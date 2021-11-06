陽明山最大瀑布！新北「阿里磅瀑布」有空靈美感　離線地圖必備

野狗足跡- part 11 陽明山最大瀑布-阿里磅瀑布 竹子山古道

2021年4月17日

阿里磅瀑布位於新北市石門區，是阿里磅溪的上游，號稱陽明山國家公園內最大的瀑布，盛水季是冬天。步道全程大多位於林蔭下，皆為天然土徑；因日曬少加上濕氣重，需注意行走濕滑。含休息約3-5小時可完成。阿里磅瀑布雖然為陽明山國家公園內最大的瀑布，但名氣卻遠遠不及絹絲瀑布。這次前往探訪，沿路沒有看到登山條，應該是被拆除，但路跡清楚，且有藍天隊的指標，搭配離線地圖，也沒有太大問題。又是一個發懶的週末，睡到自然醒後決定到口袋名單之一的阿里磅瀑布走走，炎熱的夏天最適合這樣的行程了。這次多了新朋友-米克斯米莉和米莉姊姊*2加入野狗小隊，一起探訪這條由竹山古道通往阿里磅瀑布的路線。

13:22 在倒照湖47號民宅前集合，隊長和米莉互相介紹認識後便開始今天的行程

通過民宅後會看到竹山古道的指標

進入山徑後，米莉很快就融入野狗小隊，一點都不像初次見面，像是認識很久的朋友，馬上和隊長走在一起，當然也會不時地回望姊姊。

緩上，因為樹林間曬不到陽光，不會太熱，但也因此步道上的石階會較濕滑，要小心行走。

可以看得出石階上布滿青苔，人類擔心滑倒 但對四輪傳動的山毛們完全不是問題一路都走在前面開路，搭配折返跑。

14:20 抵達古老的土地公廟－福德祠 ，這裡有較大的腹地，在這裡稍作休息。

米莉姊姊派零食時間 ⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎

14:35 繼續往阿里磅瀑布方向出發

14:53 到達遙望瀑布的景觀點若是天氣好，從這邊就可以遠眺阿里磅瀑布，可惜今天一片白牆(大霧)什麼都看不到

三個小山毛很有秩序的排隊過較大落差的地形

有些較大的高低落差，需要稍微拉一把山毛

15:50 過小溪澗查網路資料這裡原本有登山隊架的繩索，但看起來已被拆除，原本以為走錯路，派了一人回頭找路，最後多次比對地圖確認的確是要穿越這條小溪澗。(離線地圖很重要!)

15:52 穿越溪澗後便抵達今日目標-阿里磅瀑布現在是枯水季，所以瀑布看起來並不氣勢磅礡，但仍有一種空靈的美麗

愛玩水的米莉立馬泡進水裡很少遇到這麼喜歡玩水的米克斯實在是太可愛了

在瀑布下休息免不了又是放飯放零食時間

16:10因為時間較晚，為了避免摸黑下山，稍作休息便起身回程

山徑濕滑，下山時要更注意踩點和腳步，避免滑倒

17:03回到福德祠，接下來的路就平緩好走多了

米莉是標準的探險家不時就會鑽進一旁的樹叢探索一番

隊長看起來滿意今天的行程

17:58順利從竹山古道口登出，完成這次的阿里磅瀑布行

分享行程的足跡，出發前請先做好事前的功課 學會使用離線地圖 ，讓每次的出遊快樂出發平安回家狗狗爬山有益身心健康 ，讓彼此的心更緊密期待新任務 ，山上見

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