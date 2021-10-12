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一窺神秘的海上燈塔！台灣龍珠「基隆嶼」年度最後登島機會要把握

健行筆記 / 健行筆記野孩子小樂

神秘的海上燈塔。基隆想在開學前為這個沉悶的暑假留下一點特別的記憶～每一次到基隆旅行、登山，基隆嶼彷彿是海岸上安心而美麗的一個存在，小樂也因此嚷著想去基隆嶼有超過半年之久。所在位置：基隆市中正區制高點海拔高度：182公尺交通：須先線上預約，於指定集合時間至碧砂漁港所屬船公司報到登船。

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欣賞基隆嶼的各種角度 安心而美麗的海上燈塔

38390c291086259244cfc8ec3090134b.png▲於金瓜石遠眺基隆嶼

5efd5c45869f8c11133c681be6637c45.png▲於基隆大武崙山眺望基隆嶼

a46288d0322613fcaf583bf2f4524929.png▲於九份民宿眺望基隆嶼

f80a71e59063d195d202233391684a4e.png▲於基隆山眺望基隆嶼

把握10月底前的最後登島機會基隆嶼每年從3月開放到10月底，然而今年因疫情攪局，中間一度暫停開放，微解封後，7/26～8/9則又因烟花颱風影響，島上的海水淡化供水系統及濱海步道受損，而暫停登島，直到8/10才重新開放。登島的行程主要分為二合ㄧ/ 三合一/四合一三種套裝：A. 登島 & 繞島（二合ㄧ）：約2小時B. 登島 & 繞島 & 上燈塔（三合一） ：約3.5小時C. 登島 & 繞島 & 上燈塔 & 繞巡象鼻岩（四合一）：約4.5小時建議至少選擇三合一以上的行程，可以由島上制高點俯瞰基隆嶼與各鄰近島礁，登島需事前預約，人數須滿額(15人)才開團，可直接搜尋船家或至KKday, Klook等遊體驗平台預約，此次我們採KKday的線上預約方式，選擇了四合一的行程，相較於三合一行程，多了繞行象鼻岩與酋長岩的安排。

啟程：孩子的第一次海上之旅依照表訂的時間，我們於碧砂漁港集合，搭乘華倫號遊艇前往基隆嶼。

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這是小樂的第一次搭船，也是我們第一次從海上回看基隆。

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基隆瑞芳岬灣海岸海上巡禮

台灣北部的海岸，西起淡水河口，東至三貂角，是典型的岬灣海岸地形，軟硬岩層相間，在東北季風、颱風與海浪侵蝕的交互作用下，硬岩地層形成深入海洋的岬角，軟岩地層則發展為內凹的海灣，產生了海蝕凹壁、海時崖、海蝕洞、海蝕平臺、海蝕柱等奇岩怪石。這一趟四合一行程的海上繞行，正好可以由海洋的角度，一覽基隆、瑞芳沿岸的岬灣地形。

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▲望幽谷濱海步道

1d2a678a68da4ee4f56ed52c602008a2.png▲從海上看鼻頭角的海蝕平臺，像隻短吻鱷。

0d75f1f82d4cfe4eb275fa3f189c0519.png▲位於新北市瑞芳區深澳岬的象鼻岩，為外形神似大象的海蝕拱門。

d9239acdbcd11385c872dbae13082d5a.png▲象鼻岩旁的酋長岩，感覺是個厚道而老實的酋長。

a6991096cc079ff6271c56d31217ebdb.png▲從海上看潮境公園。

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▲社寮橋、和平島公園與協和發電廠(三炷香)。和平島原為突出海岬，但與陸地相連處久經侵蝕而切斷，成為今日離海的島嶼。基隆嶼的百變姿態結束基隆、瑞芳海岸的繞行後，船隻逐漸靠近基隆嶼，並緩緩繞行基隆嶼，讓我們可以由各個角度飽覽基隆嶼的迷人樣貌。有時像大象、有時像犀牛，突然角度一轉，又變成了三角形，如此近距離不同角度的欣賞基隆嶼，有一種莫名地不真實感。

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▲雞心礁，上有許多海釣客。一路熱到底的登島之旅：島上景點與設施基隆嶼的登山步道僅有兩條，一條是環海步道，一條為登山步道。短短的登山步道卻不容小覷，除了山洞外全島幾乎無遮蔽的烈日照射，成了我們登山日誌中最艱辛的一段旅程之一。幾乎以意志力完成的這段登山步道，行程前也由於錯估了島上烈日的威力，竟然還多帶了一顆70-200mm的長焦鏡頭，結果一路燒烤之下，連補水的體力都快沒了，更不可能有心力更換鏡頭，這顆70-200mm就單純變成負重訓練了。

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▲基隆嶼地圖。f7142c9daeb8470dd0b5c967dd20c18a.png

▲下船後，開始步道行程前，有一處國旗地標，一旁有島上唯一的洗手間，行程開始前，別忘了先來小解一下。

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▲國旗旁還設立了『楠田上等兵殉職碑』，源自於日治時期該日本士兵於島上施做工事不慎失足而殉職，設立此碑悼念。

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▲國旗桿旁有個小山洞隧道，通往島上西岸。別小看這個山洞，它可是全島最涼爽的地方，宛如冰箱一般地存在。

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▲洞內有許多鉛山壁虎遺留的卵殼。

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▲島上的海水淡化設備

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▲基隆嶼8號，島上的休憩中心，也是唯一的門牌，建築裡陳列了一些關於基隆嶼的介紹資訊。

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▲島上供直升機起降的停機坪，同時也是環海步道與登山步道的共同起點。8f57046aa78698918443d6e97a9714a5.jpg

▲海巡雷達與廢棄雕堡。

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▲僅此一條的登山步道。64ae17131c34e14f999bf068600e2a7f.jpg3cd1bc1ca24a4db261c3587afab0f3dd.jpgaf37db0327e2569da0e2ecc28f6ca4ec.jpg

▲環海的木棧道。

60ca2e920b5e84d8f624277938e17b0e.jpg▲沿環海步道，可以到達島上唯一的土地公祠與觀音洞。唯觀音洞因末段的環海步道整修中，暫不開放。

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▲登山步道一路階梯到底，且毫無遮蔽處，一定要記得攜帶足夠的補充水分。f9fe17913c958247c9077b4a5e21d01e.jpg▲登山步道遠眺基隆。

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▲小乞礁，因形狀與基隆嶼相似，有小基隆嶼之稱。

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▲基隆嶼燈塔，位於基隆嶼的制高點，由國人設計的八角形混凝土燈塔，外觀為黑白相間垂直條紋，是台灣最早使用太陽能發電的燈塔。與和平島並列為基隆港出入的門面。

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▲樂麻因天氣過熱，身體不適，停留在涼亭處休息為繼續往上攀登，返程下山時小樂開心地和涼亭中的媽咪揮手打招呼。

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▲由步道頂端往起點處眺望，景色非常壯麗優美。火山島嶼的生態之美基隆嶼唯一座火山運動所形成的島嶼，由角閃石、黑雲母、石英、安山岩等火成岩所構成。因火山地質條件、風力與水資源匱乏等因素，植物生態呈典型的海島植物。五、六月份為百合花季，八至九月為金花石蒜花季。我們到訪的時間為八月底，正逢美麗的金花石蒜花綻放。d946a81cfc6d26e0f71f98021d96fe7a.jpg▲金花石蒜，花色呈金黃色，花瓣向外翻轉，猶如龍爪，因此又有「龍爪花」的別稱。45d4da0f7c6813dbdb915c5aac08beea.jpg▲基隆蠅子草，主要分布地在北部海邊。從三芝到龍洞之間均曾見蹤影，在基隆嶼上可以看到她特別的身影。188c2af51d84bd5c833f3b519bd146f3.jpg▲倒臥在步道上的台灣大蝗，為台灣最大的蝗蟲，俗稱「草螟公」。結語：一輩子一定要來一次的台灣龍珠如果，你常和我們一樣，常常漫步基隆、瑞芳的山與海，那你一定要空出一趟時間，來一窺這顆台灣龍珠的神秘面紗，閱讀它的地質、歷史與生態，這座充滿寶藏的神秘島嶼，一輩子一定要來一次。

基隆 步道 登山

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