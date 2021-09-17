勇闖樹的魔幻國度！攻克新北第一高峰「塔曼山」全記錄

山林解封後，橘編很常聽到身邊的人在討論接下來要去哪裡爬山，社群上也都是各地的山林美照，一直躺在橘編必爬清單裡的「塔曼山」、新北市第一高峰就浮上來成為橘編的目標，它更廣為人知的稱號是「樹的國度」和「魔幻森林」。

關於塔曼山

海拔高度：2130公尺 ｜ 全長約2.8公里

難易度：●●●○○ ｜ 來回約5小時

位於新北市烏來和桃園復興交界的塔曼山，登山口在桃園，但卻是新北市第一高峰。在登山入口就能直接眺望新竹大霸尖山，不過除了遠方的景色，塔曼山本身的森林更為迷人，最經典的畫面就是沿途盤根錯節的樹根、山徑上的松針和豐富多樣的植被，健行難度屬於中級，但景色豐富度已遠遠超過中級山的程度。

交通方式

自行開車（從台北出發）：沿國道3號、台7乙線和北橫公路/北部橫貫公路/台7線前往復興區的巴陵道路/桃116鄉道，前往目的地。

行前準備

1. 抓地力好的登山鞋：避免森林地面潮濕、樹根濕滑

2. 止滑手套：沿途有許多段拉繩路段，戴手套較不會受傷

3. 排汗衣物：樹林裡較無日照及涼風，會有點悶

4. 登山杖：沿途有陡升及下切路段

5. 頭燈：沿途遮蔽物較多，避免光線不足的狀況

6. 防蚊、防雨用品

7. 水：至少準備2000CC

8. 行動糧：建議攜帶不易腐敗、好食用的食品，補充體力

9. 行前先確認天氣：交通部中央氣象局：https://ubin.io/Guj8La

10. 簡單的體力訓練：此路線屬中級健行，建議大家可在平日養成每日至少30分鐘的運動習慣 ，讓身體保持在習慣運動的狀態）

11. 充足的睡眠

※免申請入山證

登山路線

登山口

塔曼山的登山口位於桃園復興鄉巴陵聚落，入口處有一座很大的水塔，附近空地可以免費停車，但能停的數量不多，若想停在登山口、少走幾步的話，真的要早點起來搶位置；提醒大家的是，這邊也沒有大眾運輸可以抵達，建議如果多人行動的話，可以直接跟團、揪團，除了有專業嚮導外還不用擔心交通問題，不只幫大家省時間，還可以省了下山後還要開車回家的精力。

步道狀況

從大水塔進入後就開始陡上，約上爬450公尺，若和橘編一樣大腿肌比較沒力的人，爬起來可能會有點吃力，建議大家平常要鍛鍊，或是記得帶上兩支登山杖輔助。

沿途路線大多為原始的樹根路，多段都有設置拉繩，但錯綜複雜的樹根盤地、路不算好走，要特別留意腳步，若前幾天有下雨，樹根可能會滑、且泥土易濕軟，建議穿著抓地力好且防水的登山鞋才能事半功倍。

因為路況原始加上幅度較大，陡上沒多久後，就會遇到需要拉繩輔助的路段，長約100公尺，稍微在比較原始的健行路線其實都能看見拉繩，所以在陡上路段較多的塔曼山幾乎都能依靠拉繩更輕鬆的向上攀升。

隨著攀升的高度越能感受何為「魔幻森林」，除了地上錯綜複雜的樹根，腳邊還有樹幹橫躺、直接擋住道路，需要手腳並用、彎下腰爬過去，一抬頭還有許多中級山才能看到的高大神木，這一切都是自然形成的美景。

沿途地標／布條

過了陡上路段後，坡度雖然平緩很多，但由於塔曼山特有的環境較複雜，沒有很明顯的方向，一不小心就會在森林裡迷失，雖然每隔1百公尺都會設立地標，但年久失修、有的會脫落，要找路的難度就變高了…不過充滿愛的山友們在沿途都綁上了布條(又叫路條，迷路的話也可以找找布條，建議不熟悉山林的朋友們還是直接找專業嚮導同行比較安全唷！

最佳拍攝位置

進入森林區確認方位、沒有迷失之後，就是一連串的拍美照行程啦！這個區域就是塔曼山最迷人的地方，也是擁有「魔幻森林」這個稱呼的靈感來源，從穿過樹蔭照進森林裡的太陽、取代涼亭椅子的枯樹幹、一陣一陣撲面而來、吸也吸不完的芬多精，都有神奇的魔力，這一切都是如此自然又夢幻的同時存在一座山裡，被稱作「魔幻森林」真的一點也不過。

橘貓貼心叮嚀

這次介紹的塔曼山雖然屬於中級健行，難度不是太高，但滿地的樹根增加了前行的難度，建議出發前要有一段訓練期，並穿著抓地力較好的登山鞋，非常推薦給想來驗收腳力的你唷！