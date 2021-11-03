攀上天梯、攻下大小劍山！俯瞰整個大甲溪與稻田，還有壯闊佳陽崩壁

大劍山：海拔3,594 公尺，百岳排名第17，難度B級，為十峻之一。

小劍山：海拔3,253 公尺，排名第67，難度C級，四大鳥山之首。

佳陽山：海拔3,314 公尺，排名第49，難度B級。

推論山：海拔2,801公尺

布伕奇寒山：海拔3,295公尺 路程／時程：

Day 1 (14.5

公里, 含休9.5小時)

2021-09-18 (六) (

光果農莊->油婆蘭營地)

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Day 2 (12.6公里, 含休11小時)2021-09-19 (日) (油婆蘭營地->小劍->油婆蘭營地)4:35 油婆蘭營地出發7:25 佳陽山(休20分鐘)9:45 小劍山(等隊友+休息55分鐘)10:40 小劍出發回程12:35 佳陽山15:50 油婆蘭營地

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Day 3 (20.5公里, 含休11.5小時)2021-09-20 (一) (油婆蘭營地->大劍->油婆蘭營地->登山口)4:50 油婆蘭營地出發5:10 鞍部水源叉路口6:30 大劍山(休息20分鐘)6:50 大劍下山7:50 回到油婆蘭營地(吃早餐收帳1.5小時)9:20 油婆蘭營地出發回程10:30 推論山(休5分鐘)11:45 獵寮(休15分鐘)13:35 大雪山登山口(等隊友+休息40分鐘)14:15 大雪山登山口回程14:50 樂山橋(玩水25分鐘)15:35 高繞告示牌(松茂護管所，好奇進去看一下5分鐘)16:15 松茂林道入口(鐵柵欄)

小提醒：1. 蚊蟲繁多，建議攜帶防蟲網2. 天梯曝曬多，需特別注意防曬3. 推論池跟油婆蘭池都一樣髒，沒什麼好比的4. 爬小劍水最好帶多一點

GPX軌跡檔：GPX載點

Day 1 終於見到傳說中的天梯了

▲ 行前隊友全新水袋炸裂，跟民宿老闆借寶特瓶頂著用感謝這次水袋祭品，一千多塊祭天換來這三天好天氣~

▲ 路邊有指標，清楚明確，開車進入

▲ 行車最終點都開四輪傳動了，當然是能開多遠開多遠，能少走就少走~爽~清除路上倒木，抵達行車最終點，大約有三個車位的空間可以停車，需保留車道迴轉空間，開車進來時已有猛將騎機車停在這上山了~騎車真的猛，不禁想起年少輕狂的我!從紅色箭頭走進去約1分鐘可以看到登山口鐵柵欄。

▲ 天氣真的不錯，俯瞰整個大甲溪與稻田，真美

▲ 抵達高繞點2019年5月左右開始在松茂林道約3.5K處有崩塌，路基掏空近40公尺，故目前通行皆須高繞。

▲ 走高繞可以看到松茂護管所，現在趕著上山，回程再進去看看~高繞路段雖然坡度很陡，但步道整理得不錯，陡峭處皆有綁繩，路程與所花時間不長，很快就過了。

▲ 樂山橋唯一活水源，這邊不取水就要去獵寮水桶取水了~獵寮水桶是集雨筒，所以有沒水的風險，我這次先在這邊取3L水，以備不時之需。

▲ 樂山橋鐵梯

▲ 大劍山登山口前面就是天梯了，要笑也只有現在笑得出來，笑死。

▲ 天梯一開始就來個超級下馬威無情大陡上，滅滅這些登山客的威風。

▲ 獵寮從藍色箭頭走來，旁邊就是集雨筒。這邊蚊蟲蜜蜂超級多，光休息吃午餐我都快受不了了，但還是有勇者會在這邊紮營。離水近、地板平，但就是蟲多，可惜了~

▲ 獵寮吃午餐休息完後，繼續無情陡上出發

▲ 推論山，蟲超級多

▲ 推論山旁的台電設施

▲ 推論營地，蠻大的，6頂雙人帳沒問題

▲ 推論池不要聽信網路謠言，什麼推論池還油婆蘭池哪個比較乾淨，都一樣髒!!!笑死，根本沒差~

▲ 過推論後，約7K開始進入箭竹林進入箭竹林後蚊蟲就會比較少了，也快到營地了~

▲ 油婆蘭營地分上、中、下營地，油婆蘭池在上營地，基本上三個營地都算好紮，整體可容納蠻多帳篷的~我們紮在下營地，離水源最遠，但最防風。

▲ 新帳測試，新買的單人三峰非自立帳我有一頂不錯的雙人自立帳，但有點重，索性就買了這頂來玩玩看~整體用起來還算滿意，抗風就是考驗紮帳技巧與選位能力，至於該返潮的還是會返潮，旁邊歐洲帳之王照樣返潮到翻掉。因為非自立帳比較特殊，建議登山前要先測試練習一下，不然到時候頂不起來就搞笑了~

PS：旁邊歐洲帳之王的主人就是騎車的那位猛將~Day 2 不愧是鳥山之首，小劍

▲ 凌晨小劍出發!!! (下圖為白天回程拍攝)第二天是最硬的一天，輕裝來回小劍，雖然總距離才12.6K(如圖所示)，但身為鳥山之首的小劍，滿滿的箭竹林、無止盡的假山頭、超陡的手腳並用地形!上上下下，且每次的上與下都非常深!!!真的鳥...爬起來超累...

▲ 佳陽崩壁佳陽山登頂前的稜線可仔細欣賞佳陽崩壁~超壯觀超美!!!

▲ 佳陽山翻過千千萬萬個假山頭，走到懷疑人生，終於到佳陽山了！值得慶幸的是天氣晴朗，展望超級好！遠方的雪山西稜超級清楚！回想前幾個禮拜才置身於那而已XD( ↓ 雪山西稜參考~)

▲ 小劍倒數1K

▲ 小劍不愧是鳥山之王完全當之無愧，費九牛二虎之力好不容易登頂。沒有展望，環樹圍繞，就這樣而已，笑死。中秋節爬小劍感謝山友贊助月餅，在這邊吃到爽糧月餅，身心靈都被治癒了~休息+等隊友快一個小時，還是等不到隊友上山合照~哀哀~身體冷掉決定慢慢回程，風中一匹純情小野狼，總是孤獨的。

▲ 回到佳陽山，休息10分鐘

▲ 回到油婆蘭營地，此時微起霧，有雷聲

▲ 等隊友，去油婆蘭池幫他們先取水油婆蘭池依舊讓人失望，要不是此時起霧又有不停的雷聲，我就去大劍山那邊取活水了...

取大劍活水來回約2-3HR，陡下陡上，我怕下雨很滑，決定放棄。

▲ 活水

▲ 回到營地，發現我的帳旁又多了兩頂歐洲帳之王，大家真棒，我也好想買喔~最左邊那頂棕狼色的是Hilleberg Anaris輕量雙人帳，也是非自立帳，我一直很想下手！難得看到實體，過去跟主人聊聊，研究一下~

▲ 回營地休息煮飯煮水今天有一段大插曲！且聽我娓娓道來！這次我們三個人爬小劍，我腳程相較兩位快了一點，輕裝爬小劍來回分別快了兩位三小時與六小時！

三小時還算在我的預料範圍內，至於這個六小時就真的讓我始料未及。我大概下午3:50回到油婆蘭營地，取水、吃晚餐、整理裝備、休息，弄一弄大概快兩小時，約晚上6:00，此時兩位夥伴皆未回來，但我想因為下午4:00過後這邊微起霧，下了點零星小雨，走慢一點還不算太意外，所以就在營地持續等待。到了快晚上7:00左右，第一位夥伴出現，那位夥伴回帳休息、吃晚餐、弄一弄，大概1.5HR，晚上8:30，第三位夥伴還沒出現....此時，氣氛就有點凝重了，夜晚起霧獨自一人的小劍，不是開玩笑的，此時我評估第二位夥伴的身體狀況，並開始討論準備回去找人，因小劍對於第二位夥伴也算硬，所以就算休息後他狀況其實也沒到很好。討論結束，大約8:45出發回程找人，我走前面探路慢慢走，第二位夥伴後面備援，好在小劍整段其實很多通訊點(遠傳最好、其它電信還算ok)所以電話上有聯絡到人員，也讓我大概確認了他的狀況與位置，約9:30左右，找到人員，真的是太好了...還好這位夥伴，地圖判位能力佳、手機gpx使用上非常熟練、後面雖然因體力下降，走得較慢但都走在正確的道路上，水源後期不太夠，但有跟好心山友要了一點水，還算ok。這是非常重要的觀念，資源不夠就要尋求幫助，不要怕不好意思！然而當體力下降走慢非常正常，但此時千萬不能走冤枉路！寧願多花一點時間確認路線，也不要亂走走錯，如果迷路，不但消耗已經不多的體力，對於心靈上的壓力更是不可言喻！好在這次有找到人...這也讓我深刻體會到，登山界有句名言：「要有攻頂的體力，也要有撤退的勇氣。」該撤就要撤，山一直都在。同一時間白姑大山也出了意外，必需抱持著謙卑的心爬每一座山，謙卑又感恩地，山將再一次征服渺小的我。我以為我在征服一座山，我在挑戰自我。其實我融入了山，山充滿了我。

Day 3 上山論玄鐵大劍

▲ 大劍來回6K，約3-4小時可以回到營地~獨自一人攀登由於昨天小劍的發威，兩位夥伴體力上都不太ok，建議不要勉強，畢竟今天還要下天梯回家呢！保存體力，安全到家，才是上策。

▲ 大劍鞍部取水叉路口，左邊白色布條下切就是活水源了~

▲ 回望小劍與佳陽山

▲ 山頭的彼端站著兩位山友，就是大劍了~

▲ 終於見到玄鐵大劍了！天氣晴朗！環山大景！看看之後可能有機會去走的志雪劍~但我對看日出沒興趣，所以沒有特別早起登來看日出，看了那麼多山頭日出，我這種粗人覺得根本沒啥差別。

休息拍照~準備回家了~

▲ 回到大劍鞍部取水叉路口

▲ 回到油婆蘭營地，休息收帳吃早餐約1.5HR嘉偉哥帶了真空德式香腸，我發現這玩意非常適合帶上山，放三天也沒壞，煎起來特別好吃特別爽，這的是很不錯！這邊很多隊伍都只撿大劍或佳陽山而已，悠閒起床吃早餐，已經早早拔營回家了。但我覺得都爬天梯了，一定要全撿完啊！不然還要再爬一次天梯，太累...

▲ 回到推論營地

▲ 回到推論山

▲ 回到獵寮已有兩頂帳，看來有勇者不畏蚊蟲叮咬，勇選此地。

▲ 回到大劍山登山口下來的山友很熱情地告訴我，兩位好夥伴已經在獵寮開煮泡麵大快朵頤了，等了40分鐘聽到此消息，決定直接去樂山橋玩水。冷水泡腳，洗洗裝備，舒服！

▲ 回到樂山橋，玩水洗裝備休了20幾分鐘後發現風雲變色，烏雲密布，感覺快下雨了，趕緊收拾，先回停車場，等兩位可愛的高筋say。

▲ 上高遶前，先進去松茂護管所，好奇看看裡面設備不錯，就是霉味重了點，稍微整理一下應該會是一個很棒的中繼點。

▲ 回到鐵柵欄，旁邊多了一台車感恩這次平安順利完登大小劍，雪山山脈上的百岳也都撿完了。達到一個小小里程碑，離完百還是有段距離，持續努力、繼續加油。上山取劍，大小劍｜完登