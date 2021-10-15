新北親民路線「三貂嶺瀑布群步道」　一探鬼斧神工的景觀瀑布

影片為枇杷洞瀑布

2021/09/05 週日

【新北-臺灣百大必訪步道】流水淙淙的三貂嶺瀑布群步道

行程：松山火車站→搭乘 7：41 臺鐵4148號區間車至三貂嶺火車站→廢棄的碩仁國小→三貂嶺瀑布群(合谷、摩天、枇杷洞瀑布)→新寮亭(新寮溪壺穴)→歇業的桃花源渡假村→紅色鋼骨橋→大華火車站→瑞芳火車站→松山火車站→松山慈祐宮→賦歸.

今天是九月的第一個週日, 登山會臺日隊的三貂嶺瀑布群步道行程, 由日本副隊長渡邊先生領隊, 並有許多位日本友人攜家帶眷共襄盛舉.早上9時於臺鐵三貂嶺火車站集合後, 魚貫沿著鐵道和基隆河前進, 穿越隧道後, 在廢棄的碩仁國小旁邊空地上, 副隊長說明行程路線及介紹日本山友, 再愉快地拍攝團體照.從碩仁國小起登, 經過石階、碎石路、木棧道, 來到三貂嶺瀑布群中水量最大、分為兩層、也最為壯觀的合谷瀑布. 接著走過兩座每次通行僅限2人的吊橋, 以及原始土石路和綠蔭後抵達第二層的摩天瀑布, 其腹地寬闊、水質清澈、 水聲淙琤, 不少人在此歇腳欣賞自然美景.

續往上攀爬天然石階、鐵梯、巨岩後, 即是景觀最為特殊、內凹山壁非常壯觀的枇杷洞瀑布, 鬼斧神工, 氣象萬千, 引人入勝. 再向上攀登巨石和幾近垂直的木梯後到達叉路口. 右方是往猴硐火車站, 左方是往大華火車站.我們取左, 經過枝繁葉茂的樹林、竹林和田園, 終於看見有房舍聚落的平溪區新寮里. 在新寮亭前方有兩棵結實纍纍的柚子樹, 旁邊遍植花草, 另一側新寮溪則是佈滿滴水穿石的壺穴地形, 嘆為觀止. 我們在此休息吃行動糧、更換汗濕的衣服後繼續上路.經詢問當地居民得悉, 須於牌樓處左轉, 途經歇業的桃花源渡假村、蒼翠的森林、紅色的鋼骨橋、狹窄的鐵道後, 即可抵達大華火車站. 大華車站雖是無人駐點的自助式火車站, 小巧玲瓏的站台內佈置有彩球、祈福鈴、紀念章和留言簿, 溫馨動人.此行程兼具登山、賞瀑、觀壺穴、古道尋幽與鐵道懷舊, 潺潺水聲伴隨著翠綠林蔭, 是條清爽舒適、景觀豐富的親民路線, 值得一遊再遊.?️????????* 更多相片另存於相簿 *#健行筆記app