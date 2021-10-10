「石牛山小百岳」一點也不簡單！ 體會塞翁失馬焉知非福的登頂滋味

中國人說:塞翁失馬 焉知非福,西方人說:上帝關上一扇門 必定為你開另一扇窗。這是這次登山行程李老師最大的收穫!!明知北插天山不是省油的燈,但為了彌補暑假行程被疫情整個打亂的遺憾,李老師決定讓自己吃點苦頭,好好的再次品嘗苦盡甘來的登頂滋味,便將暑假唯一的長途行程鎖定北插天山。李老師一向是個認真謹慎的登山愛好者,面對難如登天的北插天山,李老師可是做足了功課,提早一天住宿角板山以縮短開車的時間,甚至還拚了命的早睡早起 以免摸黑下山。但命運之神永遠是你無法捉摸揣測的,當一大早抵達小烏來的北插天山登山口時,卻只見深鎖的大門,告示牌上寫著疫情期間 不開放!!

精神抖擻的李老師成了一顆洩了氣的氣球,儘管不願相信眼前所見的一切,卻也只能帶著失落與無奈的心情黯然離開。不甘願啊~~怎麼能讓暑假唯一的長途行程泡湯呢!!於是李老師倉促的改變行程,匆匆忙忙的開車前往關西鎮的石牛山。導航設定關西鎮石福宮便能抵達石牛山登山口,從途中還得開完整條羅馬公路喔!!

在118縣道34.5K處依指標轉進石牛坑產業道路,產業道路有點窄 但路況還不錯。

石福宮是間小小的土地公廟,廟埕前有塊空地能夠停車。

還會有一位熱心的大哥細心的引導停車,附贈詳細解說石牛山的登山路線,不過會收費100元~~

聽完大哥強制的路線說明後就出發囉!!

一開始走在緩緩上升的斜坡小路上,平整的水泥路面 還有一旁涓涓清流,讓毫無準備的李老師誤以為石牛山會很輕鬆。

漫天蝴蝶飛舞,潮濕的地面上也停滿了整群吮水的青鳳蝶,只可惜人一靠近就飛走了,沒機會拍下滿地蝴蝶遍布的奇觀。

只有這隻停在樹梢上的青鳳蝶,可能是睡著了,竟然肯讓李老師用超近距離拍下美美的照片。

走到民宅處看到石牛山三個大字,就依照指示往上切進更窄的路徑。

途經一間段木香菇種植場。

繼續踩著水泥路面緩緩爬坡,雖然有點喘 但似乎還蠻輕鬆的。

突然間路徑變得原始,二旁的草叢似乎就快掩沒了登山的路徑,但李老師還是不以為意,仍然以為石牛山不過就是一般郊山的模式。

突然間路徑被清澈溪流攔腰切斷,只能腳踩圓石 小心翼翼渡過小溪,但李老師還是不以為意,仍然以為石牛山不過比一般郊山有趣一點。

渡過小溪後就沿著溪畔濕滑的小徑往上爬,愛玩水的李老師一直有想下去泡水的衝動。

但是接下來的地形馬上打醒李老師,一道更美 更寬的溪流再度攔腰切斷路徑,更深的水池 更多的水量 更滑的岩石,幾條錯綜複雜的拉繩虛弱的懸掛在河床上,毫無心理準備的李老師額頭沁出冷汗,看來要拿出真功夫來過河了!!

先緊緊拉住第一條拉繩 踩穩腳下的岩石,用力一蹬 站上第二層岩石。

右手放 左手趕緊抓住另一條拉繩,蓮步輕移緩緩的踩過清澈的溪流,只是真的很滑,一瞬間的身不由己 李老師就失控滑倒了~~

滑倒的李老師趕緊彈跳起來,深怕再慢個半拍就整個人被沖下底下的水窪,儘管心裡有些陰影,但李老師還是克服恐懼再次渡河成功。

經過這個驚天一滑,李老師正式對石牛山改觀,這座小百岳真的不簡單!!李老師決定用最認真的態度來面對石牛山的挑戰。

垂直陡升的土石斜坡只是最基本的配備,小心的在石塊與樹根間找出踏點用力爬上去。

又要跨過小溪 又要爬上斜坡,考驗一個比一個更難了。

印象中好像沒有一段平緩的路徑,整個人幾乎都是處在奮力爬坡的模式中。

還有這種二階段式的陡升坡,先爬上一層後 再轉個彎爬上更高一層。

還要克服懼高症一腳跨過二塊巨石的縫隙。

咬緊牙關爬到這個巨石堆後,竟然是不可思議的繼續攀上又濕又滑的巨石。

不僅要在巨石間輕盈的飛簷走壁,更可惡的是要鑽過前面那一點點的石洞,這叫大尺寸的山友要如何是好!!

深呼吸 縮小腹,李老師硬是從這個小石洞擠出來了。

不過還是沒辦法放鬆,前方依然是又硬又陡又濕又滑的攀爬考驗。

一路走來不是很累就是很驚險,沿著岩壁搭建的簡易棧道看起來很不牢靠,但也只能硬著頭皮一步步的走過去。

即使都走到這種地步了,李老師還是不相信小小的石牛山能有多硬,自以為後面的路況一定會變輕鬆。

但這小小的石牛山總能讓你跌破眼鏡,等在後面的依然是歪七扭八的攀爬地形。

一段接著一段 沒有間斷的陡升原始土坡,把不知輕重的李老師折磨得筋疲力盡。

李老師臣服了,臣服在石牛山崎嶇而多變的挑戰之下。

想不到海拔671公尺的石牛山竟如此的魔力,充滿了原始粗曠的爆發力,這挑戰難度堪稱李老師心中最強小百岳。

不浮誇 不矯情 不囉嗦 不兜圈子,就是不停的手腳並用攀爬而上,這樣的硬度一點都不輸百岳高山了。

小小個子卻無比嗆辣,石牛山絕對有資格被封為小百岳界的小辣椒。

跟著箭頭轉向45度角的陡坡,完全不給你一點喘息的空間。

隨著高度上升 路徑二旁變成矮短的蕨類,空間變得開闊明亮 但依舊是沒完沒了的陡坡。

總算可以瞭望步道外的綿延山巒,看樣子是走到稜線位置了,李老師精神一振 繼續邁出步伐往上爬。

路徑盡頭處是一片的陽光燦爛, 看來山頂已經近在咫尺了,那就一鼓作氣衝向山頂~~

果然沒錯,這個陽光遍灑的地方就是石牛山山顛了,又累又渴 渾身濕透的李老師,二話不說 馬上暢飲整罐清涼有勁的雪碧。

登~登~登~登~~李老師第69座小百岳-海拔671公尺的石牛山。

山頂上空間寬敞 有一顆三等三角點,因為毫無遮蔭 所以擁有無敵的視野展望,群山環繞下 氣勢遼闊 景色壯麗,讓吃盡苦頭登頂的人可以盡情的享受陽光和風景。

原本做好萬全準備要挑戰北插天山,想不到卻在因緣際會下變成登頂石牛山,原本以為石牛山只是座普普通通的小郊山,想不到竟帶給李老師無以倫比的登山體驗,在一失一得之間,李老師領悟了塞翁失馬 焉知非福的道理,儘管還是無緣踏上北插天山,但在李老師心中,石牛山真的一點都不輸北插天山啊!!

在山頂上盡興的拍完美照 吃完午餐後,就可以準備回程了,回程的路線有二個選擇,第一是沿著原路在經歷一次刻骨銘心的挑戰,第二是從另一邊的步道輕鬆的回到山下,李老師當然是選擇輕鬆的路線優雅的下山。

走了100公尺的平坦路徑後會遇見叉路,直走可以前往彩和山,要回到福和宮則是往下切。

接下來就要面對沒完沒了的陡下斜坡了。

原本以為走另一條路線可以優雅的下山,想不到仍然是各種形式的天然陡坡。

面對這些又陡又滑的斜坡,只能笨手笨腳 一身狼狽的慢慢往下移動。

還好大部分的路段都有設置拉繩,就能有驚無險 順利的通過一段段陡坡。

只是陡坡實在太多,面對沒有拉繩的陡坡就加倍的驚險了,此時 路徑旁的一草一木都是下坡的好助手。

每到滑溜的下坡就要用力拉扯一旁的樹木,李老師心中由衷的感謝這一路相助的植物們。

不僅要克服毫無間斷的陡下斜坡,也要跨過潺潺的溪流,不過相較於上山登頂時的路線卻是輕鬆很多。

完全跟上山時的狀況相反,愈往下 路徑就愈平緩好走。

一路走到一戶民宅處,代表石牛山路線所有的考驗關卡都結束了。

就像登頂時上山的路線,過了民宅之後就是水泥路面的產業道路,往下直走到石福宮,結束今天的石牛山行程!

因為錯過北插天山而心情落寞的李老師,意外的在石牛山獲得滿滿的挑戰與感動,興奮的心情卻又因為道路施工堵塞而煩躁起來。

還好李老師早已領悟塞翁失馬 焉知非福的道理,既然無法通過,那就車子熄火 搖下車窗 閉上眼睛小睡一下~~石牛山的登山路線具有挑戰性,不過距離不長 不用花太多時間,時間還早便順路前往關西鎮的牛欄河公園走走。牛欄河親水公園就在東安古橋下面,附近有一大片空地可當停車場,從東安古橋招牌旁的階梯往下走就是牛欄河了。

一走下階梯 李老師馬上就大為驚艷,萬萬想不到這橋上橋下竟是天壤之別,橋上是車輛川流不息的大馬路,橋下卻是古色古香的砌石橋墩。

牛欄河是關西鎮很重要的一條河川,經過整治後成為兼具觀光與生態保育的親水公園,東安古橋是橫跨牛欄河的百年石橋,綠波倒影 河面如鏡的牛欄河,搭配古樸典雅的石砌古橋,如詩如畫的景色難怪能成為一處網美熱點。

沿著河岸規畫了一道長幾公里的河濱步道。

漫步在河濱步道上,賞遠處青山 賞眼前綠水,賞百年古意 賞快哉涼風,盡情的享受喧囂俗世中難得的悠然愜意。

此時 李老師又想起了斗六的雲林溪整治工程,期待會有一條乾淨美麗的河川蜿蜒流過斗六市。後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣石虎保育協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。