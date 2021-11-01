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林蔭交錯、平緩好走！ 觀音山系「北橫古道」 遠眺台北港、淡水漁人碼頭這麼美

健行筆記 / 健行筆記Chin天天異想世界

原來觀音山可以這麼美。之前不知道，都走好漢坡及驚險的大崩壁。這次意外發現北橫古道好美哦！原始路徑，全程沒有陡上陡下，有森林探險的FU。離淡水河及台北港好近哦！從前八里山區牛寮埔、石壁寮聚落居民前往凌雲寺及凌雲禪寺進香朝拜的路徑 - 北橫古道，是條環繞觀音山的山腰小徑，全程林木蒼翠、綠意盎然的泥土小徑充滿原始風味，是觀音山系的自然步道，北橫1-3段的途中都有岔路可通觀音山...。

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交通：捷運蘆洲站搭橘20公車，凌雲寺下車...

健行路線：凌雲寺→凌雲禪寺→鷹仔尖→北橫古道1,2,3段→龍形古道叉路口→牛寮埔→象牙石→眾樂園→青春嶺→楓櫃斗湖→遊客中心

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依「凌雲寺」旁的指標，沿階梯往上經「凌雲禪寺」往占山步道方向拾階而上，抵達盤絲亭的岔路口，接續往尖山方向，之後遇岔路，往「北橫。硬漢嶺」方向的一條平緩泥土小徑，就是北橫古道...。

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盤絲亭老榕樹，哇！！好大一棵，應該好幾百歲了吧！

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進入古道，林蔭間涼風徐徐，原始的樸質泥土的林間山路，行走其間很有古道幽情之感，氛圍幽雅而不荒涼。山路偶有小起伏，但並沒有到崎嶇難行的地步，充滿野趣與變化，比走規律單調的階梯步道更有感。沿途個性巨樹、竹林立於兩旁，走在綠竹林間，平緩好走是古道精華段。在古道一、二、三段間崎嶇處、或坡度較大的地方都設有繩索輔助，行走其間還蠻安全。

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途中偶有展望可遠眺淡水河...。

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在北橫 3 段及 4 段的交會點，接續，「牛寮埔古道」是條石階古道，俗稱「九百階」是通往眾樂園及觀音山的登山步道...。這條階梯步道比凌雲寺起登的硬漢嶺步道好走，步道全程幾乎都有林蔭遮蔽，陽光季節走起來不用怕日曬。

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象牙石觀景台」視野展望瞭闊可眺望淡水漁碼頭、沙崙海水浴場、紅毛城、八里渡船頭及淡水老街...。真的沒有慧根的我，實在看不出來那顆石頭像象牙？...。但，我遇見巨蛇(下圖，你看到了嗎？)....嚇...嚇...死...

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觀音山 (標高616公尺)：大屯火山群之一，位於新北市八里與五股交界，360度絶佳視野，可遠眺關渡平原、淡水河、台北盆地、大屯山群峰...。

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遠眺台北港、淡水漁人碼頭...

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最後，腳踩古樸石階綠意成蔭竹林夾道的「楓櫃斗湖」回遊客中心。古道探訪結束。

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古道 步道 淡水

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