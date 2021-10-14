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俯瞰雲海之灣！征服「合歡尖山 + 合歡東峰」　峭壁旁的雲海美翻

健行筆記 / 健行筆記酵母菌

疫情減緩，許多活動也陸陸續續恢復了。然而因為一些原因還是沒能回到山上......只能繼續整理過往的紀錄回味一下。這次的行程還是衝著林務局去年「山林美境尋寶石」任務而來的。在此之前，台14甲線上最遠我只到過清境農場。所以這回就來親自看看這個傳說中連假或下雪必塞的地方，順便一口氣撿兩顆徽章回家。爬了文，覺得合歡尖山難度應該不高，東峰看起來更是除了爬樓梯之外沒有任何難度，於是這個行程就這麼敲定了。由於路況不熟也怕難停車，便盤算著包了9人座車，邀了幾個朋友，還帶上了同樣心癢想挑戰的老爸老媽。12月28日那天早上天氣大好。抵達時藍天襯著幾朵浮雲，遠方的中央尖山清晰可見，只可惜南湖大山的頭竟然被雲擋住了。屏風山與合歡山群峰之間的山谷已開始堆積起壯麗的雲海，讓剛下車的大夥驚呼連連。

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趁著天氣好、路況乾燥，我們決定先爬需要手腳並用的合歡尖山。

【合歡尖山】

  • 路程：單程0.4公里/高度落差59公尺
  • 路況：陡峭片岩地形+少數階梯
  • 廁所：步道兩側出入口都有
  • 停車：步道兩側出入口都有，但北側停車場只能停大約10台左右
  • 其他：建議準備耐磨手套
別看合歡尖山步道路程只有短短0.4公里，高度落差59公尺，數字聽起來可愛又親切，這裡可是海拔3000公尺之處，對於一早從平地直接衝上來、身體還沒適應的我們來說，是個光抬腳都會喘的地方。一開始幾個人看山頭就在眼前，便興沖沖地快步上爬，沒多久就開始走走停停的休息起來。

613fb5020a5357d726e07ef7de751fef.jpgd9b9434217d3af164bf57c6683978459.jpg合歡尖山步道的路況是各種片岩地形的原始山徑，只有少部分架了木框階梯，但落差也不小，使得整條步道爬起來會稍微麻煩些，但也非常有趣。走這條記得準備麻布手套耐磨的手套，攀爬時會方便許多，且比較不會被尖銳的岩石弄傷。

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稀薄的空氣對初到高山環境的老媽來說是全新的挑戰，只能鼓勵他們慢慢走，靠著拍照時間休息調整呼吸。

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明明近在咫尺的山頭，卻在一路喘個不停的陡上攀爬之下有種「怎麼一直爬不到」的遙遠感。這個時候就需要停下來欣賞一下周遭風景了。

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回頭看，綠意盎然的合歡東峰跟銳石嶙峋的合歡尖山相比，顯得柔和許多。

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步道東側則是看起來毛茸茸的小奇萊和奇萊尖山，以及在它們後方霸氣無比的奇萊主、北外加卡羅樓山連峰。對我來說，這些都是過去在別人登山紀錄中看了無數次的名字。今天終於親自跟你們見面了，心中的感動真的難以描述。好吧，感動完了還是需要繼續趕路。

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終於來到最後需要拉繩攀爬的部分，過了就可以準備上山頂了。這裡的難度其實不高，踏點也不難找，在拉繩的輔助下小心往上爬即可。

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排隊過拉繩路段的期間，看到一旁的雲海如浪花拍上岩石般，在小奇萊的峭壁上散開，景緻美不勝收。

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抵達山頂，恭喜老媽成功取得第一顆3000公尺的山頭，雖然不是百岳XD只是山頂腹地不大，人也挺多的，加上我們還有東峰要爬，於是快速幫大夥拍完各自的登頂照後便下山了。合歡尖山北側相較於南側簡單很多，只是單純的樓梯而已，三兩下便回到路邊。

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合歡尖山徽章get！下山後可以選擇走公路回到出發點。而我們為了節省時間，便事先請司機在北側出口接送，直接載我們回到遊客中心停車場。接著我們在松雪樓外簡單吃完午餐，稍作休息便準備攀登東峰。

-------------------------------【合歡東峰】

  • 路程：單程1.1公里/高度落差321公尺
  • 路況：木階梯為主
  • 廁所：入口附近的松雪樓或遊客中心
  • 停車：附近有遊客中心停車場
撇開合歡東峰步道整修得較為好走這點，它的高海拔以及一路不停歇的上坡其實挺吃耐力的。由於老媽爬完合歡尖山已經有些疲倦，於是我們拆成兩組，我和朋友們先出發，老爸則陪著老媽慢慢走，能走多少算多少，累了隨時下撤休息。

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有別於早上的藍天，午後的雲量開始增多。

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遠方可見合歡北峰的反射板。當時心裡還想著不知道什麼時候可以去，沒想到幾個月後就實現了。午後的陽光穿透雲隙映在箭竹草原上，將草坡染上明暗漸變的光影。

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無止盡的上坡，大家開始一路脫外套。

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途中偶遇了可愛的一家4口，媽媽背包上的不是登山杖，而是孩子的泡泡機(笑想當初我爸媽也是用盡了各種方法(基本上都是吃的)才把我騙上山頂又騙下來。

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正想著，就看到老爸老媽的身影出現在遠處的路上。不過上面這張照片是75mm端拍的，改成28mm就知道到底有多遠了。

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小奇萊峭壁襯著雲海，看起來無比險峻。一旁，廢棄纜車站也出現了，標誌著路程已經完成一半。有關廢棄纜車站的歷史網路上也都查得到，這裡就不贅述了。

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隨著午後雲層的下降以及我們攀爬高度的上升，雲霧變得觸手可及，一會掃過我們身旁遮蔽一切，一會又突然散得無影無蹤。速度之快，大概就是每走一小段，回頭都會看到不同的景色。

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路線就這麼在箭竹草坡上蜿蜒前進著。冬季泛黃的箭竹增添了畫面的暖度與顏色變化。只是箭竹這種植物還是遠觀就好，一點也不想褻玩焉。終於，山頂近在眼前。

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我的第二座百岳......跟第一座距離了12年(苦笑此時的山頂已是白牆一片，沒有任何展望，於是拍完照就開始返程。

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隨著高度下降，我們逐漸離開雲層覆蓋的範圍。山谷的雲海之灣再度出現。

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還好路上偶爾有椅子可以稍作休息，否則一路陡下腳也挺軟的。

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比起上山時眼前只有綿延不絕的高山草原，下山的方向讓我們可以一路看著山谷及雲海前進。眼前的雲海實在美到令人屏息。彷彿真的是一片白色的海灣，輕柔的白浪翻湧著拍向兩側如島嶼般的山脈，再如浪花般逸散於空中。

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帶著滿足的心情，我們回到了松雪樓領了徽章，結束這趟充實的行程。倒是老爸老媽雖然沒有走完東峰全程，但他們說一路上看的風景已經值回票價了:)

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-------------------------------【只是抒發心情的後記】在聽了合歡山、松雪樓這些的名字這麼多年後，這次終於一親芳澤了。然而，相機鏡頭再怎麼廣，視野仍是受限的。唯有親臨現場、感受群山包圍的震撼，才能真正見識到台灣的高山之美。雲霧帶以下，是人們生活、塵囂聚集之處。穿越雲霧帶，就能來到高山的國度、雲海匯集之處。這裡，天空湛藍、陽光燦爛。你何時能回來呢?「我等你飛奔而來，踏過河流山脈，穿過喧囂人海；你抖落一身塵埃，帶著微笑和釋懷、期待和未來；多少年的思念洶湧成海，讓我擁你入懷。那些無奈和傷懷，將化作身後的雲海。」                    ——《等你飛奔而來》不過，我大概不會等你飛奔而來。因為要是到了重逢的那天，在遠遠看到你身影的時候，我就會朝你飛奔而去了。

步道 登山 合歡山

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