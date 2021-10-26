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夢幻湖水藍！「千島湖、鱷魚島」免濾鏡美如仙境
今天帶著家人一起去冒險，目的地是名字超夢幻的千島湖和鱷魚島，到底有沒有鱷魚呢？讓我們繼續看下去！！！ 太陽一早就高掛在天邊，陽光所到之處都能感受到熱氣，第一個地點是千島湖，開往的路上路標不是很明顯，車位也沒有很多，只能看路邊有位子就停下來。到了一個店家內，拍下如此一般的景象，湖水藍的顏色我在台灣還沒見過，在這竟然看得到，不用調濾鏡和色調就已經很驚人！
母親大人擺出很有氣勢的pose，只要能出去玩就好～！
餐廳旁邊有八卦茶園，可以來看梯田和湖水散散心
土虱頭，遠遠看還真的有像
鱷魚島到了，遠看真的像一隻鱷魚，陽光強到湖水波光粼粼
這位大哥平日沒在運動，久久帶出來運動一下
本日誰最鱷，以下開放投票～
鱷魚島放大版，好想跳下去游泳
前方有不知名的寶藏在等著我們，ＯＮＥＰＩＥＣＥ
鱷魚島全景
能夠帶家人去遊玩是一大幸福，母親大人和家兄在路上快被嚇死，因為路很窄，他們很擔心我會刮到車子，畢竟是新車，小弟可是歷經過大風大浪，北橫、中橫都開過了欸！這點難度不算什麼啦！在旅行清單上又劃上一筆，千島湖、土虱頭、八卦茶園、鱷魚島ＧＥＴ！！！想看
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