發現更多台灣的美！「笠頂山」歡呼完成台灣第100座小百岳
台灣小百岳#076-笠頂山，海拔659公尺。步程：開車至NCC起登185縣道34.8K處第一登山口的產道入口（附近可以定位的地標是穎達生態休閒農場）（途中會經過土拉你休閒棧的白底紅字小標示，左邊就是土拉你，記得要走右邊的水泥路）。
這條產業道路一般房車可行，但左右兩邊會被草樹所刮傷，非常不建議開車前往。途中唯一一處會敲車底盤的地方，大概也是前陣子豪雨造成的。
我的馬五真的被刮得傷痕累累....心疼呀...約30分鐘抵達NCC，停車起登。
開到NCC的話要往回往下方的產道走，注意右手邊的路徑，走下去就會看到鐵皮休息區。
開窗處的視野
鐵皮休息區
往三角點
約10分鐘登頂，完成了第100座小百岳...原本是我倆默默完百，在拍照時來了一組山友，他們得知我們完百時開心為我們歡呼，真的大感謝！很開心因為小百岳讓我倆幾乎全台走透透，發現更多台灣的美...我倆會繼續走下去...
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言