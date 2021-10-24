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站在雲端上賞360度美景！攻頂合歡北峰　清境還有落羽松染紅天際

健行筆記 / 健行筆記Elin Lin

一向喜歡“最”字，最美，最高，最好…；最不能錯過。合歡北峰海拔3,422公尺為合歡山群“最”高峰，豈能錯過呢？前一晚入住清境的民宿。幸運地，迎來了落羽松一年中最美的季節，看到民宿前深淺不一，红色、金色和黄色，一整排高聳的落羽松炫麗了整片天空；書寫了浪漫唯美的詩篇

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隔天一大早由小風口附近的登山口起登，一開始就要讓你好看，前100公尺就似走在懸崖峭壁般

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走出樹林，360度遼闊的視野～連綿的青山百里長呀，巍巍聳起像屏障呀喂只要不斷攀爬，上到一個新台階，就能欣賞不同的風景。

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一路都是板岩碎石陡上坡，沿途小小的箭頭指標指引著我們的道路

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攻下第一個峰頂。被群山所環抱的興奮，所有的辛苦與勞累瞬間消失了

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總以為最上方那個地方就是合歡北峰的峰頂？可不哪！一個峰頂加上一個峰頂，又是另一個峰頂～

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視野愈來愈開闊，綿延群山，萬里縱橫，遠山淡雲，渾然一體。

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遼闊的大草原伴隨著藍天白雲，讓人心曠神怡

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終於抵達三角點。站在山頂，極目四望，玉山、合歡群峰、奇萊和南湖等遠近群山盡收眼底。一座座青山，連綿不斷，一座挨著一座，不斷地向遠處延伸，氣勢磅礴。

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當坐在峰頂三角點牌子後方凸起的石頭上，不禁哼起：我登上那高山，自由的飛翔在那遼闊藍天； 我站在雲端，腳下是一望無際的草原～

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落羽松 民宿 登山

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