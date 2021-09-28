健行好手一爬成主顧！新竹尖石「童話森林」　北得拉曼巨木步道神木令人驚艷

自從橘編被山友揪去觀霧走檜山巨木群步道，就深深地迷上了這種壯觀又有神祕感的巨木森林景色，所以這次約了大家去新竹尖石收服號稱「童話森林」的北得拉曼巨木步道，這路程讓橘編更確認這片美景就是心裡所嚮往的！

關於北得拉曼巨木步道

海拔高度：1300公尺，全長約2.6公里

難易度：●●●○○ ｜ 來回約6小時

位於新竹尖石的北得拉曼巨木步道，是全台灣海拔最低的檜木巨木群落，生態和景色完全不遜色於其他高海拔步道，從闊葉林到檜木林的生態，還有「迴音谷」、小瀑布的景色，步道沿途豐富的變化都是北得拉曼巨木步道的特色。

北得拉曼交通方式

自行開車（從台北出發）：走國道3號和中豐公路/内山公路/台3線前往橫山鄉的中山街一段/120縣道，走竹60鄉道和秀巒道路前往尖石鄉的錦路至養老聯絡道路，即可抵達養老登山口。

行前準備

1. 防水且抓地力好的雨鞋或登山鞋

2. 舒適排汗衣褲

3. 防雨、防風衣物

4. 水：建議準備1000到2000CC

5. 登山杖及手套：有陡坡及拉繩路段

6. 行動糧：不易腐敗且方便食用的食品

7. 確認天氣：點我看中央氣象局

8. 簡單並持續的體力訓練：因此路線所需時間較長，建議大家可於平日養成每天至少30分鐘的運動量 ，讓身體保持在習慣運動的狀態下

9. 充足的睡眠：路上會較有精神、專注力，反應較迅速

登山路線

健行當天早上六點從台北出發，大概九點抵達步道登山口，登山口旁邊有空位可以停車，但位置不多，如果沒有位子的話，只能走遠點找路邊停車的地點了。因為這次來回要走6個小時，建議大家早點出門，務必保留體力，才能趕在天黑前下山。

進入登山口後，隨著上爬的腳步，周圍的景色也逐漸被樹木包圍；前段路線多為土階、土石路和部分枕木階，路途算好走，但步道會被樹根給佔據，需要慢慢走，才不會一個不小心就扭到腳，稍微有點消耗體力，但還算很好走的步道。

在經過一段爬升之後，約0.6K處會遇到「好漢坡」，路如其名，就是要各位好漢陡上了，會需要大家手腳並用，沿途會有輔助繩，建議大家要自備手套，才不會磨傷手。沿途會經過從步道旁延伸出去的樹幹，非常特別，大家可以留意一下。

約1K處有木椅可以稍作休息，這裡還有個瞭望點，可以完整欣賞走出森林後的第一個景觀。

約1.2K處，會抵達北得拉曼巨木步道裡的一個熱門點「迴音谷」，來到這裡的人都會向著遠方喊個幾聲，除了迴音好玩之外，這裡的景色也值得大家停下來捕捉，因為天氣好的話還能遠眺大霸尖山！所以經過這裡時可能會小塞車，因為不少人都會在這等待，等稜上那片岩石的絕佳位置空下來。

從迴音谷前往巨木區還有約半個小時的路程，橘編印象最深刻的，是走在稜線上，陡上又陡下富有挑戰性，還有原始的簡易木梯，沿途充滿綠意，搭配老天爺賞臉給的藍天和陽光當背景，這場森林浴讓人覺得超級療癒的。

抵達巨木群入口後，總共有一到四號神木，在這要先決定要逆時鐘或是順時鐘走，因為這裡是環狀的（O型）步道。

讓橘編非常震撼的是其中的「一號神木」，這棵神木又稱為「飛鼠神木」，它的形狀就像飛鼠展開的飛膜，走近點看，神木裡呈現中空，像是被燒過一樣，嚮導說是雷擊的結果。別看它樹幹焦黑又中空，它還是活的呢！而且繼續生長著，橘編默默在心裡說，希望下次再來拜訪的時候，它可以長得更高更壯。

在神木區有一段往「內鳥嘴山」的岔路，如果時間充裕的話，可以先去內鳥嘴山，回程再逛神木區，大概會多一個小時的路程。當天我們因時間關係沒有走訪，有些可惜…

橘貓貼心叮嚀

北得拉曼是山友討論間CP值很高的一座中級山，海拔不高，但能一次擁有神木群、闊葉林和迴音谷等等特殊景色的網美及拍照熱點，很適合平常有運動習慣、對爬山健行有興趣的人，可以作為入門山之一，北得拉曼的高CP值很有可能讓你一爬成主顧、從此栽進山林的世界囉！

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