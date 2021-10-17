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金馬影帝陳松勇急送醫 傳身體不適多病纏身

發現更多台灣的美！「笠頂山」歡呼完成台灣第100座小百岳

健行筆記 / 健行筆記Sherry Yang

台灣小百岳#076-笠頂山，海拔659公尺。步程：開車至NCC起登185縣道34.8K處第一登山口的產道入口（附近可以定位的地標是穎達生態休閒農場）（途中會經過土拉你休閒棧的白底紅字小標示，左邊就是土拉你，記得要走右邊的水泥路）。

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這條產業道路一般房車可行，但左右兩邊會被草樹所刮傷，非常不建議開車前往。途中唯一一處會敲車底盤的地方，大概也是前陣子豪雨造成的。

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我的馬五真的被刮得傷痕累累....心疼呀...約30分鐘抵達NCC，停車起登。

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開到NCC的話要往回往下方的產道走，注意右手邊的路徑，走下去就會看到鐵皮休息區。

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開窗處的視野

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鐵皮休息區

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往三角點

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約10分鐘登頂，完成了第100座小百岳...原本是我倆默默完百，在拍照時來了一組山友，他們得知我們完百時開心為我們歡呼，真的大感謝！很開心因為小百岳讓我倆幾乎全台走透透，發現更多台灣的美...我倆會繼續走下去...

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登山

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