適合走劍龍稜。 步道就在旁邊，但芒草長得比人高，若沒注意看就錯過了。

在原始步道上上下下走，因為都是土路，部分的落差大，極易滑倒，必須有拉繩輔助加看好踩點，慢慢下切。

聽到潺潺溪水聲，以為快到了，結果還要下切一大片岩壁，有點滑。

看到指標，往劍龍稜。事實上往左，往右都可以，都要過溪。我往左走，過溪再往回繞，馬上看到一片陡峭的大石壁，這裏就是往劍龍稜的起點。

休息5分鐘，拍照，順便觀察地形，找好踩點，出發。從南雅起走到這裏，花了一個小時，時間9：30。

繼續往上攀。 這段雖不輕鬆，但還是游刃有餘。

這段攀岩的盡頭到了，接一條小步道，查了地圖才知道是小錐麓古道。渾身濕透，但爬得很爽。

步道很輕鬆，走的很高興，但劍龍怎麼越來越遠，再次地圖確認，發覺往錯了，趕緊再往回走。

從小錐麓古道可以看到保羅尖和大鬼瀑布。保羅尖是中間那座尖尖的山。

回首看小錐麓古道。

真正踏入劍龍的尾巴，往後看，後面有一群年輕人也在爬劍龍。

真正的挑戰要開始了，在這邊休息，喝水，補充塩分。

令山友又愛又怕的劍龍稜，充滿挑戰。

每一步都要仔細看，小心走。

慢慢欣賞劍龍附近的風景。後面的年輕山友體能不錯，追得上我的腳步。

劍龍稜有很多網美點，但我覺得都有點危險，我是在爬山，不是玩命，還是拍風景留念就好，人不要入鏡。

繼續走到第一個撤退點，381峰，但山友表示，這邊的拉繩已被剪掉，不能下撤。

原本風景非常的好，但遠處山嵐來了。中間尖尖的山就是茶壺山，也是今天的目的地。

中午12：30準時抵達555峰，休息，吃午餐。

休息20分鐘繼續出發，霧氣更濃，能見度只剩眼前的步道，附近的山都籠罩在霧氣之中，一片白牆。

不斷的拉繩上攀，上稜線，走陡坡，穿越芒草堆和岩石陣，每一步都要小心走。

13：44分，抵達下切點，往茶壺山，此時霧氣襲身，能見度更不佳，踩點更不好抓。

終於走到平路區，一直走就是茶壺山，太過興奮，摔了一跤。

今天的軌跡，完成劍龍稜挑戰，走到黃金博物館坐856公車到南雅開車。

有成就感。