沿線爬瑞芳四秀！龍潭山展望遼闊，還有瑞芳山、秀崎山、白象山360度視野
旅遊日期:110.09.05 天氣:晴天瑞芳三小山(秀崎山、瑞芳山、龍潭山)，是瑞芳三座視野極佳的郊山，登山界稱為「瑞芳三雄」。最近從岳王路秀崎山門對面到白象山登山路徑被開出來，沿線多了一座極佳視野的小山，因此與前面三座被並稱為瑞芳四秀。前面三座走過多次，今天特意從瑞柑國小爬上龍潭山，再依次瑞芳山、秀崎山、白象山走一圈。旅遊路線圖:瑞柑國小站12:10→瑞柑國小12:15→瑞芳公園車道12:53→龍潭山13:07→觀景點13:22→瑞芳山13:35→秀崎山13:54→岳王路登山口14:20→白象山14:45→岳王路登山口15:00→瑞芳車站15:17
12:11天氣熱省點力氣從瑞芳車站搭公車到瑞柑小站，對面米詩堤甜點王國前車道進入瑞柑國小。
12:15相當幽靜夢幻的瑞柑國小。一路走進來沿途民宅聚落也寂靜無聲。
12:19車道底轉為花崗石步道進入林下。終於有林木遮蔭了！步道口遇山友問路聊約20幾分鐘。
12:36竹叢搖曳山風吹來還算ok！步道似乎剛除草過！
12:38右叉路往跌死猴坑古道，路徑已是雜草叢生無法辨識！續往前龍潭山。
12:41月桃、蕨類及青草，這段似乎還沒除過草！
12:43步道開始爬升，跳過前面一小段，這裡也有除過草。
12:45這段步道成S狀緩上。
12:46左右步道環繞一個小山頭。
左右步道相會。
12:48蓮花池叉路，取右往龍潭山。
生鏽嚴重的鐵製指標牌，龍潭山及蓮花生態池字樣還能看清！往下蓮花池步道似乎荒廢多了，不取。
12:49連續遇往蓮花池叉路，往龍潭山。
12:50山腰步道清幽而走。
12:51十字路口，取右往龍潭山。
12:53遇從瑞芳公園上來的車道。這段從瑞柑國小上來的步道第一次走，想不到路況這麼好！
遇車道右轉，右上前方山頭就是龍潭山。
12:58龍潭山下空地五叉路。
12:59左邊小水泥路往龍潭山。
筆直陡峭的水泥階梯。
13:06這段陡梯爬了7分鐘，龍潭山頂的涼亭。
龍潭山海拔標高199m有省政府控制點KL04基石，山頂建有涼亭。龍潭山頂展望極佳，可眺望基隆嶼、瑞芳山、秀崎山、白象山、基隆山、九份、深澳灣等。
旨雲宮後面稜線上崖邊涼亭。
13:17下龍潭山往瑞芳山。
13:19龍潭山下空地解說牌。往前瑞芳山。
13:20一排榕樹隧道好遮陽。
13:21右轉入觀景點。
空地內廣植花木相當清幽。
眺望蕃仔澳象鼻岩。
13:27回步道續往瑞芳山。
13:31步道上回眺瑞柑社區。
13:32右前方小山頭就是瑞芳山。
右轉入山路。
山徑兩邊芒草剛被砍除過。
13:33拉繩攀爬陡山徑。
13:35一小段山路就爬上瑞芳山。
瑞芳山海拔標高187m有土地調查局圖根點基石，展望及視野不亞於龍潭山。瑞芳山頂也是360度的視野環顧，前可眺望秀琦山稜線後可回望龍潭山，可說山海視野皆美。
眺望侯硐員山子分洪附近大型廢棄鐵架建物。
13:44山路下瑞芳山。
13:46山腰陸續往秀崎山。
13:50叉路左往秀崎山。
水泥階梯步道剛除過雜草。
13:51上秀崎山前右邊有一凸石，從凸石上可俯瞰瑞芳國中及基隆河景觀。有點危險需注意掉落。
13:54秀崎山海拔標高195m有一省政府測量局四等控制點基石。
秀崎山旁有一大型碉堡。不管秀崎山或站在碉堡上都有絕對的好視野。
白象山是今天最後的一個山頭。這四座山就是瑞芳四秀。
14:00下秀崎山走稜線下旨雲宮前往白象山。
稜線上有些運動設施。
14:02稜尾崖邊上的水泥涼亭。
涼亭前的山海景色也是一流。
14:17旨雲宮後步道下山，經過旨雲宮。
14:19岳王路最高點秀崎山旨雲宮牌樓，牌樓對面就是白象山登山口。
秀崎山是瑞芳歷史悠久的風景區，登山步道口在瑞濱公路越嶺處，登山口見有一牌樓，上面寫著「秀崎山」，右聯「澄澐滄海源波浪流」，左聯「道達逍遙逐通遠近」。
14:20秀崎山門樓對面白向山登山口，有指標牌及登山條。
14:22林間山坡山徑陡坡路。
14:24山徑過稜下切。
14:26路徑下切入稜谷。
14:30路徑在山腰上上下下盤繞。
12:31路徑出林間。有點像是廢棄的產道樣，有部分柏油路面。14:32眼前一片大空地，左前方山頭就是白象山。
14:34左邊一片遼闊已稍可看見海平面。
14:34過空地再入林間繞過山腰。
14:35拉繩攀上陡岩。
持續往上爬，陽光刺眼。
14:37高處回眺岳王路「潛龍在淵」石刻。
回眺秀崎山與旨雲宮。
14:38稜線變緩小樹芒萁路徑，左右視野遼闊。
14:39再爬上另一段稜線也是芒萁路徑。
湛藍海平面漸露出在右側山巒外。
14:43白象山在前面，下一個小山谷再爬上去。
14:44白象山最後一段爬升稜線，即將攻頂。
14:45白象山又稱弘明山海拔標高172m，小樹下有顆無名水泥基石。白象山因山腰有弘明寺而被登山前輩Paul Lee暫名為弘明山。登山前輩蕭郎所述:「經查弘明寺有碑銘記載：弘明寺位於瑞芳近郊白象山南麓，主山崔嵬狀似茁壯白象，故號白象山」。
白象山上眺望並列的瑞芳三雄(龍潭山、瑞芳山、秀崎山)。
14:48離開白象山山徑往下，瑞芳三小山增加白象山，也提高視野享受及多變化。幾步之遙又發現另一顆不知名基石。
14:50山路從白象山山腰陡峭下切，是今天行程中最陡峭的路段。
拉繩連續陡下切。
一路下切至白象山大岩下轉為平緩。
14:55電桿組標號008。
叉路右下小山徑雜草掩徑，左下岳王路登山口。取左下山。
山路清晰緩下士保線路。
14:57途中經顏媽墓後再穿過電桿組。
已看見底下的岳王路。
15:00岳王路登山口。對面有電線桿路燈定位標號670415。
15:04岳王路下山經過弘明寺。
15:17抵達瑞芳火車站地下道。
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