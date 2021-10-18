陽明山「魚路古道」輕鬆走！步道優美　還能收穫沁涼小瀑布

看到愛玩咖永瑞兄要帶走魚路古道下八煙, 是心儀已久的口袋名單, 可是淑芬跟Sandy 隨著疫情升溫而有所顧慮...雖然也怕但太誘惑了, 考慮再三後還是想去, 研究了永瑞兄提供的網誌資料, 竟然全程22.4公里, 8小時40分, 吼, 漏漏長, 肉雞哪有可能, 趕緊line永瑞兄是有影無? 這才澄清說從擎天崗下坡走到八煙, 單趟下坡約4-5公里就到八煙了, 是相當簡單的路程, 基本上和一般的魚路古道類似, 只是部份路段步道崩塌, 因此封閉多年, 直到2021年才修復完成重新開放, 經解釋這才放心參加8:00劍潭捷運站1號出口轉搭小15公車, 隊伍排好長, 輪到坐車時肯定是來不及8:45集合時間了, 趕緊擠上站位, 一路衝撞搖晃終於抵達擎天崗, 還沒爬到山就已經累歪歪了

同時, 小白的朱會長也帶著幾位嚮導出來踏查, 大家都認識, 先幫他們來張合照

雖然認識永瑞兄還有蘇珊已多年了, 還是首次參加愛玩咖的活動, 領隊永瑞兄行前說明

報名參加的成員總計22人, 其中有幾個認識, 幾個似曾相識, 大部分沒看過...

拍了團照後出發

好久沒來擎天崗了, 景色依舊壯觀秀麗, 一望無際的綠地與藍天, 雖然日曬但不覺得熱, 感覺心曠神怡

認識的人不多, 專注於風景拍攝

經過嶺頭喦, google: 擎天崗舊名「嶺頭喦（岩石的古字, 音同岩）」, 位居魚路古道的中點

繼續往八煙

入口設了柵欄一旁還有黃色警告標誌, 八煙步道坍方封閉, 改由上磺溪停車場出入, 诶, 不是今年已開放了嗎? 怎麼還放著?

進入圍欄, 迎接的是寬敞平緩的步道

哇, 整片翠綠的山坡地, 還有層層山巒, 好美, 大家已開始驚呼連連了

朱會長一行人在圍欄的另一邊方向

竹子山森林界線

诶, 小潘也有來耶, 見她身旁有同伴一起, 那就不打擾了

永瑞兄沿途介紹導覽

二層坪眺望大油坑右方的嶺腳庄聚落, 山谷間冒著白煙耶

遇岔路, 繼續直走往八煙

雖說古道平緩不難走, 但還是要小心大大小小的岩石擋路

這裡的泉水, 說是金包里沿線地勢最高的水源

先民的飲水智慧, 長輩在喝水前先將水弄混濁, 等待水澄清時, 先調勻呼吸緩和體溫...這樣喝說比較健康? 意思是說不要喝冰水?

俯瞰嶺腳莊聚落, 在層層山巒中濃濃的白煙裊裊升起, 是炊煙是溫泉? 都不是, 好像是特殊的硫磺地熱地景

來到土地公小廟, (照片取自Jerry拍攝)

阿豐的家, 石砌的房舍, 引發思古幽情

雖已殘破不堪, 但古意盎然, 足以見證當時的情景

山豬豐厝地

經過石頭梯田

旁邊有一片濕地

接著來到打石場

打石場

google: 魚路古道是一條位於台灣陽明山國家公園中的歷史步道, 全程約有30公里, 從金山的磺港魚村（現磺港漁港附近）至台北市士林, 在清光緒29年時, 金山區﹙舊稱為金包里﹚的漁民多由這條山路, 將漁獲送到台北市裡, 鄉傳古話有｢草山風, 竹子湖雨, 金包里大路｣, 其中金包里大路就是指魚路古道北邊的路段, 永瑞兄款款道來 憨丙厝地涼亭

接著來到許顏橋, 之後來的山友說在這裡被蜜蜂螫到好痛, 大家要小心防蜂

從橋上往下看, 诶, 怎麼有些人在溪邊?

跟著下去瞧瞧

許顏橋另一角度

不知道這裡下去是接到哪裡呢?

源源不絕的潺潺溪水從上流下來, 形成小瀑布 (照片取自Jerry拍攝)

特別的涼快, 天然的冷氣, 待著好舒服不想走了

感謝領隊永瑞兄, 帶走這麼優美的步道, 好走又清涼, 很高興最後決定來參加

走到這裡, 景色似曾相識

沒錯, 上次跟週二來爬冷水大山時CT特別加碼賞的美景

經過冷水大山登山口, 覺得只走古道太輕鬆不過癮, 還有體力喜歡攀高挑戰的人, 或許可以考慮加碼上去, 很過癮的

意外的在路旁撿到一顆三重橋山

下到水圳旁休息, 上次走冷水大山就是從這裡上來的, 印象還深刻

接著沿著水圳右邊方向走

大家是在看甚麼啊?

好像是以前的坍方封地, 現在還圍著不給進出

這應該是坍方改建的, 感覺很牢靠

石階處各自找地方用中餐, 餐後續行

穿過竹林

遇到桂伯搶著跟他合拍, 桂伯也算是名人了, 大家幾乎都認識

旁邊是綠峰渡假山莊

走到對面, 往八煙

因為產權爭議, 已不開放, 也不讓我們借道往八煙野溪溫泉

只剩小貓兩三隻

走出社區熱到了

看到公車站牌就想家, 回程不跟了

告別永瑞兄一行人, 跟小潘還有她同伴, 綠峰山莊等搭1717到金山

下客運抵達金山, 逛逛老街, 還讓小潘請吃愛玉冰, 解渴後要去買香香酥酥好吃的勝光麻花捲, 沒想到卻歇業了....吼, 好難過, 嗚嗚, 姊買的是兒時回憶

小潘倒是沿途買個不停...最後再從金山坐790到基隆, 然後再搭1551回新店, 吼, 坐到屁股歪腰....