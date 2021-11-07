花蓮人的秘境！「撒固兒瀑布」清幽飄仙氣　18公尺水瀑傾瀉而下

旅遊日期:104.06.12 天氣:晴天花蓮也很熱，今天是來花蓮的第三天，約08:30來到佐倉街底「佐倉步道」與「撒固兒步道」入口的停車場。 在大樹下熱到有點不想動，陸續看見有遊客從撒固兒步道走出來。佐倉步道與撒固兒步道入口都在停車場大樹的兩邊，先走走撒固兒步道去看瀑布較涼爽，回來再看情況是否再爬佐倉步道。

步道走上水泥臺階，有拱橋跨過溪流，步道分左右兩邊，判斷應該可以O型一圈回到拱橋。撒固兒可說專屬於花蓮市民的「私房景點」近在咫尺。位於國福社區的「撒固兒步道」，在公部門斥資整修後，變成假日踏青的首選。

步道採用碎石與自然土徑，沿途是低海拔的闊葉林植物。「撒固兒步道」全長1350公尺，有拱橋、瀑布、土徑、碎石及階梯步道組成森林步道，行走在森林步道上，可聽蟲鳴鳥叫、呼吸森林植物散發出來芬多精、蔭離子、好空氣。

這條新闢的撒固兒步道的盡頭是一處環境清幽、鮮為人知的撒固兒瀑布，18公尺白色的銀龍從天而降，在山間一片綠意中，畫下一道銀痕，空氣在瀑布的洗禮下，更顯得清甜，這處私房景點也成為人氣指數最高的約會地，許多情侶在山水見證下，以天地為媒，互許承諾，也讓撒固兒步道成為名符其實的「愛情步道」。

在撒固兒瀑布前築有觀瀑台，步道在瀑布前沿著山腰轉回，沿途空曠處可眺望花蓮市區美景。

單程約有570公尺就可以抵達瀑布的撒固兒步道，對於老少來說不算困難，步道維護整齊乾淨，非常的安全，適合假日戶外踏青健行，雖然沒有一旁佐倉步道的好視野，但沿途光線透亮，非常舒適宜人。

原名為「佐倉步道」，應當地撒奇萊雅族人建議，更改為「撒固兒步道」，步道全程約1350公尺，海拔僅約100公尺，步行一圈約需1小時，沿途設有兩座觀景平台，絕佳視野俯瞰花蓮市，尋幽探景撒固兒瀑布。

旅遊路線圖:撒固兒步道入口09:00→撒固兒瀑布09:15→觀瀑台09:20→觀景台089:45→回步道口09:50