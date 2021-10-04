森林景觀、金色水岸！淡水半日遊徒步或騎單車都療癒 還能欣賞古宅公園
緊鄰雲門劇場、老淡水高爾夫球場的「滬尾砲台公園」原為高爾夫球場的第六、七號球道，有高低起伏的地形變化，幽緻綠意盎然的大草坪，視野遼闊的森林景觀，枕木棧道彎繞於樹林間，公園雖小，但綠意滿滿幽曲怡人，非常適合戶外休閒活動。▌健行路線：捷運淡水站→金色水岸廣場→渡船頭廣場→淡水第一漁港→海關碼頭→油車口意象裝置藝術→滬尾炮台公園→雲門舞集→一滴水紀念館→滬尾文創園區→滬尾之役故事館出捷運站，租了部 U-Bike 沿著金色水岸騎到到油車口處(油車里福德宮)，有個1884清法滬尾戰役的裝置藝術，對面的巷口(中正路一段22巷)直走就會看到「滬尾砲台公園」...♪...我騎著一部單車 …♪... 啊哈哈要到路的盡頭 ...♪... 沒有人陪伴我 啊哈 我卻不寂寞 ...♪... 青山綠水鳥語花香 風光多美好...♪...
1. 走路去：從捷運淡水站沿金色水岸走，路線：捷運淡水站→金色水岸廣場→渡船頭廣場→淡水第一漁港→海關碼頭→油車口1884意象裝置藝術→滬尾炮台公園→雲門舞集→一滴水紀念館→滬尾文創園區→滬尾之役故事館
2. 騎車去：淡水捷運站前有 U-BIKE 可以租。路線同走路
3. 搭公車去：在淡水捷運站前，搭紅26公車，到 油車口 下車。油車口意象裝置藝術→滬尾炮台公園→雲門舞集→一滴水紀念館→滬尾文創園區→滬尾之役故事館健行路線 GPX：捷運淡水站→金色水岸廣場→渡船頭廣場→淡水第一漁港→海關碼頭→油車口1884意象裝置藝術→滬尾炮台公園→雲門舞集→一滴水紀念館→滬尾文創園區→滬尾之役故事館
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