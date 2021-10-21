避開人潮又避暑！高雄甲仙「六義山」　行走在綠油油森林、登頂看美景

周末想去人煙稀少的地方走走，要有很多樹，開車又要一個小時內解決的，想到年初冬天去過的六義山好像是個不錯的選擇。六義山 ，又叫吳酒桶頭山、鹿鳴山，為高雄甲仙與台南南化的界山，全長約4.35公里；共有4處登山入口，由北至南分別為四德、公館、百葉與紫霞入口，紫霞跟百葉都從台20彎進去，其他兩個入口還沒走過就不清楚了。

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我們是照著輝哥的天空從台20 (54.4K)往供德宮開到百葉登山口(路會越開越小開始懷疑自己是不是走錯路)

大概是雨水豐沛加上疫情人煙稀少的關係，地上長滿綠油油的草，有一些地方路徑甚至有點難以辨識，不過這樣我很喜歡

百葉登山口其實有好幾個，我們從最南的開始→觀壩亭→攬勝亭→三角點→梅園→怡情平台(休息)→原路折返

階梯都被美麗的小圓草埋沒了走一下下就會來到觀壩亭(其實觀壩亭也是其中一個百葉登山入口處)，剛好碰到一群阿北在這裡休息，吃著路上採的龍眼。觀壩亭原本望去應該是可以一覽無疑地看到南化水庫的大壩，但現在前面居然長了一根超級大竹子(笑死)，阿北說前幾個月來竹子還在下面，咻一下的就長這麼高了，現在不能叫觀壩亭要改叫「觀竹亭」了。

觀竹亭

阿北摘的龍眼，南化水庫(觀壩亭正確的view)爬山的人不多，清晨來採竹子的人應該比較多，路上都是竹筍的皮，大概採了好幾箱竹筍回去(下山去甲仙市區時，真的看到好多發財車上載滿新鮮大竹筍)

被遺漏的小竹筍(左)跟大竹筍(右)超Q

因為一開始的樹林實在太美，我們花了超多時間在拍照，每次爬山都是這樣，去程走走停停拍照東看看西看看，回程就幾乎不動相機快速下山。

途中會經過一個瞭望台(應該是吧，只是上去也看不到水庫)記得年初2月來的時候，這裡根本荒禿禿的，現在長滿了綠色，好喜歡這張有種在森林裡孤獨地的感覺。因為和2月落差實在太大，我還回去翻了照片來個前後大對比，是不是真的判若兩人!!!大自然的力量實在太神奇了!!!

過了三角點之後繼續往四德方向前進，有些路段草真的長滿長的。經過一個私人梅園後，就會來到今天的終點「怡情平台」，平台有兩層，其實可以在這裡煮東西，但我前一天晚上才發現我沒有買瓦斯罐，只好作罷。回南部爬山後，養成一個習慣，帶一個保溫瓶裡面裝滿冰塊，然後再帶個加鹽沙士(種類看當天心情)，到山頂的時候再把冰塊跟飲料mix在一起喝，真的是超讚!不然南部天氣太熱真的會死人...

這是2月來時，在梅園拍的照(那是我媽跟我阿姨)，那時候樹上都是梅子，梅花盛開的時候一定很漂亮吧，會有個梅花拱門的感覺。

最後給南化水庫一個滿版照，回程的時候才發現的美景。希望下次來的時候可以成功煮泡麵，然後看到滿滿的梅花。下山就順路去甲仙吃午餐還有芋冰囉，好像挨家挨戶都有養一隻壯貓，這是在一家麵店裡，身形很像一隻魚的臭臉親人貓。