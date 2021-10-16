雪山一日單攻！圈谷榮登全程最美風景　哭坡原來不陡

重回山林，卻不想在山上過夜，或想過夜卻抽不到床位、營地，那就單攻吧。去過玉山，或「抽不到」玉山，那就來第二高峰－雪山吧！

單攻難度：雪山＞玉山

* 雪山主峰雪山單攻，顧名思義，就是當日從雪山登山口出發，行經雪山東峰，登頂雪山主峰，再折返回雪山登山口，一次囊括兩座百岳。開車導航「雪山登山口」這5個字，此處有P2和P3兩個停車場，接著走樓梯往上，抵達「雪山登山口服務站」。對於一般人來說，單攻勢必要摸早黑，務必配戴頭燈，並在此處將入園證投入信箱，第二份下山再投，若管理員還沒下班，直接口頭跟對方說即可。那就開始吧～

進度1：雪山登山口→七卡山莊 2K→哭坡 4K

補充：截至目前(９/５)，七卡山莊仍尚未開放，靜待政府公告~哭坡前方有座觀景台，可在此處休息5~10分鐘；若已經天亮，可以將頭燈收起，擦擦防曬，稍微用點早餐，準備翻過哭坡，往雪山東峰前進。

* 尚未開放住宿的七卡山莊，但有山友在門外紮營

* 哭坡觀景台，提供座椅讓山友稍作休息

* 哭坡其實不會爬到哭，很快就走完

進度2：哭坡 →雪山東峰 5K

哭坡其實不會爬到哭，較陡的部分僅約300ｍ，大家不要自己嚇自己，尤其爬到這邊差不多也天亮了，視野變好，身體也熱開了，稍微加把勁，很快就到本趟行程的第一座百岳：

* 雪山東峰雪山東峰，海拔3201m，擁有三等三角點，視野超好，眼前就是武陵四秀：品田、池有、桃山、喀拉業，不太會認山頭的沒關係，此處有設立對照圖，讓你一秒變達人，拍完照回去換你教人。此處建議休個10分鐘即可，不要拍照玩上癮，耽誤了後面行程唷。

* 武陵四秀

* 武陵四秀，雪管處有製作解說牌

進度3：雪山東峰→三六九山莊 7.1K

剛剛從哪上東峰，就從另一條路（總共只有兩條）下去，一下去就會看到一個超級顯眼的停機坪。回程抵達停機坪時，會有兩條條往前，一條是上爬到雪山東峰再往下，第二條是腰繞，兩條都是對的路，100公尺後就會接到一起，也都沒省到多少力，憑當下心情決定即可~雪山東峰往三六九山莊的路程，去程或回程都相當好走，抱著輕鬆愉快的心情，很快就到了。

* 三六九山莊三六九山莊有廁所，也有水源，由於此前的２公里相當好走，耗費的體力不多，此處建議休息5分鐘即可。補充：截至目前(９/５)，三六九山莊仍尚未開放，靜待政府公告~

進度4：三六九山莊→雪山圈谷 9.7K

此段進度可分兩部分：1.水源路2.黑森林

* 水源路回望三六九山莊

* 離開三六九山屋的第一個叉路，往雪山主峰前進，右邊是往雪山北峰水源路約0.9k，全是S型的碎石坡，晴天時太陽曝曬，雨天時濕滑難走，這一段無論是去程或回程，對腳力都是不小的負擔，當心腳踝。中間會遇到一個叉路選往「雪山主峰」的路前進，另一條是往雪山北峰，希望能趕快去朝聖~

* 黑森林入口水源路走完，便進入約1.7K的黑森林，此處稍微需要手腳並用，爬上爬下，建議戴上手套，但難度不高，有幾個水源處要注意濕滑即可。黑森林常被形容「容易迷路」，其實，除了每100m一次的路標，雪管處還在黑森林Ｘ沿途樹幹上，貼上醒目的標誌，指引山友前行。

補充：黑森林偶有「一次出現兩條路」的窘境，但只要往前看遠一點點，便會發現兩條路是接在一起的，千萬不要緊張！

* 黑森林

* 黑森林的碎石坡

* 黑森林的特別標誌

* 走出黑森林的第一個路標

進度5：雪山圈谷→雪山主峰 10.9K

出了黑森林，再走100m便抵達雪山圈谷超級美，堪稱此行程最美的美景，美照絕對不能錯過！此處同樣建議停留10分鐘，拍照＋休息，由於最後的1K相當折磨人，可將額外的行李放置此處（類似玉山的鐵柵欄區），極輕裝登頂。

* 雪山圈谷

* 最後1K的碎石坡

* 綿延不絕的碎石上坡最後1K的碎石坡相當折人，一來海拔高，二來體力已消耗大半，三來綿延不絕的碎石坡，路滑不好走，石頭還常常鬆動，走起來要特別小心，平均每100m就要停下來喘口氣。不過只要撐過去，就是朝思暮想的雪山主峰了！畢竟還是那句老話：「登頂前的最後一哩路，總是靠意志力在爬的！」

* 雪山主峰

* 聖筊!!!此處可以大休個半小時，拍照玩耍、吃東西、喝水，通通盡量來，接下來就是原路折返囉。第二次的雪山單攻，依舊感動滿滿，雖然登頂時起大霧遇白牆，但全程無雨，已經夠謝天謝地了。此次速度較上次快了4小時，所以終於在白天看到知名的雪山登山口大水池，拍拍照，和管理員知會一下全員下山了，便開車前往武陵山莊，盥洗用餐休息。

* 雪山登山口大水池

* 雪山登山口服務站雪山登山口位於武陵農場，農場內有多家飯店，住宿不成問題，且不同於玉山，雪山單攻沒有人數限制，難度中上又風景超美，真的會讓人想一來再來！