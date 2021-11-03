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MLB／勇士3轟完封太空人 暌違26年世界大賽奪冠

攀上天梯、攻下大小劍山！俯瞰整個大甲溪與稻田，還有壯闊佳陽崩壁

健行筆記 / 健行筆記草莓登山客

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相關山岳： 
  • 大劍山：海拔3,594 公尺，百岳排名第17，難度B級，為十峻之一。
  • 小劍山：海拔3,253 公尺，排名第67，難度C級，四大鳥山之首。
  • 佳陽山：海拔3,314 公尺，排名第49，難度B級。
  • 推論山：海拔2,801公尺
  • 布伕奇寒山：海拔3,295公尺

    路程／時程：

Day 1 (14.5公里, 含休9.5小時)2021-09-18 (六) (光果農莊->油婆蘭營地)7:15 松茂林道入口(鐵柵欄)7:50 高繞告示牌8:15 樂山橋(活水源取水10分鐘)8:50 大劍山登山11:30 獵寮(休25分鐘)14:10 推論山(休45分鐘)16:50 油婆蘭營地

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Day 2 (12.6公里, 含休11小時)2021-09-19 (日) (油婆蘭營地->小劍->油婆蘭營地)4:35 油婆蘭營地出發7:25 佳陽山(休20分鐘)9:45 小劍山(等隊友+休息55分鐘)10:40 小劍出發回程12:35 佳陽山15:50 油婆蘭營地

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Day 3 (20.5公里, 含休11.5小時)2021-09-20 (一) (油婆蘭營地->大劍->油婆蘭營地->登山口)4:50 油婆蘭營地出發5:10 鞍部水源叉路口6:30 大劍山(休息20分鐘)6:50 大劍下山7:50 回到油婆蘭營地(吃早餐收帳1.5小時)9:20 油婆蘭營地出發回程10:30 推論山(休5分鐘)11:45 獵寮(休15分鐘)13:35 大雪山登山口(等隊友+休息40分鐘)14:15 大雪山登山口回程14:50 樂山橋(玩水25分鐘)15:35 高繞告示牌(松茂護管所，好奇進去看一下5分鐘)16:15 松茂林道入口(鐵柵欄)

小提醒：1. 蚊蟲繁多，建議攜帶防蟲網2. 天梯曝曬多，需特別注意防曬3. 推論池跟油婆蘭池都一樣髒，沒什麼好比的4. 爬小劍水最好帶多一點

GPX軌跡檔：GPX載點

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Day 1 終於見到傳說中的天梯了

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▲ 行前隊友全新水袋炸裂，跟民宿老闆借寶特瓶頂著用感謝這次水袋祭品，一千多塊祭天換來這三天好天氣~

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▲ 路邊有指標，清楚明確，開車進入

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▲ 行車最終點都開四輪傳動了，當然是能開多遠開多遠，能少走就少走~爽~清除路上倒木，抵達行車最終點，大約有三個車位的空間可以停車，需保留車道迴轉空間，開車進來時已有猛將騎機車停在這上山了~騎車真的猛，不禁想起年少輕狂的我!從紅色箭頭走進去約1分鐘可以看到登山口鐵柵欄。

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▲ 天氣真的不錯，俯瞰整個大甲溪與稻田，真美

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▲ 抵達高繞點2019年5月左右開始在松茂林道約3.5K處有崩塌，路基掏空近40公尺，故目前通行皆須高繞。

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▲ 走高繞可以看到松茂護管所，現在趕著上山，回程再進去看看~高繞路段雖然坡度很陡，但步道整理得不錯，陡峭處皆有綁繩，路程與所花時間不長，很快就過了。

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▲ 樂山橋唯一活水源，這邊不取水就要去獵寮水桶取水了~獵寮水桶是集雨筒，所以有沒水的風險，我這次先在這邊取3L水，以備不時之需。

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▲ 樂山橋鐵梯

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▲ 大劍山登山口前面就是天梯了，要笑也只有現在笑得出來，笑死。

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▲ 天梯一開始就來個超級下馬威無情大陡上，滅滅這些登山客的威風。

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▲ 獵寮從藍色箭頭走來，旁邊就是集雨筒。這邊蚊蟲蜜蜂超級多，光休息吃午餐我都快受不了了，但還是有勇者會在這邊紮營。離水近、地板平，但就是蟲多，可惜了~

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▲ 獵寮吃午餐休息完後，繼續無情陡上出發

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▲ 推論山，蟲超級多

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▲ 推論山旁的台電設施

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▲ 推論營地，蠻大的，6頂雙人帳沒問題

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▲ 推論池不要聽信網路謠言，什麼推論池還油婆蘭池哪個比較乾淨，都一樣髒!!!笑死，根本沒差~

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▲ 過推論後，約7K開始進入箭竹林進入箭竹林後蚊蟲就會比較少了，也快到營地了~

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▲ 油婆蘭營地分上、中、下營地，油婆蘭池在上營地，基本上三個營地都算好紮，整體可容納蠻多帳篷的~我們紮在下營地，離水源最遠，但最防風。

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▲ 新帳測試，新買的單人三峰非自立帳我有一頂不錯的雙人自立帳，但有點重，索性就買了這頂來玩玩看~整體用起來還算滿意，抗風就是考驗紮帳技巧與選位能力，至於該返潮的還是會返潮，旁邊歐洲帳之王照樣返潮到翻掉。因為非自立帳比較特殊，建議登山前要先測試練習一下，不然到時候頂不起來就搞笑了~

PS：旁邊歐洲帳之王的主人就是騎車的那位猛將~Day 2 不愧是鳥山之首，小劍

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▲ 凌晨小劍出發!!! (下圖為白天回程拍攝)第二天是最硬的一天，輕裝來回小劍，雖然總距離才12.6K(如圖所示)，但身為鳥山之首的小劍，滿滿的箭竹林、無止盡的假山頭、超陡的手腳並用地形!上上下下，且每次的上與下都非常深!!!真的鳥...爬起來超累...

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▲ 佳陽崩壁佳陽山登頂前的稜線可仔細欣賞佳陽崩壁~超壯觀超美!!!

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▲ 佳陽山翻過千千萬萬個假山頭，走到懷疑人生，終於到佳陽山了！值得慶幸的是天氣晴朗，展望超級好遠方的雪山西稜超級清楚回想前幾個禮拜才置身於那而已XD( ↓ 雪山西稜參考~)

硬邦邦四天「雪山西稜」全記錄！

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▲ 小劍倒數1K

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▲ 小劍不愧是鳥山之王完全當之無愧，費九牛二虎之力好不容易登頂。沒有展望，環樹圍繞，就這樣而已，笑死。中秋節爬小劍感謝山友贊助月餅，在這邊吃到爽糧月餅，身心靈都被治癒了~休息+等隊友快一個小時，還是等不到隊友上山合照~哀哀~身體冷掉決定慢慢回程，風中一匹純情小野狼，總是孤獨的。

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▲ 回到佳陽山，休息10分鐘

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▲ 回到油婆蘭營地，此時微起霧，有雷聲

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▲ 等隊友，去油婆蘭池幫他們先取水油婆蘭池依舊讓人失望，要不是此時起霧又有不停的雷聲，我就去大劍山那邊取活水了...

取大劍活水來回約2-3HR，陡下陡上，我怕下雨很滑，決定放棄。

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▲ 活水a00c96247d04f9cd279892ce80812136.jpg

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▲ 回到營地，發現我的帳旁又多了兩頂歐洲帳之王，大家真棒，我也好想買喔~最左邊那頂棕狼色的是Hilleberg Anaris輕量雙人帳，也是非自立帳，我一直很想下手！難得看到實體，過去跟主人聊聊，研究一下~

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▲ 回營地休息煮飯煮水今天有一段大插曲！且聽我娓娓道來！這次我們三個人爬小劍，我腳程相較兩位快了一點，輕裝爬小劍來回分別快了兩位三小時六小時

三小時還算在我的預料範圍內，至於這個六小時就真的讓我始料未及。我大概下午3:50回到油婆蘭營地，取水、吃晚餐、整理裝備、休息，弄一弄大概快兩小時，約晚上6:00，此時兩位夥伴皆未回來，但我想因為下午4:00過後這邊微起霧下了點零星小雨，走慢一點還不算太意外，所以就在營地持續等待。到了快晚上7:00左右，第一位夥伴出現，那位夥伴回帳休息、吃晚餐、弄一弄，大概1.5HR，晚上8:30，第三位夥伴還沒出現....此時，氣氛就有點凝重了夜晚起霧獨自一人的小劍，不是開玩笑的，此時我評估第二位夥伴的身體狀況，並開始討論準備回去找人，因小劍對於第二位夥伴也算硬，所以就算休息後他狀況其實也沒到很好。討論結束，大約8:45出發回程找人，我走前面探路慢慢走，第二位夥伴後面備援，好在小劍整段其實很多通訊點(遠傳最好、其它電信還算ok)所以電話上有聯絡到人員，也讓我大概確認了他的狀況與位置，約9:30左右，找到人員，真的是太好了...還好這位夥伴，地圖判位能力佳、手機gpx使用上非常熟練、後面雖然因體力下降，走得較慢但都走在正確的道路上，水源後期不太夠，但有跟好心山友要了一點水，還算ok。這是非常重要的觀念，資源不夠就要尋求幫助，不要怕不好意思！然而當體力下降走慢非常正常，但此時千萬不能走冤枉路！寧願多花一點時間確認路線，也不要亂走走錯，如果迷路，不但消耗已經不多的體力，對於心靈上的壓力更是不可言喻！好在這次有找到人...這也讓我深刻體會到，登山界有句名言：「要有攻頂的體力，也要有撤退的勇氣。」該撤就要撤，山一直都在。同一時間白姑大山也出了意外，必需抱持著謙卑的心爬每一座山，謙卑又感恩地，山將再一次征服渺小的我。我以為我在征服一座山，我在挑戰自我。其實我融入了山，山充滿了我。

Day 3 上山論玄鐵大劍

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▲ 大劍來回6K，約3-4小時可以回到營地~獨自一人攀登由於昨天小劍的發威，兩位夥伴體力上都不太ok，建議不要勉強，畢竟今天還要下天梯回家呢！保存體力，安全到家，才是上策。

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▲ 大劍鞍部取水叉路口，左邊白色布條下切就是活水源了~

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▲ 回望小劍與佳陽山

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▲ 山頭的彼端站著兩位山友，就是大劍了~

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▲ 終於見到玄鐵大劍了！天氣晴朗！環山大景！看看之後可能有機會去走的志雪劍~但我對看日出沒興趣，所以沒有特別早起登來看日出，看了那麼多山頭日出，我這種粗人覺得根本沒啥差別。

休息拍照~準備回家了~2749bf33eee35dff5c56dec1b0fcb74d.jpg

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▲ 回到大劍鞍部取水叉路口

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▲ 回到油婆蘭營地，休息收帳吃早餐約1.5HR嘉偉哥帶了真空德式香腸，我發現這玩意非常適合帶上山，放三天也沒壞，煎起來特別好吃特別爽這的是很不錯！這邊很多隊伍都只撿大劍或佳陽山而已，悠閒起床吃早餐，已經早早拔營回家了。但我覺得都爬天梯了，一定要全撿完啊！不然還要再爬一次天梯，太累...

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▲ 回到推論營地

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▲ 回到推論山

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▲ 回到獵寮已有兩頂帳，看來有勇者不畏蚊蟲叮咬，勇選此地。

961a2ef6f2eb2b4ab6aa3a9a43199bbb.jpg▲ 回到大劍山登山口下來的山友很熱情地告訴我，兩位好夥伴已經在獵寮開煮泡麵大快朵頤了，等了40分鐘聽到此消息，決定直接去樂山橋玩水。冷水泡腳，洗洗裝備，舒服！

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▲ 回到樂山橋，玩水洗裝備休了20幾分鐘後發現風雲變色，烏雲密布，感覺快下雨了，趕緊收拾，先回停車場，等兩位可愛的高筋say。

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▲ 上高遶前，先進去松茂護管所，好奇看看裡面設備不錯，就是霉味重了點，稍微整理一下應該會是一個很棒的中繼點。

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▲ 回到鐵柵欄，旁邊多了一台車感恩這次平安順利完登大小劍，雪山山脈上的百岳也都撿完了。達到一個小小里程碑，離完百還是有段距離，持續努力、繼續加油。上山取劍，大小劍｜完登

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