快訊

一級玩家祖克伯：FB更名「Meta」爭議大戰略，有用嗎？

影／台2線鼻頭貨櫃車撞山壁爆炸起火 火勢猛烈雙向中斷

沿線爬瑞芳四秀！龍潭山展望遼闊，還有瑞芳山、秀崎山、白象山360度視野

健行筆記 / 健行筆記山影狐蹤Fuli

瑞芳四秀 (1).JPG - 瑞芳四秀旅遊日期:110.09.05  天氣:晴天瑞芳三小山(秀崎山、瑞芳山、龍潭山)，是瑞芳三座視野極佳的郊山，登山界稱為「瑞芳三雄」。最近從岳王路秀崎山門對面到白象山登山路徑被開出來，沿線多了一座極佳視野的小山，因此與前面三座被並稱為瑞芳四秀。前面三座走過多次，今天特意從瑞柑國小爬上龍潭山，再依次瑞芳山、秀崎山、白象山走一圈。旅遊路線圖:瑞柑國小站12:10→瑞柑國小12:15→瑞芳公園車道12:53→龍潭山13:07→觀景點13:22→瑞芳山13:35→秀崎山13:54→岳王路登山口14:20→白象山14:45→岳王路登山口15:00→瑞芳車站15:17

瑞芳四秀 (123).jpg - 瑞芳四秀12:11天氣熱省點力氣從瑞芳車站搭公車到瑞柑小站，對面米詩堤甜點王國前車道進入瑞柑國小。

瑞芳四秀 (2).JPG - 瑞芳四秀12:15相當幽靜夢幻的瑞柑國小。一路走進來沿途民宅聚落也寂靜無聲。

瑞芳四秀 (3).JPG - 瑞芳四秀12:19車道底轉為花崗石步道進入林下。終於有林木遮蔭了！步道口遇山友問路聊約20幾分鐘。

瑞芳四秀 (4).JPG - 瑞芳四秀12:36竹叢搖曳山風吹來還算ok！步道似乎剛除草過！

瑞芳四秀 (5).JPG - 瑞芳四秀12:38右叉路往跌死猴坑古道，路徑已是雜草叢生無法辨識！續往前龍潭山。

瑞芳四秀 (6).JPG - 瑞芳四秀12:41月桃、蕨類及青草，這段似乎還沒除過草！

瑞芳四秀 (7).JPG - 瑞芳四秀12:43步道開始爬升，跳過前面一小段，這裡也有除過草。

瑞芳四秀 (8).JPG - 瑞芳四秀12:45這段步道成S狀緩上。

瑞芳四秀 (9).JPG - 瑞芳四秀12:46左右步道環繞一個小山頭。

瑞芳四秀 (10).JPG - 瑞芳四秀左右步道相會。

瑞芳四秀 (11).JPG - 瑞芳四秀12:48蓮花池叉路，取右往龍潭山。

瑞芳四秀 (12).JPG - 瑞芳四秀生鏽嚴重的鐵製指標牌，龍潭山及蓮花生態池字樣還能看清！瑞芳四秀 (13).JPG - 瑞芳四秀往下蓮花池步道似乎荒廢多了，不取。

瑞芳四秀 (14).JPG - 瑞芳四秀12:49連續遇往蓮花池叉路，往龍潭山。

瑞芳四秀 (15).JPG - 瑞芳四秀12:50山腰步道清幽而走。

瑞芳四秀 (16).JPG - 瑞芳四秀12:51十字路口，取右往龍潭山。

瑞芳四秀 (17).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (18).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (19).JPG - 瑞芳四秀

12:53遇從瑞芳公園上來的車道。這段從瑞柑國小上來的步道第一次走，想不到路況這麼好！

瑞芳四秀 (20).JPG - 瑞芳四秀

遇車道右轉，右上前方山頭就是龍潭山。

瑞芳四秀 (21).JPG - 瑞芳四秀

12:58龍潭山下空地五叉路。

瑞芳四秀 (24).JPG - 瑞芳四秀12:59左邊小水泥路往龍潭山。

瑞芳四秀 (25).JPG - 瑞芳四秀筆直陡峭的水泥階梯。

瑞芳四秀 (26).JPG - 瑞芳四秀13:06這段陡梯爬了7分鐘，龍潭山頂的涼亭。

瑞芳四秀 (27).JPG - 瑞芳四秀龍潭山海拔標高199m有省政府控制點KL04基石，山頂建有涼亭。瑞芳四秀 (28).JPG - 瑞芳四秀龍潭山頂展望極佳，可眺望基隆嶼、瑞芳山、秀崎山、白象山、基隆山、九份、深澳灣等。

瑞芳四秀 (29).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (30).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (32).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (33).JPG - 瑞芳四秀

旨雲宮後面稜線上崖邊涼亭。

瑞芳四秀 (31).JPG - 瑞芳四秀

13:17下龍潭山往瑞芳山。

瑞芳四秀 (34).JPG - 瑞芳四秀

13:19龍潭山下空地解說牌。往前瑞芳山。

瑞芳四秀 (35).JPG - 瑞芳四秀13:20一排榕樹隧道好遮陽。

瑞芳四秀 (36).JPG - 瑞芳四秀13:21右轉入觀景點。

瑞芳四秀 (37).JPG - 瑞芳四秀空地內廣植花木相當清幽。

瑞芳四秀 (38).JPG - 瑞芳四秀眺望蕃仔澳象鼻岩。

瑞芳四秀 (40).JPG - 瑞芳四秀13:27回步道續往瑞芳山。

瑞芳四秀 (42).JPG - 瑞芳四秀13:31步道上回眺瑞柑社區。

瑞芳四秀 (43).JPG - 瑞芳四秀13:32右前方小山頭就是瑞芳山。

瑞芳四秀 (44).JPG - 瑞芳四秀右轉入山路。

瑞芳四秀 (45).JPG - 瑞芳四秀山徑兩邊芒草剛被砍除過。

瑞芳四秀 (46).JPG - 瑞芳四秀13:33拉繩攀爬陡山徑。

瑞芳四秀 (47).JPG - 瑞芳四秀13:35一小段山路就爬上瑞芳山。

瑞芳四秀 (48).JPG - 瑞芳四秀瑞芳山海拔標高187m有土地調查局圖根點基石，展望及視野不亞於龍潭山。瑞芳山頂也是360度的視野環顧，前可眺望秀琦山稜線後可回望龍潭山，可說山海視野皆美。

瑞芳四秀 (49).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (50).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (51).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (52).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (53).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (54).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (55).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (60).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (56).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (57).JPG - 瑞芳四秀

眺望侯硐員山子分洪附近大型廢棄鐵架建物。

瑞芳四秀 (58).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (59).JPG - 瑞芳四秀13:44山路下瑞芳山。

瑞芳四秀 (61).JPG - 瑞芳四秀13:46山腰陸續往秀崎山。

瑞芳四秀 (62).JPG - 瑞芳四秀

13:50叉路左往秀崎山。

瑞芳四秀 (63).JPG - 瑞芳四秀

水泥階梯步道剛除過雜草。

瑞芳四秀 (64).JPG - 瑞芳四秀

13:51上秀崎山前右邊有一凸石，從凸石上可俯瞰瑞芳國中及基隆河景觀。有點危險需注意掉落。

瑞芳四秀 (65).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (66).JPG - 瑞芳四秀

13:54秀崎山海拔標高195m有一省政府測量局四等控制點基石。

瑞芳四秀 (67).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (68).JPG - 瑞芳四秀

秀崎山旁有一大型碉堡。不管秀崎山或站在碉堡上都有絕對的好視野。

瑞芳四秀 (69).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (70).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (71).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (72).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (73).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (74).JPG - 瑞芳四秀

白象山是今天最後的一個山頭。這四座山就是瑞芳四秀。

瑞芳四秀 (75).JPG - 瑞芳四秀

14:00下秀崎山走稜線下旨雲宮前往白象山。

瑞芳四秀 (76).JPG - 瑞芳四秀

稜線上有些運動設施。

瑞芳四秀 (77).JPG - 瑞芳四秀

14:02稜尾崖邊上的水泥涼亭。

瑞芳四秀 (78).JPG - 瑞芳四秀

涼亭前的山海景色也是一流。

瑞芳四秀 (79).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (80).JPG - 瑞芳四秀

14:17旨雲宮後步道下山，經過旨雲宮。瑞芳四秀 (81).JPG - 瑞芳四秀

14:19岳王路最高點秀崎山旨雲宮牌樓，牌樓對面就是白象山登山口。

瑞芳四秀 (82).JPG - 瑞芳四秀

秀崎山是瑞芳歷史悠久的風景區，登山步道口在瑞濱公路越嶺處，登山口見有一牌樓，上面寫著「秀崎山」，右聯「澄澐滄海源波浪流」，左聯「道達逍遙逐通遠近」。

瑞芳四秀 (84).JPG - 瑞芳四秀14:20秀崎山門樓對面白向山登山口，有指標牌及登山條。

瑞芳四秀 (83).JPG - 瑞芳四秀14:22林間山坡山徑陡坡路。

瑞芳四秀 (85).JPG - 瑞芳四秀14:24山徑過稜下切。

瑞芳四秀 (87).JPG - 瑞芳四秀14:26路徑下切入稜谷。

瑞芳四秀 (88).JPG - 瑞芳四秀14:30路徑在山腰上上下下盤繞。

瑞芳四秀 (89).JPG - 瑞芳四秀12:31路徑出林間。有點像是廢棄的產道樣，有部分柏油路面。瑞芳四秀 (90).JPG - 瑞芳四秀14:32眼前一片大空地，左前方山頭就是白象山。

瑞芳四秀 (91).JPG - 瑞芳四秀

瑞芳四秀 (92).JPG - 瑞芳四秀14:34左邊一片遼闊已稍可看見海平面。

瑞芳四秀 (94).JPG - 瑞芳四秀14:34過空地再入林間繞過山腰。

瑞芳四秀 (95).JPG - 瑞芳四秀14:35拉繩攀上陡岩。

瑞芳四秀 (96).JPG - 瑞芳四秀持續往上爬，陽光刺眼。

瑞芳四秀 (97).JPG - 瑞芳四秀14:37高處回眺岳王路「潛龍在淵」石刻。

瑞芳四秀 (98).JPG - 瑞芳四秀回眺秀崎山與旨雲宮。

瑞芳四秀 (99).JPG - 瑞芳四秀14:38稜線變緩小樹芒萁路徑，左右視野遼闊。

瑞芳四秀 (100).JPG - 瑞芳四秀14:39再爬上另一段稜線也是芒萁路徑。

瑞芳四秀 (101).JPG - 瑞芳四秀湛藍海平面漸露出在右側山巒外。

瑞芳四秀 (103).JPG - 瑞芳四秀14:43白象山在前面，下一個小山谷再爬上去。

瑞芳四秀 (104).JPG - 瑞芳四秀14:44白象山最後一段爬升稜線，即將攻頂。

瑞芳四秀 (105).JPG - 瑞芳四秀14:45白象山又稱弘明山海拔標高172m，小樹下有顆無名水泥基石。瑞芳四秀 (106).JPG - 瑞芳四秀白象山因山腰有弘明寺而被登山前輩Paul Lee暫名為弘明山。登山前輩蕭郎所述:「經查弘明寺有碑銘記載：弘明寺位於瑞芳近郊白象山南麓，主山崔嵬狀似茁壯白象，故號白象山」。

瑞芳四秀 (107).JPG - 瑞芳四秀白象山上眺望並列的瑞芳三雄(龍潭山、瑞芳山、秀崎山)。

瑞芳四秀 (108).JPG - 瑞芳四秀14:48離開白象山山徑往下，瑞芳三小山增加白象山，也提高視野享受及多變化。瑞芳四秀 (109).JPG - 瑞芳四秀幾步之遙又發現另一顆不知名基石。

瑞芳四秀 (110).JPG - 瑞芳四秀14:50山路從白象山山腰陡峭下切，是今天行程中最陡峭的路段。

瑞芳四秀 (111).JPG - 瑞芳四秀拉繩連續陡下切。

瑞芳四秀 (112).JPG - 瑞芳四秀一路下切至白象山大岩下轉為平緩。

瑞芳四秀 (114).JPG - 瑞芳四秀14:55電桿組標號008。

瑞芳四秀 (115).JPG - 瑞芳四秀叉路右下小山徑雜草掩徑，左下岳王路登山口。取左下山。

瑞芳四秀 (116).JPG - 瑞芳四秀山路清晰緩下士保線路。

瑞芳四秀 (117).JPG - 瑞芳四秀14:57途中經顏媽墓後再穿過電桿組。

瑞芳四秀 (118).JPG - 瑞芳四秀已看見底下的岳王路。

瑞芳四秀 (119).JPG - 瑞芳四秀15:00岳王路登山口。對面有電線桿路燈定位標號670415。

瑞芳四秀 (120).JPG - 瑞芳四秀15:04岳王路下山經過弘明寺。

瑞芳四秀 (121).JPG - 瑞芳四秀15:17抵達瑞芳火車站地下道。

瑞芳四秀 (122).JPG - 瑞芳四秀

步道 登山 基隆

延伸閱讀

中秋返鄉、旅遊 桃園龍潭警提醒多用高原交流道上下臺3

璨樹撲東北角恐有落石 瑞芳快樂山社區預防性撤離96人

2021路板橋-瑞芳9/13停駛 監理所：屆期不續約

無米樂最後一頭牛誤食農藥亡 又再傳狗同樣誤食亡

相關新聞

沿線爬瑞芳四秀！龍潭山展望遼闊，還有瑞芳山、秀崎山、白象山360度視野

旅遊日期:110.09.05 天氣:晴天瑞芳三小山(秀崎山、瑞芳山、龍潭山)，是瑞芳三座視野極佳的郊山，登山界稱為「瑞芳三雄」。最近從岳王路秀崎山門對面到白象山登山路徑被開出來，沿線多了一座極佳視野

13小時「合歡群峰」走一圈！眺望無敵美景，合歡溪步道天然度不輸太魯閣

如果有機會，爬上合歡主峰或北峰之時，可以望著眼前的群山想像，曾有人願意花著13小時，把它走一圈。 閒暇滑看地圖時，發現了此路線。從松雪樓出發，走合歡西綾，在梅松山的岔路口時，往合歡溪步道前進，最

內湖八景之一「金面山」攻頂記！攀上北臺灣巨石岩場，打卡剪刀石無敵展望

（部分照片由山友提供） ＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃前導紀錄＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃＃ 先來個影音紀錄給大家觀看囉！ 以上轉載「折左腳Outdoor咖」（ 行程規劃與圖文紀錄：Jie

登七星而小臺北！ 小油坑無難度起登，最快抵達「台北最高峰」

七星山交通、停車場、廁所區域、難度、行程規劃懶人包！登上台北最高峰，一等三角點的七星山，也是大屯火山群中的最高峰，茂密的箭竹林，白背芒隨風搖曳，飽覽大屯山系群峰跟大台北繁榮市景，觀賞火山地形地質特色。

台北健行！擎天崗青翠草原好清幽，還有竹篙山360度景致

* 2021/09/09 週四 9：00~11：45《迷幻森林的內寮古道、飽覽四方的竹篙山、青翠草原的擎天崗》行程：捷運劍潭站旁搭乘8：20小19公車至內寮站→內寮古道, 又稱礁坑古道→番婆厝→竹篙山

新手友善百岳！「玉山主峰單攻」詳細攻略　行前準備、實際路線全包辦

大家都說，登玉山不難，難的是抽中排雲山莊！但抽中兩次又被取消兩次，應該是特別特別幸運吧?還好，單攻，讓我們這些百岳登山新手，省去這個煩惱。如果，你想用一個比較熱血的方式，完成台灣人必做的三件事之一，或

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。