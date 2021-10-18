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陽明山「魚路古道」輕鬆走！步道優美　還能收穫沁涼小瀑布

健行筆記 / 健行筆記Mary Lee

看到愛玩咖永瑞兄要帶走魚路古道下八煙, 是心儀已久的口袋名單, 可是淑芬跟Sandy 隨著疫情升溫而有所顧慮...雖然也怕但太誘惑了, 考慮再三後還是想去, 研究了永瑞兄提供的網誌資料, 竟然全程22.4公里, 8小時40分, 吼, 漏漏長, 肉雞哪有可能, 趕緊line永瑞兄是有影無? 這才澄清說從擎天崗下坡走到八煙, 單趟下坡約4-5公里就到八煙了, 是相當簡單的路程, 基本上和一般的魚路古道類似, 只是部份路段步道崩塌, 因此封閉多年, 直到2021年才修復完成重新開放, 經解釋這才放心參加8:00劍潭捷運站1號出口轉搭小15公車, 隊伍排好長, 輪到坐車時肯定是來不及8:45集合時間了, 趕緊擠上站位, 一路衝撞搖晃終於抵達擎天崗, 還沒爬到山就已經累歪歪了

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同時, 小白的朱會長也帶著幾位嚮導出來踏查, 大家都認識, 先幫他們來張合照

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雖然認識永瑞兄還有蘇珊已多年了, 還是首次參加愛玩咖的活動, 領隊永瑞兄行前說明P9080060.jpg

報名參加的成員總計22人, 其中有幾個認識, 幾個似曾相識, 大部分沒看過...

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拍了團照後出發

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好久沒來擎天崗了, 景色依舊壯觀秀麗, 一望無際的綠地與藍天, 雖然日曬但不覺得熱, 感覺心曠神怡

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認識的人不多, 專注於風景拍攝

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經過嶺頭喦, google: 擎天崗舊名「嶺頭喦（岩石的古字, 音同岩）」, 位居魚路古道的中點

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繼續往八煙

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入口設了柵欄一旁還有黃色警告標誌, 八煙步道坍方封閉, 改由上磺溪停車場出入, 诶, 不是今年已開放了嗎? 怎麼還放著?

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進入圍欄, 迎接的是寬敞平緩的步道

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哇, 整片翠綠的山坡地, 還有層層山巒,  好美, 大家已開始驚呼連連了

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朱會長一行人在圍欄的另一邊方向

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竹子山森林界線

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诶, 小潘也有來耶, 見她身旁有同伴一起, 那就不打擾了

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永瑞兄沿途介紹導覽

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二層坪眺望大油坑右方的嶺腳庄聚落, 山谷間冒著白煙耶

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遇岔路, 繼續直走往八煙

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雖說古道平緩不難走, 但還是要小心大大小小的岩石擋路

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這裡的泉水, 說是金包里沿線地勢最高的水源

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先民的飲水智慧, 長輩在喝水前先將水弄混濁, 等待水澄清時, 先調勻呼吸緩和體溫...這樣喝說比較健康? 意思是說不要喝冰水?

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俯瞰嶺腳莊聚落, 在層層山巒中濃濃的白煙裊裊升起, 是炊煙是溫泉? 都不是, 好像是特殊的硫磺地熱地景

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來到土地公小廟, (照片取自Jerry拍攝)

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阿豐的家, 石砌的房舍, 引發思古幽情

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雖已殘破不堪, 但古意盎然, 足以見證當時的情景

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山豬豐厝地

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經過石頭梯田

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旁邊有一片濕地

P9080199.jpg接著來到打石場

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google: 魚路古道是一條位於台灣陽明山國家公園中的歷史步道, 全程約有30公里, 從金山的磺港魚村（現磺港漁港附近）至台北市士林, 在清光緒29年時, 金山區﹙舊稱為金包里﹚的漁民多由這條山路, 將漁獲送到台北市裡,  鄉傳古話有｢草山風, 竹子湖雨, 金包里大路｣, 其中金包里大路就是指魚路古道北邊的路段, 永瑞兄款款道來P9080239.jpg憨丙厝地涼亭P9080249.jpg

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接著來到許顏橋, 之後來的山友說在這裡被蜜蜂螫到好痛, 大家要小心防蜂

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從橋上往下看, 诶, 怎麼有些人在溪邊?

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跟著下去瞧瞧

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許顏橋另一角度

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不知道這裡下去是接到哪裡呢? 

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源源不絕的潺潺溪水從上流下來, 形成小瀑布 (照片取自Jerry拍攝)

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特別的涼快, 天然的冷氣, 待著好舒服不想走了

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感謝領隊永瑞兄, 帶走這麼優美的步道, 好走又清涼, 很高興最後決定來參加

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走到這裡, 景色似曾相識

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沒錯, 上次跟週二來爬冷水大山時CT特別加碼賞的美景

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經過冷水大山登山口, 覺得只走古道太輕鬆不過癮, 還有體力喜歡攀高挑戰的人, 或許可以考慮加碼上去, 很過癮的

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意外的在路旁撿到一顆三重橋山

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下到水圳旁休息, 上次走冷水大山就是從這裡上來的, 印象還深刻

P9080386.jpg接著沿著水圳右邊方向走

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大家是在看甚麼啊?

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好像是以前的坍方封地, 現在還圍著不給進出

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這應該是坍方改建的, 感覺很牢靠

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P9080422.jpg石階處各自找地方用中餐, 餐後續行

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穿過竹林

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遇到桂伯搶著跟他合拍, 桂伯也算是名人了, 大家幾乎都認識

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旁邊是綠峰渡假山莊

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走到對面, 往八煙P9080464.jpg

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因為產權爭議, 已不開放, 也不讓我們借道往八煙野溪溫泉

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只剩小貓兩三隻

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走出社區熱到了

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看到公車站牌就想家, 回程不跟了P9080485.jpg

告別永瑞兄一行人, 跟小潘還有她同伴, 綠峰山莊等搭1717到金山P9080486.jpg

下客運抵達金山, 逛逛老街, 還讓小潘請吃愛玉冰, 解渴後要去買香香酥酥好吃的勝光麻花捲, 沒想到卻歇業了....吼, 好難過, 嗚嗚, 姊買的是兒時回憶

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小潘倒是沿途買個不停...最後再從金山坐790到基隆, 然後再搭1551回新店, 吼, 坐到屁股歪腰....P9080495.jpg

古道 步道 金山

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