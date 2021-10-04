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森林景觀、金色水岸！淡水半日遊徒步或騎單車都療癒　還能欣賞古宅公園

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緊鄰雲門劇場、老淡水高爾夫球場的「滬尾砲台公園」原為高爾夫球場的第六、七號球道，有高低起伏的地形變化，幽緻綠意盎然的大草坪，視野遼闊的森林景觀，枕木棧道彎繞於樹林間，公園雖小，但綠意滿滿幽曲怡人，非常適合戶外休閒活動。5dffe3207b3a680fcc6c91f52a037b46.png健行路線：捷運淡水站→金色水岸廣場→渡船頭廣場→淡水第一漁港→海關碼頭→油車口意象裝置藝術→滬尾炮台公園→雲門舞集→一滴水紀念館→滬尾文創園區→滬尾之役故事館出捷運站，租了部 U-Bike 沿著金色水岸騎到到油車口處(油車里福德宮)，有個1884清法滬尾戰役的裝置藝術，對面的巷口(中正路一段22巷)直走就會看到「滬尾砲台公園」...♪...我騎著一部單車 …♪... 啊哈哈要到路的盡頭 ...♪...  沒有人陪伴我  啊哈  我卻不寂寞 ...♪...  青山綠水鳥語花香  風光多美好...♪...

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▲「清法戰爭滬尾之役紀念碑」：此碑追悼1884年秋天「清法戰爭滬尾之役」為國捐軀的清、法官兵。願他們的英魂得到安息，此地不再有戰事。此役由提督孫開華率領清軍擊退入侵的法軍。▼設計簡捷的「1884清法戰爭滬尾之役」紀念石碑就在公園的入口處...
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▼草地上，白鷺鷥悠閒地在散步...
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▼有高低起伏的地形變化幽緻綠意盎然大草坪，視野遼闊的森林景觀...
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枕木棧道彎繞於樹林間，公園雖小，但綠意滿滿幽曲怡人，非常適合戶外休閒活動...。
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▼「雲門舞集劇場」：台灣第一個由民間損款建造的淡綠玻璃幃幕劇院，可遠眺觀音山與淡水河出海口，週遭高樹林立，園區裡面滿滿綠意，還有朱銘大師的雕刻，旁邊有間星巴克可以坐下來喝杯咖啡。
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▲羅曼菲銅製雕像《旋的冥想》，就在星巴克咖啡館前的蓮花池裡，展現「輓歌」中的旋轉舞姿...。▼「滬尾砲台」是個有故事的地方，訴說著台灣一頁歷史四個大字「北門鎖鑰」書寫在「滬尾砲台」的城門上。砲台是1884至1885年中法戰爭後，台灣首任巡撫劉銘傳體認台灣海防的重要，於1886年（光緒12年）聘請德國技師巴恩士負責督造，以西洋砲台為範本，劉銘傳親題的「北門鎖鑰」門額留在城池是大門上。
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▲拾級而上、拾階而下到蓊綠的堡壘間，大砲正躺在老樹成蔭的幽幽密林中，古老又神秘的歷史，緬懷歷史的滄桑，感受這一刻歷史的悲哀。▼「和平公園 - 一滴水紀念館一滴水紀念館：取名是以水上勉曾經用來鼓勵窮學生的「一滴水脈中有無限可能」，將古宅命名為「一滴水紀念館」。 座落於淡水和平公園裡，有廣大的花草綠地。館前有美麗的日式庭園造景，館內完整呈現日式古民居的風格。
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▼海關碼頭，有1884影像館、體驗館...
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▼「滬尾之役故事館」座落於淡水老街街尾的得忌利士洋行前棟，重新以照片、動畫、與口述簡潔有力的方式，述說1884清法戰爭滬尾之役的前因後果...。對歷史有興趣的朋友值得花些時間停留。
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  ^.^  後   記  ^.^怎麼去？

1. 走路去：從捷運淡水站沿金色水岸走，路線：捷運淡水站→金色水岸廣場→渡船頭廣場→淡水第一漁港→海關碼頭→油車口1884意象裝置藝術→滬尾炮台公園→雲門舞集→一滴水紀念館→滬尾文創園區→滬尾之役故事館

2. 騎車去：淡水捷運站前有 U-BIKE 可以租。路線同走路

3. 搭公車去：在淡水捷運站前，搭紅26公車，到 油車口 下車。油車口意象裝置藝術→滬尾炮台公園→雲門舞集→一滴水紀念館→滬尾文創園區→滬尾之役故事館健行路線 GPX：捷運淡水站→金色水岸廣場→渡船頭廣場→淡水第一漁港→海關碼頭→油車口1884意象裝置藝術→滬尾炮台公園→雲門舞集→一滴水紀念館→滬尾文創園區→滬尾之役故事館

淡水 公園 裝置藝術

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