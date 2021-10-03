台北健行親民選項+1！「劍南山步道」還能眺望陽明山的七星山

劍南山步道位於台北市士林區，沿途有劍潭古寺、劍南蝶園、廢棄的碉堡，高處可以看到南側山腳下的美麗華、101大樓，還可以走到展望點看看故宮博物院、陽明山的七星山、大屯山等，步道有柏油、水泥、石階、土石，可以算是親民的步道。第一次走這條步道，參考健行筆記的文字路線圖及山友們的GPX軌跡，劍南山三角點所在位置在北邊，有一段不算短距離，已經離故宮博物院不遠了，故決定不走往劍南山，繞個O型路線：捷運劍南站→劍潭古寺→劍南路→格物台→文間山→展望點→正願寺叉路口→劍南蝶園→劍潭古寺，全程4.16公里(含在劍南蝶園隨意走走)，GPX軌跡。

搭文湖線捷運在劍南站下車，走1號出口，往左行走一段馬路及階梯就可以看到劍潭古寺。劍潭古寺原本位在劍潭，傳說在明朝崇楨年間即已立廟，也有一說是興建於清康熙年間，是台北市最古老的寺廟，現在位於大直的古寺是日治時期才搬遷過來的，目前已列為市定古蹟。

廟左邊有一個碑林園，園中保留寺廟舊有的廟柱和立碑。

由劍潭古寺右側的階梯往上走到劍南路，右轉沿著劍南路往上走。

馬路右邊出現水源的紅字，由此取右，這段是原始土石路徑，也可繼續直行走劍南路。

步道邊有一廢棄的軍事設施，上有「格物台」的白色字，查了網路，不知這是何意思？不過有山友以前拍的照片是寫「葛霧台」。

續往上行，是上坡的原始土石路徑，步道僅有少數遮蔽，大太陽下走有點辛苦。

有一處視野還不錯，可以看到美麗華的摩天輪，只可惜前方有興建中的大樓擋住視線。

前方就是所謂的「格物台」，是一處空曠的平台，有不錯的視野。

可以看到下方的美麗華及遠方的101大樓。

再往前走有一碉堡。

上方出口是劍南路。

馬路對面有一缺口且有路條，由該處進入土徑，也可以續行劍南路，或續走馬路，左側有其他缺口進入。

這一段都在較茂密的林中行走，步道上遇見第二個碉堡。

前方接台北大縱走第五段劍潭支線，先取右去文間山，再返回。

文間山，海拔184公尺，土地調查局圖根點。

返回走往劍潭山的方向。

前面上方是展望點，視野很好，可以眺望外雙溪、故宮博物院及陽明山的山頭。

這段台北大縱走第五段劍潭支線遇見的山友較多，也有標示指引。

這裏也是看美麗華的景點（因電視劇取景而走紅），只可惜有大樹擋住。

前方叉路，右行為台北大縱走第五段劍潭支線的路線，取左。

馬路右邊有一石階步道，是捷徑，少走一小段馬路。

過寺廟後左側有一小徑往下。

這段是石階及水泥路，一路往下走。

下方是一處叉路，這裏是雞南山自然園區，有一座標示牌指引方向，往捷運劍南站方向走。

走到了劍南蝶園的入口（北安路）。

取右進入劍南蝶園： 民國97年台北市政府產業發展局於劍南路坡地辦理整治及景觀重塑規劃，即尋求台灣蝴蝶保育學會協助，規劃出「劍南蝶園」用著重自然環境的棲地復育方式，種植原生種蝴蝶寄主植物和蜜源植物，透過開放式的管理，而非網室管理，營造蝴蝶適合棲息的環境，生態保育不必遠求，只要為蝴蝶留下自然棲地，牠們就可以世世代代繁衍不息。（資料來源：台灣蝴蝶保育學會）這是北安路蝶園入口的地圖指引。

蝶園內有拱橋、生態水池、觀景平台、眾多的蝴蝶相關解說牌，園區步道主是高架木棧道及柏油路，有三處入口（一個在北安路，另二個在劍南路），在此隨意走走，也走到劍南路另一處入口，最後由劍南路的第一個入口走往劍潭古寺。

劍南路第二個蝶園入口。

由此一路往下的木棧階梯走到劍南路第一個蝶園入口，再走往劍潭古寺、捷運劍南站，結束今日行程。