快訊

5日起爬山、海邊不用戴！一圖看懂「放寬戶外戴口罩」規定

台北健行親民選項+1！「劍南山步道」還能眺望陽明山的七星山

健行筆記 / 健行筆記阿德

劍南山步道位於台北市士林區，沿途有劍潭古寺、劍南蝶園、廢棄的碉堡，高處可以看到南側山腳下的美麗華、101大樓，還可以走到展望點看看故宮博物院、陽明山的七星山、大屯山等，步道有柏油、水泥、石階、土石，可以算是親民的步道。第一次走這條步道，參考健行筆記的文字路線圖及山友們的GPX軌跡，劍南山三角點所在位置在北邊，有一段不算短距離，已經離故宮博物院不遠了，故決定不走往劍南山，繞個O型路線：捷運劍南站→劍潭古寺→劍南路→格物台→文間山→展望點→正願寺叉路口→劍南蝶園→劍潭古寺，全程4.16公里(含在劍南蝶園隨意走走)，GPX軌跡

搭文湖線捷運在劍南站下車，走1號出口，往左行走一段馬路及階梯就可以看到劍潭古寺。劍潭古寺原本位在劍潭，傳說在明朝崇楨年間即已立廟，也有一說是興建於清康熙年間，是台北市最古老的寺廟，現在位於大直的古寺是日治時期才搬遷過來的，目前已列為市定古蹟

cbe17c74fe8ea3ae01eb2f4490b70ba8.jpg

ab5537d2656787ccbdc2e37cecfca419.jpg

廟左邊有一個碑林園，園中保留寺廟舊有的廟柱和立碑。

9a0fc8ae733eb79acccce37a1d51cc47.jpg

2cb14d5bb80aed61910115d3a05339a6.jpg

a63d4c830fccd68e34a75c72d0982d93.jpg

3e6135a75d405ad971d69baf22012d41.jpg

f606af83dda4be30a8987f4ba93518c3.jpg

由劍潭古寺右側的階梯往上走到劍南路，右轉沿著劍南路往上走。

ccccff01bf027f68e469460ea4c50737.jpg

馬路右邊出現水源的紅字，由此取右，這段是原始土石路徑，也可繼續直行走劍南路。

bb105a194f07ee6068f13ee44bfb8511.jpg

步道邊有一廢棄的軍事設施，上有「格物台」的白色字，查了網路，不知這是何意思？不過有山友以前拍的照片是寫「葛霧台」。

b1362f98809fb8a3c8906a19c735615f.jpg

續往上行，是上坡的原始土石路徑，步道僅有少數遮蔽，大太陽下走有點辛苦。

2ae48f587f99d62381ff9853cfa5df08.jpg

f4cc90fa655bed215365209f189d7fcc.jpg

有一處視野還不錯，可以看到美麗華的摩天輪，只可惜前方有興建中的大樓擋住視線。

bdf6d6c9c6a5b1e1973fd11b134fbc35.jpg

b3b778bd98aca7b474b26d75210c55e4.jpg4c94155941dd130a85c70c066baab8ab.jpg

前方就是所謂的「格物台」，是一處空曠的平台，有不錯的視野。

f459a83fcc27e7baab0e828a3bf742fb.jpg

d46233969b0e275d27517e676c02d256.jpg

f31ebdab78867ab1a44f991980c7c185.jpg

可以看到下方的美麗華及遠方的101大樓。

0a6cc7cd5f0bd8f380d9a02676377900.jpg

再往前走有一碉堡。

68c6bea6f0ae8c5a349818361556f0a2.jpg

d5d1f7e027c1b2f363083a951e50ed98.jpg

上方出口是劍南路。

ed12e5e670d0152f18a49a765f40fcd5.jpg

馬路對面有一缺口且有路條，由該處進入土徑，也可以續行劍南路，或續走馬路，左側有其他缺口進入。

6283587f2c4f79323ec89763f00cc5e7.jpg

這一段都在較茂密的林中行走，步道上遇見第二個碉堡。

d82a9380a20feddff1d5afb1bf8a6d12.jpg

b1859753e4de1d7792f0bf29364ad67a.jpg69889a983a6892a2b9bfb454ecce6109.jpg

前方接台北大縱走第五段劍潭支線，先取右去文間山，再返回。

e88e9d32d5c35845e9f7652d0c455b19.jpg

25a70df65b810b9bebf1a7dc41674ce0.jpg文間山，海拔184公尺，土地調查局圖根點。

5060e984dbe1e631d9b28b96387fc665.jpg

392d41e0904573ca42b412caebe8bc47.jpgd9bfb13ec1ae90abe72f67233e8728f2.jpg

返回走往劍潭山的方向。

f5f01a334335482fe2ed1ffc6b617621.jpg

前面上方是展望點，視野很好，可以眺望外雙溪、故宮博物院及陽明山的山頭。

63b2aa2bbbf62d908a3798d31147cb0a.jpg

9c4fbeb9d48533c7823cb0da7b9e1fd0.jpg

6b01b4dcffb1f117687ab7df0099ebce.jpg

這段台北大縱走第五段劍潭支線遇見的山友較多，也有標示指引。

7ceb812790a9b435adbff770c076a179.jpg

45a2161d53c10e976f27073688acd610.jpg

這裏也是看美麗華的景點（因電視劇取景而走紅），只可惜有大樹擋住。

95e842467bfe44140926d201c657b98b.jpg

前方叉路，右行為台北大縱走第五段劍潭支線的路線，取左。

1b21eda80eab76ee364464953fa477e1.jpg

馬路右邊有一石階步道，是捷徑，少走一小段馬路。

ad2c32d9044395693999a24c28d4fcfc.jpg

89237253441aeb053b3965acbabf82cb.jpg

過寺廟後左側有一小徑往下。

1aba2879b496fd0ff8c296843ba07f9b.jpg

這段是石階及水泥路，一路往下走。

ff4abe288506eefe600f90ca88b82f5f.jpg

aa3144520a2f24f03bad7818c83f3219.jpg

下方是一處叉路，這裏是雞南山自然園區，有一座標示牌指引方向，往捷運劍南站方向走。

6dc9964aabeeba89468de85ddf359029.jpg

6b8a4565cc20b3348a22bfd609f56a3d.jpg

80b3c329b6c79130bab451568740f8be.jpg

走到了劍南蝶園的入口（北安路）。

5dd6becdedeb9a601af94d98de81431a.jpg

取右進入劍南蝶園： 民國97年台北市政府產業發展局於劍南路坡地辦理整治及景觀重塑規劃，即尋求台灣蝴蝶保育學會協助，規劃出「劍南蝶園」用著重自然環境的棲地復育方式，種植原生種蝴蝶寄主植物和蜜源植物，透過開放式的管理，而非網室管理，營造蝴蝶適合棲息的環境，生態保育不必遠求，只要為蝴蝶留下自然棲地，牠們就可以世世代代繁衍不息。（資料來源：台灣蝴蝶保育學會）這是北安路蝶園入口的地圖指引。

3622b1e5b43862dff9019b6c9159a896.jpg

蝶園內有拱橋、生態水池、觀景平台、眾多的蝴蝶相關解說牌，園區步道主是高架木棧道及柏油路，有三處入口（一個在北安路，另二個在劍南路），在此隨意走走，也走到劍南路另一處入口，最後由劍南路的第一個入口走往劍潭古寺。

4793387033dab0f5abbebdfd224ba028.jpg

5565eb4e14a90049ad6d60b5ec0615e3.jpg

4907710df836b28ab12605315e9b696a.jpg

f483d8bafa9d758d6f2052018dce91f7.jpg

d97a5df66ad3a9cc15b2ab1f84f2464f.jpg

f1d8e3d4e5c694608587dcecc942964e.jpge7af726d296065be84749e5d02da1891.jpg
d935537ae8701531e5cf0fea58bde1bb.jpg1fe5d505a07cc8814785599014db2b94.jpg

171e2c825d92f6264edab01a549b74f6.jpg

a82ca4637272fc6baf72d9a3b1c80887.jpg

劍南路第二個蝶園入口。

0f0fa0890c06f65551f2a2c5903bc281.jpg

由此一路往下的木棧階梯走到劍南路第一個蝶園入口，再走往劍潭古寺、捷運劍南站，結束今日行程。

6888c372a03f95e520ac1b03048747c0.jpg

58d598a30a386ea6d224dfffb5f4ed57.jpg

c0971785dc9b46b324f76b1eb7505ea4.jpg

7cf63d62d7d6dfe3c7c4cd887bf06481.jpg

步道 故宮 陽明山

延伸閱讀

疫情激發創作 弘光美髮校友全球賽擠進世界6強

GENEVA WATCH DAYS/ 寶格麗GERALD GENTA米老鼠現身

最美妖精！迪麗熱巴「極品蝴蝶臀」光看背影就流口水　性感腰臀比靠穿搭也能有

明星藝術家米凱莉向抗疫英雄致敬 創作「等待」破繭出

相關新聞

台北健行親民選項+1！「劍南山步道」還能眺望陽明山的七星山

劍南山步道位於台北市士林區，沿途有劍潭古寺、劍南蝶園、廢棄的碉堡，高處可以看到南側山腳下的美麗華、101大樓，還可以走到展望點看看故宮博物院、陽明山的七星山、大屯山等，步道有柏油、水泥、石階、土石，可

從捷運站出發！「臺北大縱走」第一段　步道＆二子坪美景全收

臺北市政府107年推廣臺北大縱走（Taipei Grand Trail）」,串聯台北各大名山及風景勝地,全長92公里,分為7段路程,每段路程均可當日來回.喜歡登山的我們,當年就參加活動,順利完成集12

國家級追楓路線！新竹「霞喀羅古道」平緩好走又夢幻

過完熱烘烘的夏天、已經漸漸吹起秋風的這個時節，如果你還在觀望要去哪賞楓，趕緊看下去順便做個筆記吧！這次橘編要介紹的是一條國家級的賞楓路線，就是位於新竹的「霞喀羅古道」。這條賞楓路線除了紅橘黃色的楓葉浪漫夢幻，每一段古道旁的遺址更是藏著許多先人的故事呢！

輕鬆易走又有美景！基隆必訪步道推薦　藍天白雲好加分

走台灣百大必訪步道收集基隆徽章，濃濃海港風情，船錨造形藏著日文「き」字。 ✦ Top 1 忘憂谷步道 ✦ 看山看海隨你挑，蝦兵蟹將隨你撿(誤)，綠草如茵、疊疊山巒、藍天白雲，海陸空超值套餐..

通往九份的「大粗坑古道」　基隆嶼＆海岸風光盡收眼簾

大粗坑古道是從猴硐通往九份的一條古道，途中會經過已經廢村的大粗坑聚落，斷垣殘壁幾乎完全埋沒在荒煙蔓草之間，頗令人有繁華落盡之慨。這裡也是知名導演吳念真的故鄉，在他許多電影作品裡，常常述說這山中的礦坑歲

大眾運輸就能搞定！七星山主東峰苗圃線　彷彿遊走都市叢林步道

「人生要往前看，不要眷戀過去！」但，爬山時回望來時路，卻能讓自己多一份勇氣繼續走下去。站在高處望遠，可看清每段來時路的轉折，期望人生路上遇到卡關時，可以像爬山時一樣優雅與無懼的再邁向下一步...。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。