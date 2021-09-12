「台版富士山」半日放鬆遊！ 充滿仙氣「加里山登山步道」初體驗

你一定知道富士山，但你知道在台灣竟然藏著一座山形神似富士山的小百岳嗎？就是位於苗栗鹿場部落裡的「加里山」，從登山步道攻頂後，高山上的美景一覽無遺，雲霧繚繞在層疊的群山之間，置身其中莫名還有幾分仙氣感，看完橘編的分享後，下個週末就來拜訪這座小百岳吧！

如何前往？

自行開車（台北出發）：走國道3號往寶山鄉。從98KM處下寶山交流道，接著走竹43鄉道接台3線，轉進124縣道和南庄風美道/苗21鄉道，前往南庄鄉的鹿場聯絡道路，再依指標抵達加里山登山口。

關於加里山登山步道

海拔高度：2220公尺 ｜ 全長3.2公里

難易度：●●●◐○ ｜ 來回約7-8小時

位於苗栗南庄鄉鹿場部落裡的加里山登山步道，是座擁有仙景但不容小覷的小百岳，難度屬於中級健行，途中會行經林道、爬坡、拉繩和需要涉水的路段，加上來回花費時間頗長，對於平常沒有爬山和運動習慣的人，可能會有點吃力。

登山路線及概略花費時間

加里山鹿場登山口→(0.6K, 15分鐘)→風美溪→(1.3K, 50分鐘)→避難山屋→(1.5K, 70分鐘)→九號救援椿陡升坡→(0.5K, 45分鐘)→加里山三角點→(1.7K, 40分鐘)

加里山天氣

中央氣象局有「加里山」的天氣預報，是每隔三小時的監測結果，並且能預測一週的天氣走向，包含體感溫度、降雨機率、相對濕度、風級和紫外線指數等等。因山區天米變化快速，建議大家上山前可以再確認一次即時天氣狀況唷！ >> 點我查看

路線介紹

這次的路線介紹只到「風美溪」，路程來回約兩個小時。因爲這天當我們抵達登山口時，已經中午了，考慮到午後山上雲層較厚可能會下雨，還有容易起霧，立刻決定先走到風美溪，如果想要攻頂加里山的話，建議當天早上八點前就要抵達登山口，這樣時間比較充裕。

因為考慮到這次的夥伴都是新手，所以選擇了較簡單的路線。但加里山登山步道沿途的美景和生態，讓這兩個小時的體驗相當豐富，大夥覺得非常值得，走在原始的森林步道，身邊圍繞著高聳的柳杉林，陽光不時穿過樹蔭灑落在我們身上，沒有直接照在身上的毒辣，而是輕柔地撫摸著我們，搭配樹林裡涼涼的空氣，非常舒服呢～

思緒沈浸在自然景色之餘，也別忘了注意腳下步伐喔！走在原始步道中雖然很有味道，但後半段就開始有比較陡峭的爬升，如果是登山新手，或對是山的狀況不熟悉還是比較危險，建議大家可以上網找專業嚮導一起同行比較安全！

從登山口出發大約一個小時，就能抵達風美溪，可以在這裡找顆平坦舒適的石頭坐著野餐（橘編提醒：請一起愛護山林！將自己製造的垃圾全部帶下山，如果行有餘力，路上有看到垃圾也請順手帶下山，以免被動物誤食），我們去的這天出了大太陽，水溫大約3度，正好是適合夏天泡水消暑的溫度，不想泡水弄得溼答答的話，也可以帶條薄的毛巾或領巾，用沾水擦拭臉、手的方式，感受一下天然溪水的沁涼，這種享受只有在山林祕境裡才有的唷！

橘編的朋友也去了一趟加里山，看著朋友分享的山頂照！橘編告訴自己下次還要再來，換自己攻頂拍美照給對方看！加里山你等著！

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