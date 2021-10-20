入門級百岳！「合歡東峰」遼闊視野超清晰　木棧步道稍陡但好走

合歡東峰，屬於合歡山國家森林遊樂區內合歡群峰之一，位於花蓮縣與南投縣交界，海拔3,421公尺，是合歡群峰的第二高峰，百岳排名35，原有的森林三角點已遺失。交通方式以自行開車較方便，若要搭公車則一天有三班由清境國民賓館發車的6658A，公車路線圖如下，詳細資訊請參考

南投客運網站。

合歡東峰是入門級的百岳，步道單程僅1.1公里，除了登頂前一小段外，全程都是木棧階梯步道，不過步道有幾段較陡峭，加上高山空氣稀薄，走起來會比較喘，走累了休息一下，看看周遭的高山美景，都可以順利登頂。合歡東峰入口位於松雪樓旁，松雪樓內的停車場需要住宿者才可進入，非住宿者要停台14甲馬路邊的停車場。

停車場旁是合歡山 3158 Café，後方陡峭的山頭是合歡尖山，也是合歡群峰之一，不過不是百岳。

往下走經過松雪樓後，就會看到合歡東峰的登山口。

全程幾乎都是木棧道及階梯，有幾段稍陡。

回望下方的滑雪山莊及遠方「十峻之一」的奇萊北峰。

走累了，休息一下，欣賞高山美景。

步道旁有一處已廢棄的登山纜車站，過去是冬季作為愛好滑雪遊客使用。

續往上走陡峭的木棧階梯。

下方這條山徑應是登東峰的另一條路徑，大概少有人走了，不確定是否仍可通行？

就快到合歡東峰了！這裏有一個玉山杜鵑及紅毛杜鵑的解說牌。

前方山頭是合歡東峰。

合歡東峰，森林三角點已遺失，有一根標註合歡山東峰的木柱，山頂展望佳，南湖大山、中央尖山、奇萊連峰，甚至連遠處的玉山群峰都可盡收眼底，我的首登。

玉山圓柏。

最左邊的山頭是合歡南峰。

前方山頭是合歡主峰。

登頂後循原路下山，雖然登山常說是上山容易下山難，不過這條步道應該反過來說，下山就輕鬆多了！更多的照片請連結我的相簿。