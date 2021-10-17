老少皆宜！桃園小亮點「百吉林蔭步道」　唯美林徑平緩好走

桃園市大溪區 交通方式-開車國道一號平鎮系統→66號快速道路往大溪→112甲縣道→台3線→台4線→台3線→大溪→台7線往復興→慈湖→百吉隧道北口→百吉隧道→百吉隧道南口提前一周中元掃墓完，接著計畫去大溪附近走走，找到了「百吉林蔭步道」這條路線小時候到大，附近的慈湖已去過不少遍，卻從來沒有聽說過這條步道，看了簡介，平易近人、全家大小都適合走，帶上愜意的心情前往

▲百吉林蔭步道南口（舊百吉隧道南口）原本路線上，安排從百吉隧道北口進入，卻不經意地駛過了百吉隧道到了南口。假日洞口附近的車位都停滿，找了一個鄉間的叢林裡停好後，步行到這「舊百吉隧道南口」。

▲和舊隧道的標誌合照

牌子早已斑駁

進入南口之際，會有一組裝置示意，從前連結大溪和角板山的「台車」由人力推行，載運人跟貨物，這樣的景象之前在觀看公視時代劇「苦力」時有看過裝置做得很逼真，遠看其實有點會被穿旗袍的女人嚇到

保留的舊百吉隧道短短的，目前已經被來時開車經過的「新百吉隧道」所取代而這時我們都尚未真正踏上「百吉林蔭步道」的路段～

▲出了短短的舊百吉隧道，來到了北口

▲接續過了這短短的木棧樓梯，好像是為了不讓行人走在比較危險的馬路上，所以有建設了這座稍微翻越的樓梯，繼續銜接百吉林蔭步道

漸漸接上了柏油道路，步道入口前都有空位可以停車，下次就知道北口的這一段也可以停了！

走在柏油道路上，目前為止都還沒有到百吉林蔭步道的入口實際的百吉林蔭步道也是柏油路鋪成，車子無法進入

漸漸地有攤和小貨車的身影出現，來到了百吉林蔭步道的入口

步道呈現M字型，屬於環狀路線、雙向進出

「早在百吉隧道修築之前，大溪通往角板山、巴陵等復興山區大多是經由百吉步道(舊名石龜坑古道)，從清代到日據時期一直以來都是交通重要幹道。民國33年隨著百吉隧道輕便鐵路通車，百吉林蔭步道不再扮演交通樞紐的角色。民國38年起，慈湖列管為軍事管制區，從此讓這百吉步道蒙上了一層神秘面紗，這一隱身長達半世紀之久，也因此讓區域自然生態免於開發而被破壞。」—桃園觀光導覽網

而到了中繼休息站，看著指示牌標示步道上也能連接其他步道，像是白石山步道和溪州山古道

▲整齊規劃的休息座位隨著四季變化，在百吉林蔭步道上能預見不一樣的自然物種，春天到秋天有著如閃閃星光的螢火蟲，伴隨在夜幕中悠遊步道；冬天則有物種豐富的鳥類。

▲步道上的洗手間

「沿路藏著多樣的植物，最具知名的油桐花，每年花季五月雪灑落蜿蜒林徑，增添浪漫情懷。此外，還可見到杜鵑、山棕、腎蕨、筆筒樹、大葉桉等樹種，黑鳳蝶、蛇目蝶、竹紅弄蝶、端紫斑蝶穿梭其中。」—

桃園觀光導覽網

約一個半小時後，抵達了終點（也是百吉隧道北口處）

▲走出步道後經過的農場。全程2.8公里的步道沒有明顯的陡峭坡度，很適合不分年紀大小前往。 步道整體的氛圍寬闊讓人放鬆，並且不費時，很適合安插在其他一日遊行程中！

GPX紀錄：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=532898路線資訊：里程 2.8 公里花費時間 1小時 20 分鐘總爬升高度 138 公尺路段時間點：13:15 舊百吉隧道南口13:45 百吉林蔭步道入口14:25 百吉林蔭步道出口