「羅馬縱走」從宜蘭走到台中！離天空更近的森林世界，彷彿置身侏羅紀公園大草原

自從五月中的三級警戒之後，橘編這三個月都乖乖待在家防疫，終於讓橘編等到了疫情緩和的時候了！迫不及待揪朋友、請專業嚮導帶我們去「羅馬」，讓太久沒有爬山、有點癢的腳出門透透氣！

關於羅馬縱走

「羅馬」縱走是從宜蘭的「羅葉尾山」（海拔2717公尺）走到台中的「馬武佐野郡山」（海拔2368公尺），取兩座山的第一個字組合而成的路線（不是真的要飛出國去「羅馬」啦！），難度為中級山，沿途陡上接著陡下，很考驗腳力，目前是不需要申請入山證的。羅葉尾山下的羅葉尾溪，目前也是國寶魚「櫻花鉤吻鮭」的棲息地之一唷！話說回來，不知道大家會不會覺得「馬武佐野郡山」這座山很難唸？山名的發音是「Babo Sanogun」（或Mawuzuoyequn），Babo是馬武，Sanogun是佐野郡山（也有人寫「群」山），但以發音來說的話，是「郡」比較接近「gun」，這邊是原住民泰雅族的生活區域，這樣略微理解之後，就比較好記住這座山的名字了！

「羅馬縱走」是要從宜蘭的「羅葉尾山」走到台中的「馬武佐野郡山」，光看就覺得這路線好酷，一天之內可以橫跨兩個縣市呢！從思源埡口的廢棄派出所登山口出發的話，路程約8小時，如果要自己開車＋想要一天來回的話，真的會太累…所以橘編建議大家可以來個兩天一夜遊，前一天先到太平山走一趟「見晴懷古步道」，傍晚到宜蘭的「南山村」附近住宿，並聯絡好第二天的接駁車，隔天再早起爬山，時間上較充裕、也不會太累…不然等到星期一要上班的話，會累到很崩潰！需要注意的是，疫情三級警戒後有一段時間沒人爬山，路徑已淹沒在雜草浪裡，請準備可以讀離線地圖、軌跡（GPX）的GPS裝置，才不會在山上迷路喔！小知識：埡：唸「一ㄚˋ」，是「土」字邊，別寫成口部的「啞」囉！指的是兩座山交會的低凹處，也稱「鞍部」或「山口」。

最新出團時間：

10/15(五)-10/16(六)

【遼闊の天空之森】羅馬縱走一天一夜

10/16(六)-10/17(日)

【遼闊の天空之森】羅馬縱走一天一夜

常見問題

全程10.2公里，散步式走法需花費8-9小時，坡度比加里山還要陡，路跡不清楚易迷路，建議找有經驗的登山嚮導帶領。(健行筆記)

交通方式

走國道3號接國道5號，從國道5號的38-宜蘭號出口下交流道，前往壯圍鄉的191縣道，再接宜18-2鄉道，前往員山鄉的員山路三段走台7線（即北橫公路），沿台7線前往/台7甲線（中橫公路宜蘭支線）。：出發前於訂購包車服務，即可於指定時間從住所出發，可直達目的地。因為出口的馬鰣橋離登山口的思源埡口派出所有約5公里的腳程，事先預約好接駁車，也可省去交通上的麻煩。在宜蘭轉運站1搭國光客運1751線，在「思源派出所」站下車。注意：一天只有兩班次，如果錯過的話可能就要「露營」等隔天的班次啦！行程安排上較不靈活。宜蘭轉運站發車時間：07:30、12:40；梨山發車時間：08:30、13:30。

點我看 國光客運1751時刻表

住宿 | 南山村民宿

▲ 隆達民宿/3人通鋪房

▲我們這次住的隆達民宿下面，有自家經營的雜貨店，旁邊也有全家超商，準備登山的糧食時很方便！

▲因為要一大早出發，所以我們前一天先投宿附近的南山村隆達民宿。房間是樸素實惠的、給背包客住的大通舖（棉被很保暖冬天不用怕！），房內還有浴室，是讓你可以在登山前一晚好好休息、儲備體力的溫馨民宿；天還沒亮，貼心的民宿提供熱騰騰的肉粽跟包子饅頭供大家選擇，還有冷、熱飲可以搭配，冬天冷颼颼的時候能吃到熱騰騰的早餐超級幸福的！橘編給大姆指真心推薦！不過想著剛起床肚子還不餓，橘編就把它們帶在身上當預備糧食，等餓了再拿出來補充體力！

羅馬縱走登山口 | 思源埡口廢棄派出所旁的 柵欄左轉

▲選完早餐後我們就出發了！羅馬縱走這路線入口的地標是「思源埡口廢棄派出所」，要從派出所前方的柵欄的「左方」進入，大約走100m就會碰到羅葉尾溪，涉過冰冷的溪水後，就會直接面對陡上約700公尺的挑戰，所以最好在柵欄附近的空地先暖暖身、拉拉筋，以免登山時受傷。對了！還有一個要注意的地方是，陡上前腳邊會出現一條鋼索，小心別被絆倒了！（影片1：29處有真相）

涉溪

思源雨量量測站

▲路上會經過「思源雨量量測站」。思源埡口離集水區很近，有了這量測站，除了可以傳回雨量的數據外，在羅葉尾山這區域，每隔幾年都會發生森林火災，也可以藉此監控這地區的濕度，進而推算火災發生的機率高不高，也是有助於預防森林火災發生喔！

▲走到半路餓了…拿著民宿抹茶紅豆饅頭在啃的我～

▲翠綠森林中的一枝獨秀！好喜歡這張照片的韻味～根本就可以直接印成明信片送朋友了！

森林防火巷

▲涉溪過後沒多久就開始的陡上700公尺！其實這個地方也是「防火巷」，因為這區域接連有幾次森林火災，我們所走的路徑，其實是森林護管員開闢出來的防火線，也就是先預測森林火災會燒過的地方，搶在火勢抵達之前，先把樹砍光、拉出一段沒有燃料的地帶，藉以緩和火勢，進而滅火的一種方式。

▲綠樹與藍天＋簡單的構圖，莫名地飄出了一點禪味～

雲海

▲走到半山腰的時候，回頭一望，已經可以看到位在山凹處的、我們前一晚住宿的南山村了！

▲還沒成熟的針葉樹毬果，長得好像玫瑰花苞啊！（查了資料是台灣鐵杉。）

▲疫情後一段時間沒有人爬山，芒草、箭竹都快比人還高了…橘編要提醒大家，記得穿可以防水的風衣，因為葉子上會有露水，一路被這些露水沾溼身體，山上氣溫低，會加快體力消耗。

▲橘編覺得羅馬縱走的特色之一是它！一路上都能看到這種紅葉植物，是闊葉樹裡的木荷。這地區已經發生過好幾次損失慘重的森林火災，而木荷因為不易燃燒的特性，可以預防火災發生，才大量種植在這區域。

小石瀑

▲這段碎石路，還有個專有名稱叫「石瀑」。在高山上日夜溫差大，岩石在白天被太陽曝曬後溫度升高，晚上環境降溫，這樣反覆的過程，讓體積大的石頭碎裂成大小不同、具稜角的碎石塊，而形成特色地型。這邊也能看得出來很明顯的防火巷路徑，也有可能是火災時的高溫讓岩石崩裂成小塊的。

▲路上還有「羅葉尾池」，不過要看羅葉尾池需要轉彎、往另外一個方向走，橘編想著既然難得來一趟，當然要看一看「她」的美貌囉！但指標真的很不明顯，記得要開離線地圖才不會走錯路啊！

羅葉尾池

▲沒想到靜靜地藏在深山裡面的羅葉尾池，從空中看竟然是呈現心型的一個湖泊，突然有種「她好可愛」的感覺！

▲橘編還很幸運的碰到了「松蘿」！它是個環境的指標性植物，簡單地說，如果環境被汙染的話，是看不到它的蹤跡的，可以知道這邊生態的純淨。

▲還有高海拔才會見到的「台灣馬醉木」，果實長得好像胡椒粒啊！但是請離它遠一點！它可是有毒的！有些人還會把它拿來當農藥使用；它的命名由來，就是因為馬誤食之後出現昏醉症狀、搖搖晃晃的，所以才取名「馬醉木」，也別覺得它有趣就誤觸了喔！

▲路過被這朵小紫花吸住目光！似乎在說著「看我美不美」的她…可惜橘編辨識植物的等級太低了，還不知道她是什麼花，也不知道該從何找起…有神人知道她是什麼植物嗎？

▲暖陽曬落樹梢，也照在我們身上～日光輕拂好舒服～

羅葉尾山三角點

▲終於抵達羅葉尾山的三角點啦！一放下背包，就有忙著「嗡嗡嗡」的小蜜蜂飛到橘編的背包上幫我們一行人打氣！

▲羅葉尾山頂視野遼闊，這次有經驗豐富的嚮導帶領我們，也剛好教我們認識周遭的山，讓橘編可以準備下一次爬山的目標！有山型霸氣、帶有帝王之風的南湖大山，還有南湖大山旁邊的「隨從們」（南湖南峰、南湖北峰、南湖北山），還有武陵四秀（品田山、池有山、桃山、喀拉業山），以及周遭的白姑大山、佳陽山、馬武霸主峰、志佳陽大山。

▲稍作休息後、接著往馬武佐野郡山前進，又被比我們還高的草叢一路「打臉」…

▲還好路上出現可愛的「菇菇」療癒我受傷的心！

▲深山裡有異形？在靠近神木的路上，有棵倒在路邊的巨木，長了許多突出的「刺」，看起來有點嚇人…

羅馬神木

▲壯觀的羅馬神木到啦！它又叫「凱薩神木」。這棵神木也是羅馬縱走特色之一，有許多人是為了看它的雄偉而來的，比預想中還高大的神木完全震懾了橘編、讓人對自然的力量讚嘆不已。

馬武佐野群山三角點

▲走出森林後，眼前這一片壯闊的草原搭配藍天白雲的美景，讓橘編鬱結的心情也跟著開闊起來！終於到馬武佐野群山三角點啦！

▲遙望對面山裡的武陵農場及茶園梯田。

▲就是為了眼前這片遼闊的景色來的！悶在家中3個月，廣闊的景色終於讓橘編一吐心中鬱悶；對了對了，像不像「侏羅紀公園」裡面、隨時會有迅猛龍跑出來追著人跑的那片大草原呢？

▲不知道大家有沒有發現，這段路的樹木比較低的地方，都沒有樹葉嗎？橘編推測可能是因為之前森林大火的結果。去年（2020年）才剛發生過森林火災，火把低處的樹葉、枝幹燒掉了，只留下比較高的樹葉，有些經過火燒的樹木，還能保有樹頂的綠意，也讓人讚嘆樹的生命力真強盛！眼前這片大草原是火災後的產物，是森林火災後才重生的，換句話說，如果沒有森林火災，眼前這片景色也不會出現，不得不警惕自己要好好珍惜大自然。

閱讀更多： 被祝融吞噬的台灣山林，是天災還是人禍？

▲這次改由快要開花的芒草來打我們的臉了…只能說還好有嚮導帶領，不然根本看不到路啊！

▲過了中午，霧氣慢慢浮上來了，剛剛好的溫度、搭配眼前遼闊的視野，走起路來很悠閒、舒服。

▲很明顯的路徑！這邊也是很典型的火災後的狀況，兩旁都是燒乾的枯樹，只有生長力強大的草率先長出來；從這邊到出口，大約剩下一小時的路途囉！不過也是從這邊開始就要一路陡下，橘編要提醒大家，這坡「很長很長很長…」要更注意自己的腳步，可用登山杖輔助，避免膝蓋受傷。

▲眼看著要到出口了，又出現了需要涉水而過的小溪，不得不說真是「有始有終」啊！而且溪水好冰啊！！本來有點想睡的、精神都來了！如果是打赤腳過溪的話，要記得快點穿上鞋子唷！因為橘編碰到了長在岸邊的「咬人貓」…刺刺癢癢的很不舒服…QQ

羅馬縱走出口 | 馬鰣橋

橘編小叮嚀

同場加映

▲啊哈哈哈這出口根本讓人猜不透！放了根木杖的圍欄處，就是這次羅馬縱走的終點唷！是不是完全沒有終點該有的樣子呀？所以要再次提醒大家，要記得帶導航的設備，才不會完全摸不著頭緒…我們就在出口處附近的「馬鰣橋」等待接駁車來接我們，今天的行程終於結束，我們踏上歸途啦！小知識：馬鰣，指的就是櫻花鉤吻鮭，在日本叫「桜鱒」さくらます，Sakuramasu，鱒與鮭屬同科，所以日治時叫櫻鮭橋，馬鰣橋就是用ます、即「masu」的音來取名，後來才改為現在的「馬鰣橋」。除了上面一再提醒過大家要注意的地方之外，這次走完「羅馬縱走」之後，橘編還有一些可以增進登山技巧的小要訣想補充給大家：隨時留意布條（又叫路條或登山條）：經過三級警戒、已經一段時間無人探訪的「羅馬縱走」，路徑變得很不明顯，但在緊要關頭的路上，都會出現布條指引我們方向，有種「不可思議」的感覺！橘編指的是在山林裡會出現的、樹上綁著的布條或飄帶。但要提醒大家，也不能只跟著布條，有的時候還是會出錯，要盡可能的在每一次走入山林時，跟專業嚮導或前輩學習如何辨別方位、方向及怎麼使用GPS裝置，會更安全！戴上手套、袖套、面罩（口罩）：因為這次芒草、箭竹遍布整條路線，如果可以戴上袖套，可以保護撥開這些草葉枝幹的手；戴上手套的話，臨時要抓著繩子或是樹幹施力，也比較不會磨傷跟抓得比較穩。原本有面罩的話也可以戴上，除了保暖，也可以不用一直「被草甩巴掌」。穿著護膝：一路上陡上接著陡下，完全在考驗腳力，除了穿雙好鞋子、用登山杖輔助外，可以戴上護膝加強防護預防受傷！注意保暖：因為這兩座山的海拔高度，已經在2000公尺到3000公尺之間了；而這時節的山上，午後已有一點涼意，如果是深秋、冬天走這條路線的話，要記得穿暖一點或另外準備保暖衣物，尤其是可能會被露水打濕衣服，還有開始與結尾的一小段溯溪，都可能會弄濕身體，會加速體力消耗，所以才要注意衣物的保暖（禦寒度及防水性）。我們從思源埡口派出所前的柵欄左方起登，但橘編還有小小探險了一下柵欄後方長得怎樣，幫大家拍到裡面的畫面．幽靜的樹蔭與樹梢間流洩下來的光線，寂靜的氣息帶給我們意外的驚喜！分享給大家～

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