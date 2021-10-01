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輕鬆易走又有美景！基隆必訪步道推薦　藍天白雲好加分

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走台灣百大必訪步道收集基隆徽章，濃濃海港風情，船錨造形藏著日文「き」字。

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 Top 1 忘憂谷步道

看山看海隨你挑，蝦兵蟹將隨你撿(誤)，綠草如茵、疊疊山巒、藍天白雲，海陸空超值套餐...忘憂..望幽..傻傻分不清楚...忘憂谷走一圈，所有煩憂一掃而空....

  • 海科館→八斗子油庫→看海平台→碉堡→稜頂涼亭→忘憂谷→65高地→80高地→101高地→潮境公園。是一條輕鬆好走賞美景的健行路線，但是全程遮陽處非常少，夏天一定很曬，冬天有時風大。但，今天很幸運冬日陽光曬得人心頭暖洋洋的，雖然偶有風吹、但可接受程度。

  • 照片連結：https://reurl.cc/NaVKYe
從捷運圓山轉運站客運1579經基隆港至海科館站，藍天白雲好天氣，好大一艘遊輪...

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沿途天氣超好...。終於到了國立海洋科技博物館。下車前往今天的健行路線 - 望幽谷...走北寧路往基隆方向，接著走7-11對面的八斗街，再接漁港二街，就會看到八斗子油庫。
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望幽谷入口 - 下次百合花開時節再訪...。滿滿一整排，好南洋風哦！

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山巒起伏，海天一色，白雲朵朵，還有近在咫尺的三根煙囪...

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終於見到本尊 - 基隆嶼 - 好近哦！...每次都從陽明山方向遠遠望著...。傳説中的海豹石??在那??

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連指標牌都是藍天白雲啊！好配哦！

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80高地鳥瞰基隆

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遠眺遠眺深澳岬與基隆山...象鼻岩...下次再訪...

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木棧道階梯往下走會到潮境公園...

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潮境公園 - 很多裝置藝術、鸚鵡螺溜滑梯，好多人在放風箏...「潮境」指的是寒、暖兩潮流的混合區，特別指西太平洋的黑潮與親潮的海水混合處，此區浮游生物孳生，能吸引洄游魚類聚集、成為魚場，也就是魚群較易匯集的地方，夏季時附近海域白帶魚、軟絲「大咬」，總是吸引不少釣客。

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最後，走回到海科館搭客運1579回家....

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Top 5 情人湖環山步道、老鷹岩 健行路線：情人湖公園停車場→情人湖→情人湖環山步道→觀景平台→老鷹岩觀景平台→情人塔→砲台叉路→大武崙砲台→大武崙山(折返)→砲台叉路→情人湖公園停車場交通：搭基隆市公車104到基隆總站，轉505基隆市公車

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大武崙砲台 - 國家二級古蹟，營盤、砲台基地、彈藥庫、水井、避彈坑、石垣等設施都保存得相當完整。

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大武崙砲台與基隆港東側槓子寮砲台遙遙相對。均為古時控制基隆港的軍事要塞。

Top 6 槓子寮砲台、槓子寮山步道(龍崗步道) 

健行路線：海洋大學正門口→噴泉(全家便利店)→男一宿舍→南溪谷步道→槓子寮砲台→小百岳No. 04槓子寮山→北溪谷步道→海洋大學。交通：到台北站搭台鐵到基隆，轉104基隆市公車到海洋大學正門口從龍崗生態園區入口，在海洋大學正門口...步道入口在噴泉(全家便利店)右後方...

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走南溪谷步道上山...步道旁的潺潺流水聲配合著蟲鳴鳥叫...大自然的合奏曲，真美妙！在群樹環繞之下回望來時路，起伏的步道有種孤寂之美...。

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樹縫中的碧砂漁港...
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槓子寮砲台 - 歷史古蹟，視野遼闊，基隆港外的和平島向東延伸而來的海岸，海洋大學校區、碧砂漁港、八斗子、深澳岬角，及東北角的基隆山。碧波萬頃，海天一色。現僅存斷垣殘壁的崗哨、馬廄舍、宿舍...。彈藥庫區、砲盤區、碉堡陣地。古樸的砌牆，空蕩的砲台，枯枝落葉，寂寞樹影。

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未完...待續...

基隆 步道 公園

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