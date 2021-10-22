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巴赫曼老師的教室：德國「從小分流」的教育歧視？

從山線走到海線！橫跨台中4座山　賞360度景色、眺望平地還能賞夕

健行筆記 / 健行筆記Carlos Lee

又迎接週末到來，這次來挑戰從山線的成功車站，翻越大肚台地到海線的龍井車站，中途會經過四座山的基點，分別為學田山(H139)、王田山(H230)、大肚山(H294)、竹坑山(H205)，橫跨烏日、南屯、大肚、龍井四區。儘管海拔都很低，但基點要找起來可真不容易，除了學田山外，其餘山頭都較為冷門，很多都被草堆給掩埋了，稍一不注意就會錯過，藉由這一篇攻略來告訴大家這些基點的約略位置，鼓勵山友多去走走！另外將烏日、大肚、龍井的郊山步道串聯起來，就成了一條長程的郊山縱走路線，總長約28公里，儘管海拔落差不大，但連走可是很累人的，尤其在炎炎夏日走訪更是一大挑戰，此路線參考別的山友並再加以調整，就成了本篇的路線，也歡迎大家來挑戰看看！大肚山，其名取自巴布薩、洪雅等平埔族建立的大肚王國。另一名「大度山」為前東海大學校長曾約農(1893~1986)所取名。此地形在地理學上被歸為「台地」，故又稱「大肚台地」。海拔介於200~300公尺之間，南高北低，範圍北起大甲溪，南迄大肚溪，位於清水平原與台中盆地之間。面積約145平方公里。範圍包含清水、神岡、大雅、沙鹿、龍井、大肚、烏日等區。

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大台中地形分布圖步程表：山線成功車站→知高圳步道→雪蓮步道（好漢坡步道）→學田山基點→成功西路→烏日區/南屯區界王田山三角點→望高寮夜景公園、觀景平台→動物之家南屯園區→大肚山基點南屯區/大肚區界→瑞井派出所→遊園路田埂岔→萬里嵐→大肚萬里長城步道→大肚藍色公路→遊園路一段3巷→往瑞井社區→瑞井古井步道→瑞井登山步道→大肚區/龍井區界→竹坑山／竹坑南寮岔路→竹坑山三角點→竹坑南寮步道→木本橋→海線龍井車站

起點：山線成功車站(縱貫線203.8K)本站前身為1920年代設置的「王田停車場」，1967年改名為「成功車站」，名稱取自於附近的「成功嶺」，隔年2月站房改建為鋼筋混凝土。本站為台鐵台中線、成追線交會的車站。

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串聯山線與海線之間的「成追線」，與海線有密切關係。1917年發生舊山線滯貨事件，原因在於台鐵三義至后里之間的舊山線路端坡度大，必須減掛車廂、增加機車在後面推才能順利爬坡，連帶影響縱貫縣運輸能力，才讓當時鐵道部決定興築海線。1920年12月15日，自王田驛（今成功車站）到清水的路線通車，當時稱為「王田支線」。之後隨著於1922年10月11日通車至竹南，同時新設追分車站，由追分延伸鐵路至彰化，海線取代原先經台中的路線成為縱貫線，而王田～追分間的路段，則納入台中線。近年來成追線雙軌化工程已於2019年3月30日夜間進行軌道切換作業，並於翌日啟用東正線，西正線於2020年1月3日啟用。

217149593a54d9210b19478c7769bc0c.jpg山線：成功車站75ecceb7c351096919fa6a2a44b5a103.jpg海線：追分車站

兩站「追分、成功」，具備祝福考生高分上榜的吉祥意義，常有升學考試的應試生在考前購買成功、追分兩站發售的名片式車票以求順利。

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站外有一面彩繪牆，以教室的意象呈現，黑板上的歌曲是火車快飛

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07:25  從山線成功車站開始今天的路線，目的地海線龍井車站，出發！

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遇善光寺站牌後，過平交道往善光寺方向前進

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經過國道一號高速公路涵洞

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經善光寺牌樓

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07:48 知高圳步道入口

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這棵盤根錯節的榕樹最大的特色就是它長長的氣根，氣根在潮濕高溫環境下生長的熱帶植物所發展出的一種應變措施，氣根可在空氣中吸收水氣，越潮濕氣根越茂密，因而在這裡成長的榕樹長成酷似八爪魚的樣貌。

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引水橋為水搭建起的道路稱為水溝橋，台語稱為「過水橋」，特在在於水漫出溝就像瀑布一樣宣洩，呈現另一種奇景，由於圳道所經過位置地勢較高，故築渡槽飲水過河，形成河上有河的特殊景象。該圳於日治時期拓展興修早期石砌改為水泥工法，並修築渡槽、涵洞，設有10處水橋515公尺之暗渠跌水工7處、虹吸工206公尺，水量大時水會如瀑布般從旁邊溢出，可見到另一番景色

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位於烏日地知高圳水源取自筏仔溪溪水，是台中市南屯、烏日、大肚地區農田重要灌溉水源，而枕木鋪設完成地知高圳步道沿著圳修建，步道來回6公里。

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08:07  好漢坡岔路，往箭頭方向續行，步道入口至好漢坡頂的學田山高低落差80公尺。

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一開始為土徑，接著轉為廢輪胎舖設的階梯陡上行

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途中經「高速4-30號基石」

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走到頂端後抵達大樹觀景點，旁邊設有座椅，再往前走50公尺後有一遼闊的視野眺望大台中盆地

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大肚、烏日、南屯地區的景色還有國道一號、台灣高鐵高架橋都能盡收眼底

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離開平台續往學田山基點前進，面對觀景點往箭頭的方向繼續前進

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T字岔路取左

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周遭兩旁雜草夾道而行，不久後就可以看到一棵大樹，旁邊就是學田山基點

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學田山，海拔139公尺，原有三等三角點No.113已遺失，取而代之是目前由聯勤測量隊所立的三等三角點陸補90基石。

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繼續往下個基點王田山，首先要通過比人還高的芒草堆，正逢雨季草都長得非常茂盛

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岔路，沿著路徑直行，不久可以看到前方為墳墓區，續往箭頭方向前進

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09:00  出成功西路，取左，沿途都是公墓區的範圍

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09:08  遇到T字路再取左往望高寮方向前進

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不久後左側可以看到有登山隊的布條，此處為王田山登山口，設有鐵柵門，可往側邊進入

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前半段為林蔭，右側有登山隊的布條，有岔路可到達王田山三角點

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往王田山路途的後半段沒有遮蔭，還好僅一小段而已，在大熱天注意補充水分！王田山，海拔230公尺，有一顆一等三角點，周遭都是雜草

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出王田山步道續行，抵達望高寮夜景公園，在這裡賞景休息望高寮位於台中市南屯區與大肚區交界，居大肚山南側，倚臨王田斷崖，為地形上可俯瞰東、南、西三面的景觀；向東可展望臺中盆地上台中天際線，向南可眺望大肚溪及對岸的彰化平原，向西可眺望整個台中港區

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入口設有柵門，可以進去

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站在眺望平台可以俯瞰台中港區、彰化平原、以及台中市區，白天夜晚都適合蒞臨，由於地形的優勢，使得望高寮成為觀日及賞星光的最佳去處。

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周遭設有木棧道、階梯可遊園休憩

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繼續往前走不久，對面設有望高寮觀景平台，而路邊設有廊道，可以欣賞360度的景色

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走著走著，可以發現望高寮周邊有幾座軍事碉堡，這些碉堡俗稱「東海古堡」，是日軍於二次大戰末期(約1940年代)，為避免美軍登陸而興建的反空降碉堡與馬鞍型掩體。

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10:10  不久後抵達動物之家南屯園區，前方為南屯區、大肚區區界，旁邊有一條岔路可以進去，大肚山基點就在裡面

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周遭長滿雜草，路徑幾乎淹沒，仔細看GPX定位的位置來找，尋了很久始終尋不著大肚山基點，最終皇天不負苦心人，還是有找到，前後花了將近40分鐘，此時已經讓我汗流浹背了。

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基點就在右側，靠近崖邊

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大肚山，海拔294公尺，有一顆台中市政府補航測GIS 1001基點

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南屯區、大肚區界

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11:25  途經瑞井派出所

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位於遊園路旁有一大片的田埂，續往旁邊岔路續行

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岔路，先取左至萬里長城步道，續往產業道路進入

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步道入口處，設有一座休憩涼亭，名為「長壽亭」

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步道入口，拾階而下

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享壽亭指標，取左上續行，此路段較需要腳力，一般腳程山友可以慢慢走

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12:21 大肚山兩岸平原清晰可見

1ee0c7ee798ca6daa3a17b65f6000533.jpg12:24  抵達步道最高點的「享壽亭」，在這裡休息片刻登上二樓平台可眺望台中港、火力發電廠、彰化、大肚溪以南的平地，也是欣賞夕陽的最佳地點，到了夜晚大肚街區的萬家燈火景色，更是吸引遊客慕名來朝聖。

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大肚溪出海口、台中火力發電廠景色

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石板階梯而下

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接著沿途都是好走的石板路

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12:35 抵達六強涼亭與其周遭展望

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沿途還會經五福站、三勇站、三萬棧、一萬棧等名稱的涼亭座椅供民眾休憩
12c9d1019dc4a7018b2740fd21730162.jpg五福站500e0ff434063a1d0226b3f7575b7b6a.jpg三勇站
45d3cd151cbb8a73cc9af713858d13e4.jpg三萬站130bd4ec3401d6611aee215bb0c7e098.jpg一萬站
綠樹成蔭，偶爾還會聽見鳥鳴聲

0ea7f82c92ed0dee388bc0d828503218.jpg13:02  岔路，取左上續行

9e5edb87a9bd7067361413cabb411f17.jpg不久後遇到水塔

f88ec3900dbeb4f1b6ef0880d2f98a08.jpg13:05 休憩平台

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遇岔路，取右側土徑續行
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13:32  取左側階梯續行

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13:37  抵達介壽亭，在這裡休息喝水

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13:39  往監理站方向前進

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13:50  回到享壽亭岔路，完成O型，繼續花5分鐘走回長壽亭

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完成萬里長城步道Ｏ型後，續往監理站、環保公園方向前進

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回到萬里嵐休閒農園岔路（回程位於右側），繼續往前行出大肚藍色公路

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經由連通巷道出大肚藍色公路後，過馬路至對面續行巷道前往瑞井步道

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往瑞井串聯環保公園步道方向前進

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瑞井國小、瑞井圖書館指標右轉

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14:33 自華山路左轉至瑞井路後，位於瑞安宮對面為瑞井步道入口

ce8885771974e29f8dfcbaa2ce345402.jpg走在步道不久看到一棵倒到路中的樹幹

afb9d1abfc020f3caefcedf696252ccc.jpg中式庭院

df4a606c4127bc15d1bf3cc99eca8c2a.jpg在社區裡面可看到好幾棟古色古香的紅磚屋，多數人去樓空、斷垣殘壁

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4cb7b59136636fb7999fe0e7ae39824c.jpg古井的入口意象，此處有階梯往瑞井三口古井

0e9d103aa961ca32c44c728f18638140.jpg下來階梯後，周遭有兩棟舊有宿舍

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瑞井古井歷史：過去大肚山的水源缺乏，村人得步行至山谷挑水，至今仍留有用小卵石堆砌嵌成的挑水古道，因取水困難，更顯三口湧泉古井隻珍貴。三口井各有不同用途，湧泉第一口井為飲水井、第二口為儲水井，第三口井位於湧泉下游，為婦女洗衣用途之井。

瑞井一號井

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瑞井二號井

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14:59  岔路，先往瑞井三號井，再退回岔路往行竹坑南寮步道

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瑞井三號井，瑞井步道終點處，旁邊是環保公園登山步道出華山路，不取，退回竹坑南寮步道岔路

29b5b3cc45fd6aad482810e896dbcc6b.jpg瑞井三號井6ccdfe5ed331f18ca8d9181828ec8535.jpg指標1b6e850bfeb1ce63ba004e8d84afe05e.jpg環保公園登山步道出華山路
15:06

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15:15  爬升步道上來後續往箭頭方向

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15:35  瑞井步道0K入口

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接續土徑前往竹坑山

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15:38 竹坑山／竹坑南寮步道岔路，先取竹坑山方向續行

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軍營岔路，續直行

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再往前兩旁有拒馬

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不一會兒前方右側有條岔路，取右往竹坑山三角點

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直行3分鐘後，看到前方右側路徑有綁登山布條，取右續行

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不久後看到有一水泥柱，上面標示三角點，本來由雜草淹沒入口，初訪未找到竹坑山三角點，次訪時帶著鐮刀將入口的草除去，讓山徑入口更明顯，請山友循著路徑直行149be752e327af9390647e244225f5a1.jpg

前方有一竹林，三角點就在竹林的後方

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寫有「重要軍設施管制區界線」等字樣的水泥柱cec6319cacbb6db909a4fd2440bcff65.jpg

竹坑山，海拔205公尺，三等三角點No.161，位於竹林的後方，自入口到三角點約2分鐘腳程

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16:38  回到竹坑南寮步道岔路，續行

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接續竹坑南寮步道1.8K，沿途都是平緩的階梯道

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e7a6facd88e45f04fa42b6ca763f444d.jpg走在步道其中林蔭遮蔽非常舒服，高度落差小，是條老少咸宜的步道954d6353ef3db820a18edc5a0c34c258.jpg

16:58  途經大葉合歡休閒廣場

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大葉合歡花瓣呈現淡黃色或黃綠色，帶有香味

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竹坑南寮步道C線0.2K處轉為水泥道路，側邊為步道

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本步道起點位於龍井區竹坑里國道三號橋下，入口處是跨越山渠洩洪道的木本橋

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「木本橋」為紀念光復後龍井鄉第一任鄉長辛勤為人民付出而蓋的一座人行拱橋，供鄉民景仰

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崙仔橋，2010年12月落成

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終點：海線龍井車站(海岸線73.1K／縱貫線198.5K)站名源自當地地名，而「龍井」這地名又起源於當地的古蹟龍目井，在1920年時取龍目井的頭尾兩字將原本的地名「茄苳庄」改為龍井，因此在同年底設置的本站也隨之命名為龍井車站。

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從月台看龍井車站背面

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月台與車站入口之間的人行天橋上，眺望台灣海峽欣賞日落景色

9b08b6f66c5c66c6b02e20baabeb9c44.jpg18:11 搭乘2552次北上區間車賦歸

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完整GPX請點我進入★★★近期行腳精彩回顧★★★2021-017：嶺頭山、金柑樹山、忘憂森林縱走2021-016：車站深旅行一改頭換面的台中車站、鐵鹿大街朝聖2021-015：屯野生台山、石麻達山、錦屏山連稜縱走2021-014：比林山東北峰、比林山、大窩山ㄇ字型縱走(比大縱走)2021-013：佐得寒山、南山神木群、米羅山縱走

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