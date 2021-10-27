台北健行！擎天崗青翠草原好清幽，還有竹篙山360度景致

* 2021/09/09 週四 9：00~11：45《迷幻森林的內寮古道、飽覽四方的竹篙山、青翠草原的擎天崗》行程：捷運劍潭站旁搭乘8：20小19公車至內寮站→內寮古道, 又稱礁坑古道→番婆厝→竹篙山 H830m, 反空降堡4號→擎天崗 H770m→反空降堡3號→嶺頭嵒土地公廟→擎天崗遊客服務站→搭乘小15公車至捷運劍潭站→賦歸.今天登山會週四隊有32人參加內寮古道往擎天崗的行程, 我是第一次走內寮古道, 沿途盡是原始的落葉土石路徑, 樹木蒼翠繁茂, 綠蔭蔽日, 走在其間舒爽涼快.

因為路徑狹窄、岔路多, 彷彿迷宮般的魔幻森林, 有兩三次走錯路而回頭, 隊友們不以為意, 樂觀豁達地說：「多走點路, 多賺到健康喔！」這才是登山人的本色與態度, 多點體諒, 多些和諧.回想兩年多前, 有一次行走龍船岩, 前導不知道領隊要從土地公廟下切到白石湖吊橋, 而直走欲往開眼山前進, 領隊在後呼喊要回頭, 竟然有新山友不悅地質問說：「是誰在前面帶的隊！？居然還走錯路！要調回頭！」氣氛瞬間降至冰點. 前導回頭時碰巧聽到此言, 舉手應聲答道：「是我喲！」並微笑以對, 化解尷尬. 為了多走數十步而動怒, 何苦來哉！ 一個人的修養和氣度立判高下！

言歸正傳, 走出內寮古道, 眼界豁然開朗, 放眼望去是一片綠油油的青青草原和峰峰相連的重巒疊嶂. 往上走到海拔830公尺的竹篙山, 更可360度環顧四面八方優美的景致. 續往前行至擎天崗環狀步道, 圍欄內的牛兒低頭吃草, 白鷺鷥宛如好朋友般形影不離, 倍覺溫馨動人.這一趟不同以往的陽明山國家公園古道之旅, 開闊了視野, 亦淨化了心靈！?️ ? ? ? ? ? ?

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